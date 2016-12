ACQUA E SAPONE/ Su Canale 9 il film con Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Natasha Bolkan e Florinda Hovey (oggi, 28 dicembre 2016)

ACQUA E SAPONE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Acqua e sapone, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola del 1983, la quarta che è stata diretta, sceneggiata ed interpretata da Carlo Verdone . Per la storia raccontata nel film, Carlo Verdone utilizzò come spunto un servizio d'approfondimento giornalistico condotto da Carlo Sartori sulla figura delle baby modelle e delle loro madri che sfruttavano le loro figlie. In particolare il servizio si occupò del fenomeno mediatico di Brooke Shields che esplose durante la prima metà degli anni ottanta. Gli attori presenti nel cast sono Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxson, Elena Fabrizi e Michele Mirabella. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ACQUA E SAPONE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra la storia di Sandy, una baby modella americana trasferitasi a Roma con la madre ed il patrigno, per via di alcuni impegni lavorativi nell'ambito della moda. La madre cercherà un insegnate privato che possa aiutare sua figlia a proseguire i suoi studi durante la loro permanenza a Roma. Decide così di contattare telefonicamente Michael Spinetti, un teologo della capitale residente in un convento. Alla sua chiamata non risponderà il dottor Spinetti ma Rolando Ferrazza, un giovane e brillante laureato, costretto, suo malgrado, a lavorare come bidello. Approfittando della situazione benevola, il giovane si presenterà alla donna spacciandosi per il dottor Spinetti. Il giovane Ferrazza riuscirà ad ingannare i genitori di Sandy ma non la ragazza, che una volta smascherato l'inganno ricatterà Rolando. Lo costringerà così a portarla in giro per Roma ad esplorare la città e le sue meraviglie. Tra i due ragazzi nasce un bel rapporto che ben presto di trasformerà in qualcosa di più profondo. Nel frattempo la madre della baby modella incontra il vero Spinetti e su tutte le furie licenzia Rolando che perde il lavoro ed anche la possibilità di rivedere Sandy. Quest'ultima però scappare da un set cinematografico per raggiungere Rolando, l'uomo di cui si è innamorata.

