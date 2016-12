AFFARI TUOI/ Ligura ed Emilia Romagna in scena. Quale regione giocherà oggi, 28 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 28 dicembre 2016) - Il presentatore Flavio Insinna - oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 - dirige un'altra puntata del noto programma Affari tuoi, che ormai va in onda da tantissimi anni sulla rete televisiva di Rai 1. Prima di scoprire cosa accadrà più tardi, rivediamo cosa è successo ieri. A giocare sono una coppia di concorrenti di due regioni d'Italia, stasera tocca ad Andrea concorrente della Liguria e ad Alice concorrente dell'Emilia Romagna. Si iniziano ad aprire i vari pacchi presenti in studio e si inizia dalle Marche dove ci sono solo 50 centesimi, poi è la volta della Campania con la cifra di 500 euro ed infine il Piemonte. Le altre regioni che seguono sono il Lazio dove ci sono all'interno 19 mila euro e la Puglia con la cifra di 250 mila, a questo punto arriva la classica chiamata della Dottoressa. Essa offre il Cambio ma viene rifiutato dai due concorrenti in gara stasera e così decidono di aprire il pacco del Friuli Venezia Giulia con dentro la Dolce vita. A seguire poi viene scelto quello del Veneto che purtroppo ha la cifra del gioco più alta, ovvero quella di 500 mila euro. Un altro Cambio offerto dalla chiamata della Dottoressa viene rifiutato così i giocatori Alice ed Andrea vanno a giocare ancora aprendo il pacco della regione Basilicata con 50 mila euro e l'Umbria con la cifra di 3 mila.

La Dottoressa continua ad offrire nuovamente il Cambio ma non c'è nessuna modifica nell'esito della risposta dei due concorrenti che aprono così la Calabria dove ci sono i 100 euro, segue la regione del Molise con la cifra di 75 mila euro ed infine l'Abruzzo con la dicitura Orzo con Flavio. A questo punto la Dottoressa cambia l'offerta fatta finora passando alla cifra di 12 mila euro che comunque viene rifiutata dai due concorrenti. Si apre così il pacco della regione della Sardegna dove c'è il Brivido e dalla busta scelta i due concorrenti vedono la dicitura Niente special. Il gioco prosegue con la Toscana che svela la cifra di 11 mila euro, mentre la regione Sicilia ha la dicitura Tè verde con il Notaio, la nuova offerta va scelta poi sul Cambio o l'Offerta, una volta selezionata quest'ultima, sia Andrea che Alice rifiutano i 18 mila euro che la Dottoressa propone. Si arriva ad aprire il pacco del Trentino Alto Adige dove c'è la dicitura Quella volta che seguita dalla regione Valle d'Aosta contenente 28 euro.

La Dottoressa decide di offrire la cifra di 26 mila euro ma niente scalfisce i due giocatori che preferiscono aprire i pacchi, scegliendo così l'Emilia Romagna dove ci sono i 100 mila euro. Il Cambio che poi la Dottoressa offre viene accettato e viene scelto il pacco della Liguria, ciò fa si che esso venga aperto ed all'interno ci sono i 32 mila euro che i due concorrenti dovranno dividersi. Ovviamente a ciò segue la gioia sia del pubblico che dei vincitori, non resta altro che decretare la fine della puntata.

br/>© Riproduzione Riservata.