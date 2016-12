Uomini e donne / Gossip, anticipazioni registrazione: Alessandro Calabrese dentro o fuori? (oggi, 27 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOVITÀ AGGIORNATE AL 28 DICEMBRE 2016

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: ALESSANDRO CALABRESE DENTRO O FUORI? – Tra pochissimo, in quel di Cinecittà, prenderà il via la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Il protagonista più atteso è sicuramente Alessandro Calabrese. L’ex gieffino, nonostante le polemiche e le critiche dei fans e dell’ex fidanzata Lidia Vella, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Sonia Lorenzini. La tronista di Uomini e Donne, infatti, sembra aver fatto breccia nel cuore di Alessandro Calabrese che, dopo aver deciso di chiudere la relazione con Lidia, è pronto a voltare definitivamente pagina. In vista della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Alessandro ha pubblicato su Instagram Stories una foto scattata nei camerini in cui appare visibilmente nervoso. La registrazione odierna del trono classico, dunque, sarà interamente dedicata ad Alessandro Calabrese? Sonia Lorenzini, dopo la delusione vissuta con Claudio D’Angelo, non ha alcuna intenzione di farsi prendere in giro e prima di concedergli una possibilità vuole essere sicuro di avere di fronte una persona sincera e totalmente libera.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: SONIA LORENZINI TRA ALESSANDRO CALABRESE E LUCA RUFINI – Si è appena conclusa una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne in cui la grande protagonista è stata Sonia Lorenzini. Il trono dell’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo è sicuramente tra i più movimentati degli ultimi anni. Merito di Alessandro Calabrese che, per la prima esterna, porta Sonia nel suo ristorante. La Lorenzini non nasconde la sua rabbia nei confronti di Alessandro, reo di averle mentito. Sonia rivela di aver sentito telefonicamente una persona vicina alla sua ex fidanzata che ha confermato quanto dichiarato da Lidia ovvero che quest’ultima e Alessandro hanno dormito insieme una settimana prima che il Calabrese facesse la sua prima apparizione nello studio di Uomini e Donne. Alessandro si sfoga con la redazione ribadendo il suo interesse per Sonia. Gianni Sperti e Tina Cipollari difendono Alessandro accusando Sonia di essere troppo catastrofica. La tronista, però, non riesce a fidarsi ma decide di tenerlo ancora tra i suoi corteggiatori. Per Sonia Lorenzini le sorprese non sono finite. Alla sua corte arriva Luca Rufini, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo averla vista ed esserne rimasto colpito, ha chiesto alla redazione di poterla corteggiare. Anche lui resta alla corte di Sonia.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA COME RAIMOINDO VIANELLO E SANDRA MONDAINI – L’amore non è bello se non è litigarello. Claudio Sona e Mario Serpa fanno parte della lunga schiera di coppie che si divertono a stuzzicarsi dando vita a simpatici siparietti. Su Instagram, l’ex tronista veronese ha pubblicato un filmato in cui lancia una frecciatina nei confronti di Mario, reo di non essere di molta compagnia quando decidono di trascorrere un po’ di tempo in un locale. Claudio, in modo ironico, svela l’aspetto musone di Mario, soprattutto al mattino. Serpa risponde tirando fuori il suo lato permaloso ma tutto finisce con un sorriso. Un filmato che, in una sola ora, ha raggiunto quasi 100mila visualizzazione e migliaia di commenti da parte dei fans. “Sono morta, sembra di essere a casa Vianello”, “Claudio ma ad uno che ti guarda con questi occhi si perdona tutto, anche l'essere un po' orso (da coccolare)!”, “Oggi lo sta torturando, povero Mario”, “Quanto siete belli insieme”, scrivono i fans. L’amore tra Claudio e Mario, dunque, procede a gonfie vele. I due piccioncini, dopo aver trascorso insieme il Natale a Verona, sceglieranno di brindare al 2017 nella città di Romeo e Giulietta o torneranno a Roma? I fans capitolini dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne reclamano la presenza di Mario nella città eterna. Cliccate qui per vedere il video.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: CLAUDIO D’ANGELO, LA DICHIARAZIONE D’AMORE PER GINEVRA PISANI – Claudio D’Angelo è davvero innamorato di Ginevra Pisani. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ai microfoni del settimanale Di Più Tv ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato i motivi che l’ha spinto a scegliere Ginevra Pisani e non Sonia Lorenzini, nuova tronista di Uomini e Donne. “Ginevra mi dà una felicità pazzesca perché ha un carattere molto positivo, molto allegro. Questo è quello che mi ha spinto a frequentarla all’interno del programma perché all’inizio avevo un blocco grandissimo, dovuto alla differenza d’età. Inizialmente avevo dei pregiudizi, poi ho visto che forse vale più un’emozione che un preconcetto, quindi le ho dato fiducia. E non ho sbagliato” - ha dichiarato Claudio che ha poi aggiunto - “È una ragazza molto sicura. Lei ha visto più di un bacio con Sonia però non si è mai data per vinta. Ha continuato a essere sempre positiva e allegra. Con questa sua euforia lei a me trasmette tanto”.