Una Vita / Anticipazioni puntate spagnole: gli Alvaro Hermoso in crisi? Tradimenti e caccia al tesoro nei nuovi episodi!

UNA VITA, CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI SPAGNOLE AGGIORNATE AL 28 DICEMBRE 2016

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: Importanti novità ad Acacias 38 dove i protagonisti non sono mai in pace con sé stessi. Le anticipazioni sulle puntate spagnole parlano di novità, di tradimenti e di una caccia al tesoro che potrebbe cambiare la vita di Paciencia e Servante. I domestici di Acacias 38 organizzeranno una festa d'addio per la simpatica Paciencia, al termine della quale Servante darà alla moglie la mappa di un tesoro nascosto a Cuba. Lo troverà? Sarà questo l'inizio di un'esistenza prosperosa per i due personaggi pià simpatici della telenovela spagnola? Teresa rischierà di essere accusata di quanto accaduto a Mauro: l'arresto per lei sarà inevitabile, ma l'amato davvero permetterà che la maestra venga accusata per un crimine non commesso? Anche se Felipe ha posto fine alla sua relazione con Huertas, come ordinato dalla moglie, il rapporto tra i coniugi Alvarez Hermoso attraverserà una grave crisi, anche anche a causa dei mutati sentimenti di Celia.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: UN 2017 FELICE PER LEANDRO! - Sono ottime le notizie che arrivano dalla Spagna e che riguardano le anticipazioni sulle puntate spagnole della serie firmata da Aurora Guerra. La seconda stagione e i nuovi episodi del 2017 porteranno tanta gioia ad uno dei personeggi "buoni" della soap spagnola, ovvero Leandro. Da sempre l'uomo ha sofferto per via della madre e dei sensi di colpa che la donna ha riversato su di lei in questi anni tanto da rinunciare alla sua almeno fino al prossimo futuro quando finalmente tutto cambierà a cominciare dal suo incontro con il figlio. Leandro scoprirà che Victor è suo figlio e che Juliana gli ha sempre nascosto la verità per il bene di tutti. La notizia destabilizzerà gli abitanti di via Acacias 38 e, soprattutto, i diretti interessati almeno fino a che l'allegra famiglia non solo troverà l'equilibrio ma Leandro e Juliana finiranno per sposarsi. Un anno felice per Leandro dopo le sofferenze dei suoi esordi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: UN TOY BOY PER ROSINA? - Una vita torna oggi dopo la pausa e fa lo stesso anche in Spagna dove le cose per i nostri protagonisti sono un po' cambiate. Se da una parte c'è chi è uscito di scena, dall'altra c'è chi ha cambiato radicalmente vita, chi? Stiamo parlando di Rosina. La bella protagonista della soap spagnola continuerà ad essere al centro delle storie degli abitanti di via Acacias 38 e lo farà non solo per via della morte di Maximiliano ma anche per quello che succederà dopo. La focosa e passionale dama, infatti, non resterà sola a lungo e nella sua vita arriverà un toy boy, ebbene sì. Rosina avrà un giovane amante che le terrà compagnia sotto le lenzuola non senza scandali visto che i due saranno addirittura colti in flagrante da Leonor, Pablo e i vicini durante una festa a sorpresa. Gli scandali in via Acacias 38 non mancano mai soprattutto quando c'è Rosina in mezzo, cosa ne sarà adesso della sua vita e della sua reputazione tanto adorata?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: ELVIRA SCOPRE IL SEGRETO DI SIMON? - Una vita torna oggi in Spagna dopo l'interruzione avvenuta in occasione della festa di Santo Stefano. Si riprenderà dallo strano legame tra Elvira e Simon, il maggiordomo interpretato da Jordi Coll. La ragazza sarà convinta che il dipendente, per il quale nutre una certa simpatia fin dal giorno in cui lo ha incontrato per la prima volta, nasconda qualcosa: per questo comincerà ad indagare sul suo conto, arriverà alla verità sul ragazzo? E' il giorno della partenza di Paciencia, che raggiungerà a Cuba la sorella malata. Se in un primo momento Servante si era detto disponibile a seguirla in questo lungo viaggio, alla fine cambierà idea acconsentendo alla partenza della moglie da sola.

