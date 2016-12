Traffico e meteo Capodanno 2017/ Previsioni del tempo e bollettino autostrade: Roma, clima stabile. Domani calo termico al Sud (oggi 27 dicembre 2016)

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: CALO TERMICO DA DOMANI AL SUD (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 27 DICEMBRE 2016) - Arriva il freddo domani al Sud. E' quanto indicano infatti le ultime previsioni del tempo di Meteo.it. Per quanto riguarda la giornata di domani il tempo sarà soleggiato in gran parte del Paese, specialmente al Centro Nord e sulla Sardegna. Sulla Puglia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso fin dal mattino. Da domani pomeriggio segnalate nubi in aumento anche sull’Appennino meridionale e sulla Calabria. In giornata si potranno verificare piogge isolate in Puglia e dalla sera attesi anche rovesci su Molise e nord est della Calabria. Sporadiche nevicate fino a 600-700 m sono indicate sull’Appennino meridionale. Le temperature saranno in generale calo. Già da oggi pomeriggio la Protezione civile nazionale segnala venti forti settentrionali sul Piemonte, mentre, dal primo mattino di domani, venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sulle zone adriatiche e ioniche, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: TEMPERATURE IN CALO SU NORDEST E CENTROSUD (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 27 DICEMBRE 2016) - Le temperature miti di queste ore, come segnalato dalle previsioni del tempo di Meteo.it, hanno le ore contate. Sono infatti previste in calo a fine giornata nel Nordest e al Centrosud. Mentre sulle regioni settentrionali insisterà infatti una forte area di alta pressione, quelle del Sud e in parte su quelle del medio Adriatico resteranno ai margini di questo anticiclone e risentiranno di correnti progressivamente più fredde provenienti dai Balcani. Il calo delle temperature sarà più sensibile tra giovedì 29 e 30 dicembre. Gli italiani non sono interessati solo alle previsioni del tempo dei prossimi giorni ma anche alla situazione del traffico. Oggi a metà mattina sono segnalati da Autostrade per l'Italia ancora rallentamenti su alcuni tratti autostradali: sull'A3 Napoli-Salerno (Km 0 - direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sull'A4 Milano-Brescia (Km 167.7 - direzione: Trieste) coda tra Capriate e Dalmine per incidente, al Traforo del Monte Bianco (direzione: Courmayeur) coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur con attesa prevista di un'ora, sull'A8 Milano-Varese (Km 40.1 - direzione: Milano) coda tra Varese e Castronno per incidente.

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: CLIMA MITE E SOLEGGIATO (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 27 DICEMBRE 2016) - Sono buone le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Secondo il bollettino del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare al Nord il cielo sarà in prevalenza sereno, al Centro e sulla Sardegna invece sono previste nubi solo al mattino su Toscana e Sardegna. Sulle altre regioni il tempo sarà in prevalenza sereno a parte temporanei annuvolamenti nel corso della mattinata sulle Marche e nel pomeriggio sull’Abruzzo con locali piogge. Sono attese piogge nel pomeriggio su Puglia, coste molisane, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Le temperature sono indicate in calo sulle regioni centrali specie quelle del versante adriatico e sulle aree alpine, mentre non ci saranno variazioni significative sulle altre regioni. Per quanto riguarda il traffico sono segnalati i seguenti rallentamenti da Autostrade per l'Italia: sul Traforo del Monte Bianco (direzione: Courmayeur) coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur con attesa prevista di un'ora, sull'A1 Milano-Bologna (Km 73.9 - direzione: Napoli) coda tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per incidente. Indicata nebbia a banchi sull'A12 Genova-Rosignano tra Pisa Centro e Barriera di Rosignano e sull'A1 Diramazione Roma nord - GRA tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Castelnuovo di Porto.

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: VEICOLO IN AVARIA SULLA TANGENZIALE DI NAPOLI (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 27 DICEMBRE 2016) - La giornata di ieri si è conclusa in serata con code e traffico intenso sulla Tangenziale di Napoli. Infatti un veicolo è andato in avaria e ha reso necessario l'intervento degli addetti all'autostrada per evitare problemi maggiori. Questo ha creato traffico intenso tra Capodimonte e zona ospedaliera oltre che in entrata a corso Malta. Sempre in Campania sull'A3 Napoli-Salerno poi sono iniziati proprio nella serata di ieri dei lavori che hanno portato a traffico rallentato al km 42.8 direzione Napoli tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni. Le previsioni del tempo poi parlano di sole e quindi non ci dovrebbero essere problemi di questo tipo sulle autostrade anche se rimangono attive alcune situazioni in cui ci sarà l'obbligo di catene da neve a bordo. Nonostante non ci siano precipitazioni le temperature sono molto basse e la strada comunque potrebbe essere ghiacciata in alcune località.

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: ANCORA CIELO SERENO, TEMPORALI SULLA PUGLIA (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 27 DICEMBRE 2016) - Anche la giornata di oggi, 27 dicembre 2016, sarà dominata dal cielo sereno con veramente situazioni fuori dalle medie stagionali nelle quali però rientrano comunque le temperature. Nella mattinata il versante tirrenico sarà quello più nuvoloso, con le nubi però che si sposteranno lungo il pomeriggio. Gli unici temporali della giornata sono previsti sulla Puglia nel pomeriggio con la temperatura che sarà comunque sui quindici gradi. Le temperature minime saranno in mattinata con gli zero gradi toccati ad Aosta e Torino, mentre le massime saranno a Palermo con diciassette gradi. Si prevede cielo sereno comunque per tutta la fine dell'anno, con il 2017 che però inizierà all'insegna del gelo.