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO PRONTI PER LE NOZZE? – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono sempre più innamorati. Giovani, belli e follemente innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ai microfoni del settimanale Di Più Tv hanno svelato cos’è successo subito dopo la scelta a sorpresa. “Dietro le quinte, a telecamere spente, abbiamo subito parlato di matrimonio, di figli, di avere una casa tutta nostra: ‘Ci sposiamo’, ho detto a Camilla“. Riccardo, infatti, contrariamente a quanto pensano molti fans di Uomini e Donne è davvero innamorato della sua Camilla: “Io un amore così forte non l’ho mai provato e nemmeno pensavo potesse esistere la possibilità di trovare una ragazza che mi completasse in tutto, che desse un senso alle mie giornate così come ha fatto Camilla durante Uomini e Donne. Ora conviviamo in una casa che, a Roma, i genitori di Camilla ci hanno messo a disposizione. Però presto contiamo di trovarne una nostra: il nido d’amore che abbiamo sempre sognato. Io per mantenermi gioco a basket ma quest’anno, per trovare l’amore, ho deciso di prendermi una pausa. Riprenderò l’estate prossima e sarò più forte di prima perchè, a tifare per me sugli spalti, avrò Camilla”.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: JACK VANORE PRONTO PER LA PUNTATA, SORPRESE IN ARRIVO? – Lo studio di Uomini e Donne, dopo la pausa per le festività natalizie, riapre i battenti per l’ultima registrazione dell’anno del trono classico. Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini tornano in studio oggi per incontrare nuovamente i rispettivi pretendenti. Cosa succederà in studio? Ci saranno sorprese o la presenza di qualche ospite famoso? In attesa di scoprirlo, sicuramente ci sarà Jack Vanore. L’opinionista di Uomini e Donne, insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, è pronto a commentare le esterne dei tre tronisti di Uomini e Donne e invita i fans a non perdere la successive anticipazioni. “Oggi bisogna pensare positivo più del solito almeno per me e questo bracciale mi rappresenta perfettamente oggi, io mi sto preparando per la nuova puntata di #uominiedonne e voi che fate?”, scrive l’ex tronista che, da qualche anno, ricopre il ruolo di opinionista del trono classico. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI, VIAGGIO D’AMORE IN ARRIVO – Claudio D’Angelo annuncia la sua prossima partenza. L’ex tronista di Uomini e Donne, felice e innamorato, è pronto a partire per festeggiare il Capodanno insieme alla sua dolce metà. Senza taggare la sua bellissima fidanzata per rispettare le regole di Uomini e Donne che impediscono a Claudio e Ginevra di pubblicare foto di coppia fino a quando la puntata della scelta non andrà in onda, l’ex tentatore di Temptation Island scrive un post su Instagram che non lascia spazio a dubbi. “Viaggiare è in assoluto la mia passione più grande. Dopo diversi mesi torno finalmente a scoprire nuove città e culture. Giovedì è vicino e stavolta sarà ancora più bello partire perché al mio fianco avrò una persona più che speciale...can't wait”, si legge sui social. Dove voleranno i due piccioncini? Il viaggio potrebbe essere anche l’occasione per registrare il dopo scelta di Claudio e Ginevra, esattamente come hanno già fatto Clarissa e Federico, Riccardo e Camilla, Claudio e Mario. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: I DAMAELLIS INCONTRANO I FAN! (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Cala il sipario sul Natale e si alza quello sul Capodanno. Anche i protagonisti di Uomini e donne sono pronti a mettersi in gioco per la fine dell'anno e se il Natale si passa in famiglia, il Capodanno si passa in giro con amici e innamorati. Questa sarà la sorte degli ex di Uomini e donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due si ritroveranno insieme a Capodanno in quel di Roma doe avranno modo di incontrare i fan, dove? A Magicland di Roma Valmontone. Ad annunciarlo è la stessa Giulia De Lellis che dal suo profilo Instagram fa sapere: "Ah comunque a capodanno vi aspettiamo al @rainbow_magicland :) il 31/12 passeremo l'ultimo dell'anno in quel meraviglioso parco divertimenti ! @andreadamante naturalmente vi porterò anche lui ??". Siete pronti ad incontrarli dopo le polemiche e il gossip della scorsa settimana? L'appuntamento è per sabato, non potete far altro che prepararvi.