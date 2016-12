1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD/ Il film di Nick Murphy con Rebecca Hall e Dominic West su Iris

1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 28 DICEMBRE) - Oggi, mercoledì 28 dicembre alle ore 21,00 sulle frequenze di Iris viene mandato in onda il film di genere thriller 1921 - Il mistero di Rookford (titolo originale The Awakening). Siamo nel 1921, da poco è finito il grande primo conflitto mondiale: una giovane donna di nome Florence Cathcart (Rebecca Hall) ha perso il proprio fidanzato, rimanendo completamente scioccata e sconvolta dalla perdita. Questa condizione ha fatto sì che Florence incominciasse a studiare i fenomeni paranormali: ben presto viene chiamata ad indagare e a far luce su un fantasma che sta seminando il panico all’interno di un importante college situato nella campagna inglese, e precisamente a Rookford. Si tratta di un ragazzo che è morto un po’ di tempo prima: il suo fantasma ha messo a soqquadro la scuola, creando panico ed apprensione sia negli studenti che nei docenti. Iniziano così le indagini di Florence: grazie anche ad attrezzature all'avanguardia, però, la protagonista si accorge che il fantasma in realtà non esiste, essendo frutto di uno scherzo che un studente voleva fare ai suoi amici. Tuttavia viene a sapere che la morte del ragazzo è stata causata una punizione troppo severa dei suoi docenti. Florence può lasciare il college, ma inizia ad avvertire alcuni fenomeni paranormali a cui non riesce a dare una spiegazione. Decide di rimanere per capirne di più, così quando tutti gli studenti sono andati via per le vacanze, si rende conto che non è rimasta sola: inizierà così un viaggio nel passato della donna, pronta a scoprire alcuni dettagli che ignorava completamente e che la riguardano da vicino...

