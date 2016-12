Una tata per Natale/ Su Canale 5 il film con Emmanuelle Vaugier e Richard Ruccolo, curiosità sugli attori

UNA TATA PER NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Una tata per Natale è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, martedì 27 dicembre 2016, a partire dalle 16.45. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Michael Feifer nel 2010 in USA. Tra i principali interpreti troviamo Emmanuelle Vaugier e Dean Cain. La prima è l'attrice e anche scrittrice canadese conosciuta per il ruolo della detective Jessica Angell nella serie televisiva CSI: NY, tra le altre interpretazioni che l'hanno resa nota ricordiamo i film Two and a Half Men, Smallville, One Tree Hill, Saw II - La soluzione dell'enigma. L'attrice, inoltre, ha partecipato alla realizzazione del video gioco Need For Speed: Carbon. Accanto a lei recita Dean Cain, l'attore statunitense conosciuto dal pubblico per l'interpretazione nella serie televisiva Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman che è stata prodotta tra il 1993 e il 1997.

UNA TATA PER NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 DICDEMBRE 2016: IL CAST - Una tata per Natale è il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 16.45. La commedia ha una forte nota romantica ed è uscita nel 2010 come film per la televisione con la regia di Michael Feifer. Il cast è composto da Emmanuelle Vaugier, Richard Ruccolo, Dean Cain, Cynthia Gibb, Jared Gilmore, Sierra McCormick, Sarah Thompson e Clyde Kusatsu. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNA TATA PER NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 DICDEMBRE 2016: LA TRAMA - La protagonista della storia è Ally un'aspirante pubblicitaria che sogna di lavorare per Samantha Ryland, titolare della più prestigiosa agenzia di comunicazione di Beverly Hills. Dopo molti tentativi la ragazza ottiene un colloquio ma scopre che per un disguido si è presentata non per il ruolo di assistente ma per quello di tata dei figli della sua futura titolare. Sperando che l'impiego temporaneo possa farle da trampolino di lancio per la carriera, Ally accetta. La ragazza non ha nessuna esperienza come baby sitter ed ha alle spalle una carriera fulminea nel mondo degli spot pubblicitari. Nella precedente agenzia dove lavorava le era stato affidando come cliente Danny Donner, titolare di una fabbrica di cioccolato molto famosa. la ragazza si era lanciata anima e corpo nel progetto ma aveva utilizzato alcune immagini che avevano mandato Donner su tutte le furie e così era stata licenziata. Cambiata carriera professionale la vita di Ally non migliora. La brillante ragazza si ritrova nell'immensa villa dei Ryland a dover accudire Jackie e Jonas, i figli di Samantha. I bambini sono cresciuti con le tate e sanno bene come rendere la vita difficile ad una ragazza incompetente e sprovveduta. I primi giorni per i tre si rivela difficile e piena di scherzi ma Ally dimostra di avere spirito d'iniziativa e di non lasciarsi scoraggiate dalle avversità. Un giorno Ally conosce Justin Larose, un affascinante uomo d'affari cliente di Samantha. Tra i due c'è una grande sintonia e sembra che possa nascere qualcosa ma Ally mente sulla sua professione e non dice all'uomo di essere solo la tata dei figli della signora Ryland, fingendo di essere una manager di successo. Inaspettatamente ad aiutare la ragazza ad uscire da questo piccolo pasticcio ci penda Danny Donner, il responsabile del suo precedente licenziamento. Ally senza saperlo aveva utilizzato le foto del suo matrimonio per la campagna pubblicitaria ma Danny proprio quel giorno era stato lasciato sull'altare dalla fidanzata. L'uomo, nonostante il carattere irascibile aiuterà Ally a fare breccia nel cuore di Justin e a rivalutare le sue priorità nella vita. In prossimità delle feste natalizie, vedendo anche la tristezza nei volti di Jackie e Jonas, Ally capirà che il lavoro non è tutto e quello che conta davvero nella vita sono gli affetti e i sorrisi. Appianati i piccoli dissapori con i suoi protetti la ragazza organizzerà un Natale da favola per i bambini.

