Una Vita/ Anticipazioni puntate del 28 e 27 dicembre: chi è la vera Cayetana? L'intuizione di Mauro, la verità è vicina

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE 2016

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE 2016: LA SCOPERTA SU CAYETANA, L’INTUIZIONE DI MAURO – Nelle prossime puntate di Una Vita, le indagini di Mauro si concentreranno sulla vera identità di Cayetana. Berta tenterà di uccidere la signora che sarà salvata dalle guardie. Dopo averla rianimata, Mauro si renderà conto che sul ventre di Cayetana manca la cicatrice di un intervento chirurgico subito dalla signora quando era solo una bambina. L’ispettore comincerà ad avere dei sospetti sull’identità della signora e comincerà a chiedersi chi è la donna che crede di essere la vera Cayetana. Quest’ultima, ignara di tutto, continuerà a muovere i suoi fili per cercare di uscire dal carcere. Disposta a tutto per raggiungere il suo scopo, Cayetana si servirà anche di Celia nominandola la sua procuratrice legale. Chiederà così a Celia di firmare un pagherò in bianco senza rivelarle che Ursula lo userà per corrompere un ministro che libererà Cayetana. Mauro, nel frattempo, riuscirà ad intercettare il dottor Vejo che operò Cayetana da bambina. Il dotto mostrerà all’ispettore una foto in cui accanto alla vera Cayetana c’è anche un’altra bambina. Chi, dunque, la vera Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE - Come proseguiranno le indagini dell'ispettore Mauro nella puntata di Una vita di oggi? La notizia della possibile farsa organizzata da German e Manuela aprirà un nuovo corso alle ricerche di San Emeterio che comincerà a sospettare che Cayetana sia stata incastrata dal marito. Per questo, pur consapevole che la De La Serna non sia persona del tutto affidabile, Mauro non potrà che prendere in considerazione la più incredibile delle possibilità: riesumare i corpi dei due amanti, per capire se essi siano morti davvero. Il primo passo sarà quello di chiedere l'autorizzazione a Pablo ma perché si opporrà a tale possibilità? Cosa nasconde il figlio di Guadalupe? E se Ursula avesse ragione? Il sospetto non mancherà sia nell'ispettore che in Felipe, convinto che in questa complicata vicenda non tutto sia chiaro e scontato come sembrava in un primo momento. E mentre Mauro si muoverà in questa direzione, ci sarà in lui un'altra consapevolezza: Cayetana potrebbe avere altri segreti nella sua turbolenta esistenza!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE - Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita vedremo Fabiana avvertire Cayetana circa Berta. La donna infatti non è altro che una spia al soldo della polizia. Ciò significa che per la Sotero, Berta rappresenta più un pericolo che un aiuto. Di questo se ne accorgerà ben presto anche la vedova di German, che dovrà combattere con più nemici del previsto durante la sua permanenza in carcere, tra l'altro non provvisoria come invece aveva sperato (lei e l'educatrice Ursula). Cayetana è stata raggiunta da Fabiana in carcere. La donna le ha rivelato che Ursula, contrariamente a quelli che erano i patti concordati, non si è recata dal vescovo per chiedere aiuto. Un comportamento alquanto strano quello di Ursula, in realtà però spiegato, anche piuttosto banalmente, dalla strategia adottata dalla sua educatrice. Ursula, nel corso della puntata odierna, ha avuto un colloquio con Mauro. Il commissario sta continuando le indagini sulla morte di German e Manuela e si è rivolto ad Ursula. La donna ha fatto una clamorosa rivelazione a Mauro: i due innamorati, in realtà, non sarebbero morti. Secondo Ursula, che mente, la coppia sarebbe in realtà scappata dalla Spagna, più precisamente a Cuba. È evidente la volontà, da parte di Ursula, di scagionare la Sotero, che verrebbe scagionata all'istante qualora Mauro ritenga veritiero il racconto di Ursula. Ma le cose, per Cayetana, non andranno come sperato.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE - Il doppio episodio di Una vita di oggi permetterà ampi sviluppi nelle trame della telenovela spagnola, soprattutto dal punto di vista delle indagini di Mauro. Avvalendosi dell'aiuto di Berta, l'ispettore scoprirà da Ursula che German e Manuela potrebbero non essersi suicidati come hanno voluto far credere a tutti e per questo prenderà in considerazione la possibilità di riesumare i loro corpi. Ma le novità non si fermeranno a questa clamorosa rivelazione: Fabiana, infatti, si recherà in carcere per parlare con la dark lady e a lei rivelerà di avere scoperto che la sua compagna di cella è un'informatrice della Polizia. Tale notizia, che la De La Serna non si sarebbe mai aspettata, difficilmente