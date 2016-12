Anticipazioni Uomini e donne / Trono over, news: Luca Rufini lascia dame e cavalieri per unirsi al trono classico? (oggi, 27 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: CLICCA QUI PER LEGGERE LE NEWS AGGIORNATE AL 28 DICEMBRE 2016

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: LUCA RUFINI, DA SENIOR A CORTEGGIATORE DEL TRONO CLASSICO? – A poche giorni dalla fine del 2016, Luca Rufini ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video che racchiude i momenti più belli dei suoi, ultimi dodici mesi. Un filmato di soli 23 secondi con cui il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha ricordato le serate trascorse con gli amici, le emozioni vissute nel parterre del trono over e le giornate in compagnia della donna più importante della sua vita, sua figlia. “Il mio anno scorre in circa 23 secondi, momenti più salienti del mio 2016 trascorso...il tempo vola, e il bello è che non ci rendiamo conto, buona serata e buona festa!”, scrive Luca che sfoggia in tutte le immagini il suo splendido sorriso. Ciò che manca nel filmato, tuttavia, è la presenza di una donna. Nonostante sia uno dei cavalieri più belli del trono over, infatti, Luca Rufini non ha ancora trovato la donna della sua vita ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Secondo le ultime anticipazioni in arrivo dall'ultima registrazione del trono classico sembra che il cavaliere si presenterà come corteggiatore di Sonia Lorenzini, i due faranno coppia? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIULIANO GIULIANI POLEMICO ANCHE A NATALE – Giuliano Giuliani non riesce ad essere sereno neanche a Natale. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, lancia una frecciatina a tutti i perbenisti che, a Natale, si sono mostrati buoni e bravi. “Finte famiglie ok, finte amicizie ok, finti cristiani ok. Per alcuni di voi, bravi attori e attrici da Oscar, il Natale è finito (deo gratias!). Da domani corna, chiacchiere e bestemmie a ruota libera che mondo di ladri che mondo d'eroi!!”, scrive Giuliano su Facebook. Le parole dell’ex cavaliere avranno dei destinatari precisi? Giuliano, nonostante abbia lasciato da tempo il programma di Maria De Filippi, continua a seguire con molta attenzione le vicende delle dame e dei cavalieri. Il suo post, dunque, sarà riferito ai protagonisti della versione senior di Uomini e Donne? Da sempre, Giuliano Giuliani non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, considerati dall’ex cavaliere due attori in cerca di popolarità. Il posto di Giuliano, dunque, sarà riferito a George e Gems? I fans, tuttavia, sono sicuri che siano molti i destinatari del post ironico e tagliente di Giuliano. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ROSSELLA BOVA EMOZIONA I FANS, LA DICHIARAZIONE D’AMORE PER IL FIDANZATO – Sono lontani i tempi in cui Rossella Bova cerca l’amore in tv. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, dopo aver aspettato a lungo e aver superato numerose delusioni, ha trovato finalmente il suo principe azzurro. Dopo aver trascorso il Natale in compagnia dell’uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore, Rossella Bova ha scritto una bellissima dedica d’amore su Facebook. “Posso guardare mille uomini ma vedo SOLO TE! Buongiorno”, scrive Rossella Bova. Parole importanti quelle scritte da Rossella Bova che, tuttavia, non ha ancora reso pubblico il volto del fortunato. I fans che continuano a seguirla con tanto affetto hanno fatto i migliori auguri all’ex dama sperando. Quello di Rossella Bova, dunque, sarà un vero amore? L'ex dama si augura di sì al punto da proteggere la sua privacy mantenendo il segreto sull'identità del suo compagno. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DAUNIA CESARI SI DIVERTE SUI SOCIAL, FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) – Daunia Cesari, dopo aver trascorso il Natale insieme alla famiglia gustando le prelibatezze culinarie tipiche del periodo e accettando gli auguri da tutti, il giorno dopo, dà un consiglio ad amici, parenti e ammiratori. “Ormai Natale è passato, toglietevi il cerchietto con le corna. Ah, non è un cerchietto?”, si legge nel post condiviso dalla dama del trono over di Uomini e Donne su Facebook. Daunia, dunque, non perde occasione per lanciare frecciatine a chi continua a fingere di essere felicemente fidanzato o sposato. Daunia avrà pubblicato il link per lanciare una frecciatina velenosa nei confronti di qualcuno? L’ex dama del trono over continua ad essere single non avendo ancora trovato un uomo capace di renderla felice e regalarle tutto ciò di cui ha bisogno. Il post, dunque, sarà dedicato a qualche pretendente della Cesari? