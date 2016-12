Zorro e i tre moschettieri/ Su Rete 4 il film con Gordon Scott, omaggio ai personaggi creati da Alexandre Dumas e Johnston McCulley

ZORRO E I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Zorro e i tre moschettieri è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 dicembre 2016, a partire dalle 16.45 circa. Azione, commedia, drammatico, sentimentale e avventura sono i generi che caratterizzano la pellicola che è stata diretta da Luigi Capuano con la sceneggiatura che è stata curata da Roberto Gianviti e Italo De Tuddo. La produzione è stata firmata da Marino Vaccà e Ferdinand Felicioni. Il film è un omaggio ai personaggi nati dalla penna di Alexandre Dumas padre e Johnston McCulley, il primo ha dato vita alla storia dei moschettieri mentre il secondo ha creato la leggenda di Zorro all'inizio dello scorso secolo.

ZORRO E I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMNBRE 2016: IL CAST - Zorro e i tre moschettieri è il film in pnda su Rete 4 oggi, martedì 27 dicembre 2016 alle ore 16.45. Un classico della cinematografia italiana degli anni Sessanta, Zorro e i tre moschettieri. La commedia di genere avventuroso e sentimentale è uscita nel 1963, è stata diretta da Luigi Capuano, gli interpreti principali sono Gordon Scott, Giacomo Rossi Stuart, José Greci, Livio Lorenzon, Franco Fantasia, Tony Zamperla, Nerio Bernardi, Gianni Rizzo e Ignazio Leone. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ZORRO E I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 DICEMNBRE 2016: LA TRAMA - La storia è ambientata nella prima metà del 1600 e racconta di un improbabile incontro tra Zorro, misterioso giustiziere spagnolo e i tre moschettieri al servizio di Sua Maestà Re di Francia. All'epoca dei fatti raccontati nella pellicola la Spagna è in guerra contro la Francia e la cugina del re, la bella Isabella, è tenuta prigioniera dalla fazione avversa. Il conte di Siviglia vuole liberare la giovane e ottenere così la sua mano e ottiene il permesso di partire in missione. In realtà il nobile spagnolo è in combutta con il cardinale Richelieu per ottenere reciproci vantaggi dalla guerra. Una volta arrivato in Francia il conte è preso prigioniero da Zorro, che in realtà è il conte di Terhuel, anche lui innamorato di Isabella. L'uomo si presenta ai moschettieri, che dovranno scortarlo fino al castello come il conte di Siviglia. Tra l'uomo e i moschettieri, lungo il viaggio, nasce una strana ma profonda amicizia fatta di nobili ideali verso la propria patria ma anche rispetto reciproco e tante risate. Una volta arrivati al luogo di prigionia di Isabella con uno stratagemma il conte riesce a liberare la giovane amata e farla rientrare sana e salva in Spagna alla corte del re. Il conte, che è un uomo di grande intelligenza e astuzia aiuta i suoi nuovi amici a smascherare i loschi piani del potente e corrotto cardinale Richelieu, che una volta smascherato viene imprigionato nelle segrete francesi. Una volta conclusa la missione, il conte di Terhuel fa rientro in Spagna ma arrivato a corte è messo al patibolo e condannato a morte dal vero conte di Siviglia, che ha ingannato il monarca con una bugia. A questo punto D'Artagnan, Athos e Porthos arrivano in soccorso dell'amico, che nel finale torna a vestire i panni di Zorro per uccidere il suo nemico e poter ottenere così la mano della sua amata.

