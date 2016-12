TOMMASO ZORZI/ Il concorrente più imprevedibile riuscirà ad essere più altruista? (#Riccanza, puntata 27 dicembre 2016)

TOMMASO ZORZI, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più eclettici del programma #Riccanza, un ricchissimo ventunenne amante dei look stravaganti. Nelle prime puntate di Riccanza, Tommaso Zorzi ha fatto sfoggio dell'ultimo dono ricevuto dai suoi genitori, ovvero un esclusivo appartamento situato nel cosiddetto Bosco Verticale, il noto complesso residenziale milanese i cui edifici sono interamente coperti di piante. Nella cena per inaugurare la nuova casa milanese Tommaso ha invitato alcuni amici accogliendoli con sushi e champagne, nella medesima serata era inoltre presente una persona a cui era sentimentalmente interessato, ma con il quale tuttavia non ci sarebbero stati sviluppi. Sono state molto simpatiche, a riguardo, le confidenze di Tommaso con una sua cara amica, in cui il giovane rampollo dichiara di innamorarsi molto frequentemente e di essere portato a soffrire, tuttavia dopo aver sofferto ama "farla pagare" alla persona che è stata causa dei suoi tormenti sentimentali.

TOMMASO ZORZI, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: LA SUA CASA A LONDRA (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Tommaso è un personaggio gioviale e di compagnia, e nella trasmissione lo si è già visto trascorrere del tempo con altri personaggi che fanno parte del programma, come ad esempio Farid Shirvani ed Elettra Lamborghini, di cui è molto amico. Estremamente eclettico nei look e amante delle giacche, Tommaso non disdegna affatto lo shopping frivolo, come ad esempio dei grandi peluche oppure degli accessori per il suo cane: il ventunenne ha dichiarato di spendere oltre 1.000 euro al mese per il suo animale domestico. In una serata in discoteca assieme a Farid si è presentato con un pigiama, un outfit che ha tanto divertito il suo "collega", mentre a Londra lo si è visto con dei look a dir poco vivaci. É proprio nella puntata girata a Londra che si è potuto scoprire molto di Tommaso: nella città britannica, infatti, il giovane possiede una magnifica casa articolata su più piani e situata in una delle zone più esclusive della metropoli. Tommaso ha concluso i suoi studi proprio in quel di Londra e al momento non vuole sforzarsi troppo dal punto di vista lavorativo, anzi sembra chiaramente intenzionato a volersi solo godere la vita: a venticinque anni, ha detto, inizierà a pensare al lavoro con la dovuta serietà.

TOMMASO ZORZI, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: LE CRITICHE E I PUNTI DI FORZA (#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Tommaso Zorzi è un ragazzo molto apprezzato per la sua spontaneità e per la sua simpatia, ed è sicuramente uno dei personaggi del programma che più sanno catturare l'attenzione, sia per il suo stile così particolare ed irriverente che per il suo modo di essere. Un altro importante punto a suo favore è rappresentato dal fatto di essere pienamente consapevole della sua fortuna: in un momento della trasmissione, peraltro, Tommaso stava dicendo di essere un gran lavoratore, dopodiché si è subito simpaticamente corretto dicendo "ma con che faccia dico questo?". Ovviamente Tommaso non disdegna ostentare la sua ricchezza, di conseguenza è stato oggetto di molte critiche proprio come tutti gli altri protagonisti di questa insolita trasmissione, ma è da considerarsi sicuramente un ragazzo positivo.

TOMMASO ZORZI, PROTAGONISTA DELLO SHOW TELEVISIVO DI MTV: COSA ASPETTARCI DA LUI?(#RICCANZA, PUNTATA 27 DICEMBRE 2016) - Tommaso Zorzi è probabilmente il personaggio di Riccanza più imprevedibile: in ogni puntata, infatti, lo si è visto in vesti differenti, dallo shopping al priveè in discoteca, dalle passeggiate nei parchi di Londra al panino al "porchettaro" in piena notte assieme all'amica Elettra Lamborghini. Sarà difficile, tuttavia, vedere Tommaso in una veste diversa da quella più godereccia: il programma, d'altronde, è fondato interamente sull'ostentazione della ricchezza, e Tommaso ha dimostrato di vivere la sua giovane età in modo piuttosto frivolo, senza fare progetti rilevanti per il suo futuro. Ovviamente sarebbe una cosa estremamente gradita se Tommaso, assieme agli altri "colleghi" protagonisti di Riccanza, concludesse la sua partecipazione alla trasmissione compiendo qualche gesto altruistico, alla luce della sua così grande disponibilità economica e dell'opulento stile di vita che può permettersi.