resterà priva di conseguenze. Cayetana, infatti, sembrerà decisa a liberarsi della donna che potrebbe causarle ulteriori problemi con Mauro e sappiamo bene che quando la moglie di German pensa di eliminare qualcuno, difficilmente si tira indietro. Berta sarà la prossima vittima di Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: LEONOR HA UN'ALTRA POSSIBILITA'? - I guai aumentano per Leonor nelle attuali puntate di Una vita. La giovane Hidalgo, infatti, ha dovuto subire i rimproveri del suo editore, deluso per il ritardo nel portare a termine il romanzo da lui commissionato. Nonostante Navas abbia strappato il contratto, affermando di non volere andare oltre in questa pazzia, Maximiliano deciderà oggi di compiere un nuovo passo per convincerlo a dare un'altra possibilità alla ragazza. Ma anche questo colloquio non andrà a buon fine, tanto che Navas sembrerà più che mai certo che la sua collaborazione con Leonor (così come i vantaggi economici a lei legati) sia definitivamente giunta al termine. Sarà in tale circostanza che Pablo interverrà: quando tutto sembrerà perduto e l'editore convinto di andare avanti per la sua strada, il figlio di Guadalupe parlerà a favore della moglie, chiedendo un'ultima e disperata possibilità. E a quando pare questa volta Navas sembrerà pronto a concedergliela, anche se Leonor non potrà commettere nuovi errori!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: MAURO INDAGA SU CAYETANA - I telespettatori di Una vita possono sorridere a causa di una piacevole sorpresa fatta loro da Mediaset in occasione delle festività natalizie. Oggi e per tutta la settimana, infatti, le vicende di Acacias 38 andranno in onda dalle ore 13:40 alle ore 14:45, occupando anche la fascia tradizionalmente dedicata a Beautiful. Nell'episodio odierno, lungo circa un'ora, ci sarà quindi spazio per assistere alle indagini di Mauro, confuso dopo la dichiarazione di Ursula secondo la quale German e Manuela hanno voluto incastrare Cayetana. Queste parole spingeranno l'ispettore a prendere in considerazione l'ipotesi di riesumare i cadaveri dei due amanti, per verificare se davvero siano morti. Ma non sarà questo l'unico dubbio di San Emeterio: dopo essersi confrontato con la vedova di Padilla, Mauro deciderà di indagare ulteriormente sul passato di Cayetana, per capire se la dark lady nasconda qualcosa. Ed in effetti, questi dubbi porteranno molto presto ad una sorprendente verità...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 DICEMBRE: TRINI AIUTA VICTOR - Oltre all'importante trama legata alle indagini di Mauro, nella puntata di Una vita di oggi si faranno sempre più chiare le intenzioni di Victor riguardo Maria Luisa: il figlio di Juliana continuerà ad essere certo che il futuro per lui sia solo al fianco della giovane Palacios e parlerà anche con Trini del suo desiderio di sposare l'amata. Mentre Trini deciderà di sostenere l'amica, non si potrà dire la stessa cosa di Lourdes: la terribile donna infatti chiederà al marito di negare a Victor l'autorizzazione a sposare la ragazza, anche se Ramon avrà le idee molto chiare a tal proposito ovvero sostenere Maria Luisa e i suoi sentimenti. Anche Leonor non se la passerà molto bene, dopo che Navas ha espresso la sua delusione per il ritardo nella stesura del romanzo. Se Maximiliano faticherà a favorire la figlia, Pablo sembrerà convincere l'editore a darle un'altra possibilità. Leonor avrà modo di proseguire nel suo sogno di diventare scrittrice?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI: Venerdì 23 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Una Vita, la soap opera spagnola di Canale 5. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto il rifiuto da parte di Lourdes di accettare come marito della figlia Victor. Il difetto del ragazzo? Non appartenere ad una classe, per così dire, agiata contrariamente alla figlia, la bellissima Maria Luisa. Un vero problema per Victor, che si ritrova, sul più bello, la strada sbagliata. Fatto questo non preventivabile alla vigilia. D'altronde non lo aveva messo in conto nemmeno Victor, che pensava di poter ricevere la benedizione da parte di Lourdes e Ramon. In realtà non è andata come lui pensava e adesso la relazione tra i due è in forse, come vedremo nel corso dei prossimi episodi. Sempre nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto il primo interrogatorio di Mauro a Cayetana. La donna è accusata di aver provocato la morte di Manuela e German. In realtà noi sappiamo che l'esecutrice materiale dell'assassinio di Manuela è stata Ursula, mentre German si è suicidato. Dopo un'inchiesta lampo, Cayetana è stata arrestata e portata in galera.

