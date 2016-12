UN PESCE DI NOME WANDA/ Su Rai 2 il film con Jamie Lee Curtis e John Cleese (oggi, 27 dicembre 2016)

UN PESCE DI NOME WANDA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: IL CAST - Un pesce di nome Wanda, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 23.30. Una gustosa commedia realizzata nel 1998 per la regia di Charles Crichton, autore inglese classe 1910 che si connota per essere riuscito a costruire una carriera davvero invidiabile. L'uomo è stato in attività per quasi quarant'anni, dando vita a film di ottimo livello come, ad esempio, "Il terzo segreto", "La battaglia dei sessi" e "La colpa del marinaio". Anche il cast è davvero di ottimo livello, la protagonista del film ha il volto fresco e moderno della bella Jamie Lee Curtis, splendida attrice che tutti ricordano come la protagonista dell'angosciante saga horror "Halloween". Nel corso della sua ottima carriera ha lavorato per registi di pregio quali John Carpenter, John Landis, James Bridges, Kathryn Bigelow, Mike Newell e James Cameron. Vicino a lei recita una leggenda, si tratta di John Cleese, uno dei fondatori del mitico gruppo comico inglese dei Monty Pyton. I più piccini lo riconosceranno sicuramente per aver interpretato il bizzarro spettro Nick-Quasi-Senza-Testa nella popolare saga cinematografica dedicata al maghetto Harry Potter. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UN PESCE DI NOME WANDA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il gangster londinese George Thomason (Tom Georgeson) e il suo braccio destro Ken Pile (Michael Palin), appassionato di animali che soffre di balbuzie, progettano una rapina ad una gioielleria. Fanno parte della banda due americani, l'artista del furto Wanda Gershwitz (Jamie Lee Curtis) e l'esperto di armi Otto West (Kevin Kline), un delinquente meschino e crudele. Wanda e Otto sono amanti da molto tempo, la cosa, però, viene nascosta a George e Ken. I due fingono di essere fratelli, in modo tale da permettere a Wanda di usare il suo innegabile fascino su di loro per raggiungere i suoi obiettivi. La rapina è un grande successo e la banda fugge con una grossa somma di valori in diamanti. Li nascondono in una cassetta di sicurezza collocata in una vecchia officina. Poco dopo, Wanda e Otto denunciano George alla polizia e il loro sventurato compagno viene arrestato. I due tornano a raccogliere i diamanti, anche se Wanda sta progettando di tradire anche Otto, per loro sfortuna, George aveva annusato che qualcosa non andava per il verso giusto e aveva deciso di spostare la cassetta di sicurezza. In una vasca per i pesci appartenente a Ken, Wanda scopre la chiave della piccola cassaforte e la nasconde nel ciondolo che porta al collo. In un secondo momento, l'affascinante maliarda decide di sedurre Archie Leach (John Cleese), l'avvocato di George, spera che in questo modo il suo nuovo amante possa convincere il suo vecchio compagno a dichiararsi colpevole e a rinunciare alla sua porzione della refurtiva. Archie accetta quasi immediatamente le avances di Wanda, da molto tempo è intrappolato in un matrimonio senza amore e le attenzioni di una fanciulla così bella e disinibita lo confondono e lo lusingano. Otto è geloso e quindi si ritrova costretto a fare di tutto purché la storia tra Wanda ed Archie vada a finire male. La donna lascia accidentalmente il suo ciondolo a casa dell'avvocato, Wendy Leach (Maria Aitken) la moglie dell'uomo, crede che sia un regalo per lei e lo indossa immediatamente. Wanda è costretta a supplicare Archie di recuperare il gioiello di sua proprietà mettendo in scena un furto con scasso. Alla fine, Archie comincerà a sentirsi in colpa e deciderà di porre fine alla sua relazione con la giovane ladra.

© Riproduzione Riservata.