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: A CASA FANTINI-VALLI SI FESTEGGIA ANCORA! (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - In casa di Marco Fantini e Beatrice Valli si festeggia ancora. I fan di Uomini e donne per questo Natale hanno avuto in dono delle importanti novità a cominciare dall'anello che Marco ha regalato alla sua Beatrice e finendo alla foto al pancino che la stessa corteggiatrice ha fatto e ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Questo Natale è stato molto diverso da quello dello scorso anno quando i due si erano allontanati per una serie di liti e scontri che avevano portato alla rottura. La coppia adesso non solo è felice e in attesa del loro primogenito ma sembra pronta a dirsi sì. Le occasioni per festeggiare a casa Valli non sono finite e dopo il lieto Natale dei due protagonisti di Uomini e donne, oggi tocca alla piccola Eleonora festeggiare il suo compleanno e questo mobiliterà nuovamente l'intera famiglia tra torte, regali e candeline. Rivedremo il tronista e la sua corteggiatrice in una nuova posa per i fan?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: NUOVI TRONISTI E REGISTRAZIONE IN ARRIVO, COSA CAMBIERA'? (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Anche se dovremo aspettare ancor un po’ di giorni prime di rivedere le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, possiamo anticiparvi che l’attesa sarà ampiamente ripagata dagli eventi. A Manuel Vallicella, il nuovo tronista pronto a far battere il cuore alle sue corteggiatrici ma anche a migliaia di fan, si uniranno anche Luca Onestini e Sonia Lorenzini, due giovanissimi protagonisti che abbiamo imparato a conoscere rispettivamente nei troni di Clarissa Marchese e Claudio D’Angelo. Ad aggiungere un po’ di pepe anche la presenza di una vecchia conoscenza del pubblico dei reality, Alessandro Calabrese, che messa da parte la sua relazione con la fidanzata storica Lidia Vella è pronto a dare il via a una nuova storia d’amore corteggiando la Lorenzini. Riuscirà a conquistarla o alla fine tornerà fra le braccia della sua ex? In attesa di scoprirlo, è bene sottolineare che Lidia Vella potrebbe tornare in scena ancora una volta per riconquistare, stavolta definitivamente, l'amore del suo fidanzato.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: PARCO DEI DIVERTIMENTI PER CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, VIDEO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Da quando si sono scelti nel salotto di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci non si sono più lasciati. La coppia, che oggi appare più felice che mai, nei giorni scorsi ha festeggiato il primo mese d'amore, trenta giorni esatti da quel magico momento che li ha uniti. I due innamorati hanno passato la giornata dedicata a Santo Stefano fra le attrazioni di un parco di divertimenti, da dove hanno condiviso numerosi video che immortalano i momenti più divertenti della loro avventura. Il primo filmato, in particolare, mostra i due ragazzi in viaggio verso il parco: "Che cosa possono fare due schizzati il 26?", scrive l'ex tronista sul suo profilo Facebook augurando buone feste a tutti. Come sempre, i tanti fan hanno lasciato dei commenti pieni di affetto per Clarissa e, soprattutto, per l'uomo che le ha rubato il cuore: "Fede ti porta ovunque, hai trovato un ragazzo straordinario, dolce e solare, spontaneo e affidabile. Un bravo ragazzo come non esistono quasi più", "Fede è un vero amore... bellissimo, dolce, comprensivo, premuroso... beata Clarissa!!!!". Se volete rivedere il video dei due protagonisti e tutti i commenti lasciti dai follower, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA ANCORA PROTAGONISTI DELLA SCENA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Clarissa Marchese, Riccardo Gismondi, Claudio Sona e Claudio D’Angelo saranno ancora al centro delle nuove puntate del trono classico di Uomini e donne, soprattutto perché i protagonisti saranno chiamati a raccontare al pubblico quelle che sono state le prime settimane vissute in coppia dopo la scelta che li ha uniti ai loro partner. Ma anche questa volta le star del dating show saranno Claudio Sona e Mario Serpa, la cui storia continua ad appassionare i tanti telespettatori nonostante di recente su di loro si siano accese alcune polemiche. Incuranti di tutto ciò che li circonda, i due protagonisti continuano a vivere il loro amore alla luce del sole, segno che fra loro le cose continuano ad andare nel verso giusto. In delle ultime foto condivise su Instagram. l'ex corteggiatore ha mostrato a tutti i fan la quotidianità con il suo amato Claudio Sona: "Che fine che abbiamo fatto... #smile #lAmoreèanchequesto #ioete #lovislove #IlSonaelasuamania #sipuliscesempre #quotidianità", ha scritto Mario. Se volete visualizzare la sua foto potete cliccare qui.