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: SALUTI MUSICALI DA PARTE DI GEMMA GALGANI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Il pubblico del trono over di Uomini e Donne è impaziente di poterla ritrovare sul piccolo schermo di Canale 5: Gemma Galgani è una delle dame più amate del programma di Maria De Filippi, ma tornerà in scena solamente il prossimo gennaio. Questo, però, non le impedisce di rimanere vicino a tutti i telespettatori e a tutti i fans che di giorno in giorno la salutano e le scrivono sui social network. Questa mattina Gemma Galgani è intervenuta su Facebook con un augurio speciale per coloro che sono ancora in vacanza e coloro che, invece, hanno ricominciato a lavorare. Qualche minuto fa Gemma ha condiviso il brano di Rino Gaetano, “Ma il cielo è sempre più blu”, e ha scritto: “Buon pomeriggio… una canzone che tocca un po’ tutti…. in che frase vi riconoscete?? Baci baci!!!!”. Le feste degli appassionati del trono over, dunque, continuano con la sua compagnia, anche se solo virtuale. È qualche giorno invece che Giorgio Manetti - altro protagonista molto amato della trasmissione - tace sui social: quando tornerà in scena? Clicca qui per vedere il post di Gemma Galgani direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ANNA TEDESCO, FESTE A FIRENZE IN PIACEVOLE COMPAGNIA, FOTO - Anna Tedesco si è concessa un piacevole soggiorno a Firenze. La dama del trono over di Uomini e Donne, su Facebook, ha pubblicato le foto della sua breve vacanze nella bellissima città fiorentina. Felice, sorridente e in splendida forma, Anna Tedesco ha condiviso la vacanza con un’amica. Nelle foto, la dama e la sua amica si sono lasciate immortalare presso il famoso Ponte Vecchio mentre si godevano la bellissima atmosfera natalizia. Nessun uomo, dunque, accanto alla dama del programma di Maria De Filippi che continua ad essere single. Nonostante abbia diversi pretendenti, finora, Anna Tedesco non ha ancora trovato l’uomo giusto preferendo così restare sola piuttosto che accontentarsi. Le foto sono piaciute tantissime ai fans della dama che le hanno augurato non solo buone feste ma anche di trovare il vero amore. E chissà se tra un giro e l’altro, Anna non abbia trovato il tempo per bere un caffè con Giorgio Manetti. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI, FINE DELLE FESTE E RITORNO ALLA SOLITA ROUTINE - Il clima di festa continua a circondare tutti i protagonisti di Uomini e Donne fra i quali anche Gemma Galgani, amatissima dama del trono over che appare come sempre molto serena soprattutto sui social network. Proprio su Facebook, solo pochi minuti fa, Gemma ha pubblicato un nuovo messaggio nel quale ha rivelato di vivere con entusiasmo il ritorno alla solita routine: "Normalità... con oggi si ritorna alla normalità per qualche giorno!!! C'è chi è ancora in vacanza è chi invece ha ripreso ha lavorare... a tutti voi auguro una buona giornata di serenità!!!!", ha scritto la dama. Come sempre, sulla sua bacheca non mancano gli auguri per i tanti fan, ma non traspare nulla su quelli che saranno i prossimi appuntamenti con le attesissime registrazioni delle nuove puntate, che potrebbero portare ancora una volta Gemma Galgani al centro dello studio per un nuovo scontro alla ricerca dell'uomo perfetto. Se volete visualizzare il suo ultimo post direttamente su Facebook, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIORGIO MANETTI SOTTO L'ALBERO DI NATALE! FOTO - Nessuna traccia di Uomini e donne nel palinsesto delle feste di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi è finito in panchina e lo rimarrà fino al prossimo gennaio quando tornerà con le nuove puntate. I protagonisti del trono over sono tali anche lontano dallo studio romano dove vengono girate le puntate e tra questi non possiamo non annoverare Giorgio Manetti. Il toscano ha deciso bene di trascorrere il Natale tra famiglia, amici ed eventi mettendo da parte un po' i social dove ha postato i suoi auguri di Natale per poi sparire nel nulla. Qualcuno, però, ha avuto modo di trovarlo sotto l'albero di Natale non in versione pacchetto da scartare ma vip con il quale posare per un selfie. Ecco qua il bel cavaliere toscano posare per una foto nel centro di Ferrara proprio sotto il grande albero pensato ad hoc per l'occasione delle feste. Quando tornerà a dire la sua anche sui social e sui suoi profili? I fan aspettano con ansia un suo cenno e gli auguri per l'anno che verrà.