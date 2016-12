Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa/ Su Rai 3 il primo sequel del famoso film d’animazione, la decisione del regista

TOY STORY 2 - WOODY E BUZZ ALLA RISCOSSA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa è il film che andrà in onda su Rai 2 oggi, martedì 2 dicembre 2016, in seconda serata. La pellicola d'animazione è stata realizzata dalla regia composta da John Lasseter, Lee Unkrich e Ash Brannon che hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura con l'aiuto di Pete Docter e Andrew Stanton. John Lasseter ha deciso di realizzare un sequel di Toy Story in modo molto particolare: stava viaggiando assieme alla sua famiglia quando, nella sala d'aspetto di un aeroporto, ha notato un bambino piccolo mentre stringeva al petto una bambola con le sembianze di Woody. Il piccolo stava inventando alcune storie che vedevano il cow-boy come protagonista e le raccontava a suo padre. Il regista, allora, ha compreso che il personaggio di Woody apparteneva davvero a tutti e che sarebbe stato bello dargli una nuova occasione per farsi amare dalla gente.

TOY STORY 2 - WOODY E BUZZ ALLA RISCOSSA, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa, il film d'animazione in onda su Rai 3 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 23.00. La pellicola è il sequel del mitico "Toy Story", capolavoro Pixar ambientato nel suggestivo mondo dei giocatoli ed è stata realizzata nel 1999. Parlando della regia che ha dato vita a questa pellicola, i maggiori autori sono John Lasseter, Lee Unkrich e Ash Brannon. Per quanto riguarda quest'ultimo, il suo esordio nel mondo dell'animazione è stato davvero straordinario, il regista ha collaborato nella realizzazione di "La sirenetta", indubbiamente uno dei massimi capolavori della Walt Disney Production. Anche in questo film, i due protagonisti Buzz e Woody vengono rispettivamente doppiati da Tim Allen e da Tom Hanks, due grandi interpreti dall'innegabile verve comica. A loro si aggiunge la grandissima Joan Cusak per prestare la voce alla cow girl Jenny, questa grande caratterista, popolare ed amatissima negli Stati Uniti, nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di grande prestigio come, ad esempio, John Hughes, Jonathan Demme, Mike Nichols, Cameron Crowe, Stephen Frears, Chris Columbus, Tim Robbins, Garry Marshall e Nick Cassavetes. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TOY STORY 2 - WOODY E BUZZ ALLA RISCOSSA, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il cow-boy Woody (Tom Hanks) si sta preparando per andare al campo estivo ambientato nel vecchio West a cui il piccolo Andy (John Charles Morris) ha deciso di prendere parte. Purtroppo, poco prima della partenza succederà un terribile incidente che farà molto soffrire il nostro protagonista. Involontariamente Andy stratta un braccio del suo giocattolo preferito, con noncuranza lo ripone sulla mensola su cui conserva i balocchi che sono andati in disgrazia. Woody, improvvisamente, si sente vecchio ed inutile. L'incontro col pinguino Wheezy (Joe Ranft) non fa che confermare i suoi sospetti, il peluche, infatti, gli racconta la sua triste storia e di come Andy lo abbia accantonato dall'oggi al domani. Immaginate lo sconforto del nostro protagonista quando deve vedere il suo adorato Andy partire per le vacanze senza portarlo con sé. La situazione è destinata a diventare molto rapidamente complicata, la madre di Andy si stufa del costante disordine e decide di mettere in vendita alcune degli oggetti che il suo bimbo non usa più. Con orrore, il cow boy vede che sulla bancarella collocata davanti a casa è stato esposto anche il povero pinguino. Woody ha un cuore buono e tanto coraggio da vendere, decide di intervenire e di fare di tutto per salvare il suo amico. La sua missione va a buon fine ma, purtroppo, succederà qualcosa di davvero terribile, mentre cerca di tornare in casa, Woody viene rapito da un collezionista di giocattoli senza scrupoli chiamato Al McWhiggin (Wayne Knight). L'uomo raccoglie il cow boy e lo porta via con sé. Il nostro protagonista pensa che la sua vita sia finita e che nessuno possa fare nulla per aiutarlo, ovviamente ha fatto i conti senza l'oste. Buzz Lightyear, robot spaziale dalle grandi capacità, non può pensare di aver perso per sempre il suo migliore amico. Inizia una lunga indagine volta a scoprire il luogo in cui Woody viene tenuto prigioniero, questa lo porterà a vivere un'avventura davvero indimenticabile...

