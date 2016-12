Toy Story, Il mondo dei giocattoli/ Diretta streaming e trailer del film d’animazione con Woody e Buzz, il rifiuto di Billy Crystal in onda su Raitre

TOY STORY - IL MONDO DEI GIOCATTOLI, FILM IN ONDA OGGI 27 DICEMBRE 2016, SU RAI TRE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Oggi, martedì 27 dicembre 2016, Rai Tre dedicherà la sua prima serata ad un uno dei titoli d'animazione più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Toy Story - Il mondo dei giocattoli, in onda a partire dalle ore 21.15 e diretto nel 1995 da John Lasseter. Da segnalare i doppiaggi nella versione italiana, tra gli altri, di Fabrizio Frizzi e Massimo Dapporto. Il trailer ufficiale in lingua inglese, che potete vedere qui, mette in evidenza l'alto livello grafico del film, il primo della Disney e Pixar ad essere realizzato interamente al computer. Protagonisti sono Woody e Buzz e tutti gli altri giocattoli di Andy che si materializzano quando lui va via. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Toy Story - Il mondo dei giocattoli sintonizzandovi su Rai Tre, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

TOY STORY: IL MONDO DEI GIOCATTOLI, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Toy Story: Il mondo dei giocattoli è il film che andrà in onda su Rai 3 oggi, martedì 27 dicembre 2016, in prima serata. La pellicola d'animazione è stata diretta da John Lasseter che ha curato anche il soggetto con Pete Docter, Andrew Stanton e Joe Ranft; mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen e Alec Solokow. Originariamente la voce di Woody nella versione statunitense doveva essere doppiata dal grande Billy Crystal, indimenticabile interprete di Harry ti presento Sally. L'attore ha declinato l'offerta: quando ha realizzato il valore del film, però, ha capito che si è trattata della peggiore decisione della sua carriera. Qualche tempo dopo John Lasseter decise di offrirgli un ruolo in Monsters & Co. e lo chiamò a casa. La telefonata venne raccolta da sua moglie che passando all'attore il telefono gli disse che Lasseter voleva parlare con lui. Crystal avvicinò il ricevitore alla bocca e disse semplicemente Sì.

TOY STORY - IL MONDO DEI GIOCATTOLI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Molto buono anche il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il saggio cow boy Woody ha la voce, nella versione statunitense, del grande Tom Hanks, indimenticato protagonista di film del calibro di "Forrest Gump", di "Cast away" e di "Philadelphia". Nella versione italiana, lo stesso ruolo è stato rivestito da Fabrizio Frizzi, popolare e garbato conduttore molto amato nel nostro paese. L'astronauta Buzz Lightyear, invece, è stato doppiato da Tim Allen, celebre agli occhi del grande pubblico grazie alla partecipazione a serie televisive di grande richiamo come, ad esempio, "Quell'uragano di papà". Chi seguirà il film nella nostra lingua, riconoscerà sicuramente la voce del grande attore romano Massimo Dapporto, ottimo interprete che nel corso della sua carriera ha lavorato con registi di livello quali Ettore Scola, Francesca Archibugi e Carlo Lizzani.

TOY STORY - IL MONDO DEI GIOCATTOLI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Nessuno sospetta che, quando non sono visti, i giocattoli prendano vita e agiscano indisturbati. Il cow boy Woody (Tom Hanks) e gli altri balocchi che appartengono al piccolo Andy Davis (John Charles Morris) non fanno eccezione. Questo microcosmo è ordinato ed armonico, tutti i giochi sanno che Woody è il migliore amico del piccolo umano e nessuno mette in discussione la sua supremazia. Il cow boy, per contro, è una persona semplice e cordiale, sempre pronto ad aiutare le altre persone. Questo idilliaco equilibrio è presto destinato a mutare, Andy sta per compiere sei anni e durante la sua festa di compleanno riceve un regalo davvero molto speciale. I suoi genitori gli donano Buzz Lightyear (Tim Allen), futuristico robot astronauta in grado di compiere vere e proprie acrobazie. Tutti gli altri giocattoli restano affascinati dalle capacità del nuovo arrivato ed iniziano a ritenere che Buzz possa essere un capo di gran lunga migliore rispetto al povero Woody. Il nostro protagonista riesce a sopportare di aver perso la leadership tra i suoi compagni, quello che non tollera è, però, che Andy lo abbia accantonato per giocare sempre più spesso con il robot spaziale. Succede spesso ai bambini quando ricevono un giocattolo nuovo, per qualche tempo la loro attenzione ne viene monopolizzata in modo assoluto. Per Woody, però, questa consapevolezza non è di consolazione e il povero pistolero si ritrova a sentire per la prima volta i terribili morsi della gelosia. Un'altra cosa, però, lo lascia alquanto perplesso, l'astronauta non sospetta neppure di essere un semplice giocattolo ed è assolutamente convinto di aver vissuto in prima persona le avventure che, in realtà, sono state impresse artificialmente nella sua memoria.