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: I FAN ASPETTANO LA NUOVA REGISTRAZIONE, SARA' OGGI? - Uomini e donne ci ha salutato con una settimana quasi interamente dedicata al trono classico con tanto di registrazione poco prima delle vacanze, e per gli over? Per i senior di Uomini e donne ancora tutto tace e mentre dame e cavalieri sono in vacanza tra eventi e famiglia, i fan attendono con ansia di sapere se le prime puntate del 2017 saranno proprio dedicate a loro (cosa improbabile visto che c'è ancora in cantina la scelta di Dario D'Angelo) e se presto ci sarà una nuova registrazione. Proprio in questi giorni, tra Natale e Capodanno, spesso abbiamo modo di assistere ad una nuova registrazione e questa volta potrebbe essere tutta dedicata a Gemma Galgani, Giorgio Manetti e compagni. Al momento da parte della redazione tutto tace e mentre i fan sperano, il sito di Maria De Filippi e delle sue trasmissioni non annuncia ancora nessuna registrazione per la giornata di oggi, è ancora presto o ci sarà tempo nei prossimi giorni di vedere i senior in azione? Lo scopriremo solo nelle prossime ore magari in attesa del grande annuncio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI, RELAX IN ATTESA DEI NUOVI GIORNI DI FESTA, FOTO - Gemma Galgani si conferma ancora una volta come una delle protagoniste più amate del pubblico di Uomini e Donne, lo dimostra lo share, che spesso premia il trono over, ma anche il numero di utenti che segue la dama attraverso il suo profilo social. La Galgani, che come tutti i protagonisti del dating show pomeridiano, si sta dedicando alle festività di Natale, ieri sera ha salutato tutti i suoi follower con questo pensiero della buonanotte: "E con Santo Stefano il Natale è proprio finito! Ora si aspetta Capodanno.... non ci arrendiamo, i pranzi e le cene non sono ancora finite!!!!!! Preparatevi... per ora però, andiamo a riposare!!!!! Buonanotte cari tesori... vi mando tanti bacini!!!!". La dama, che anche quest'anno passerà il periodo festivo da single, può contare sui suoi numerosissimi fan che non le fanno mai mancare il loro supporto. Ecco cosa le hanno scritto solo poche ore fa: "buona notte tesoro mio ti abbraccio tanto forte e sogni d'oro cuore mio ti voglio tantissimo bene bacini", "Buonanotte tesoro grande! Santo Stefano è finito e sta per arrivare un nuovo anno speriamo ricco di cose belle, di sorprese, di novità ma soprattutto ricco di tanto ma tanto amore!". Se volete visualizzare il post della dama potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E LUCA RUFINI AL CENTRO DELLE POLEMICHE - Mancano ancora alcune settimane alla nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 partire dal prossimo 9 gennaio con nuove storie e nuovi amori. Ritroveremo tutti gli amati protagonisti con le loro vicende sentimentali, fra relazioni sentimentali, rotture e vecchie polemiche ancora da snocciolare. E Sarà ancora Gemma Galgani una delle dame più discusse delle prossime puntate, la dama, infatti, continuerà a presenziare nel salotto di Maria De Filippi in attesa di incontrare l’uomo giusto e dare il via, quindi, alla storia d’more che tanto sogna, con buona pace di Tina Cipollari. Ma verrà dato ampio spazio anche a un altro volto molto noto del dating show, si tratta di Luca Rufini, che continuerà a cercare senza sosta la sua anima gemella, ma non senza qualche critica da parte di chi non crede alla sua buona fede. Nelle ultime puntate lo abbiamo visto alle prese con Matilde, ma il loro appuntamento, secondo la dama, non è stato dei più entusiasmanti: “Ho diverse cose da dire su di te… così come sei in studio sei al di fuori, cioè arrogante e presuntuoso… mi hai detto che ti ho dato emozioni negative, ma te le sei procurate da solo! Per esempio ordinandoti pollo e insalata senza neanche aspettarmi!”, ha detto Matilde nel corso dell'ultima puntata, ma la replica del cavaliere, che forse si è sentito eccessivamente al centro dell’attenzione, è arrivata in maniera immediata: “Mi fissava in continuazione, mettendomi in difficoltà! Poi osservava che mi mangiavo le unghie, insomma mi studiava”. A rincarare la dose di critiche per il cavaliere anche Tina Cipollari, che lo ha accusato di vivere l'esperienza a Uomini e Donne come se fosse semplicemente un lavoro. La prossima edizione del trono over riserverà al cavaliere delle nuove sorprese?

