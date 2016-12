AIUTO! SONO ARRIVATI I MIEI/ Sul Nove il film con Danny DeVito e Kathy Banes

Il film è in onda sul Nove in seconda serata

AIUTO! SONO ARRIVATI I MIEI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Aiuto! Sono arrivati i miei è il film in onda sul Nove oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 23.00. Una pellicola dal genere commedia che vede cast stellare capitanato da Danny DeVito e Kathy Banes. Il film è noto anche col titolo originale di Relative Strangers ed è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2006 con la regia di Greg Glienna. Nel cast anche Ron Livingston, Neve Campbell, Beverly D'Angelo, Bob Odenkirk ed Edward Herrmann. Uno dei punti di forza di Aiuto! Sono arrivati i miei è costituita da un parterre di interpreti di primissima categoria. Protagonista principale è Danny DeVito, attore americano di origine italiana capace di raccogliere successi in tutto il mondo grazie alla sua simpatia e alla bravura. Tra i titoli ai quali ha preso parte, vanno ricordati Qualcuno volò sul nido del cuculo, Cadaveri e compari, I gemelli, La guerra dei Roses, Junior, L.A. Confidential, Men in Black, Austin Powers in Goldmember, Even Money e La fontana dell'amore. Accanto a lui, ecco l'altra stella hollywoodiana Katie Bates, vincitrice di un premio Oscar come miglior attrice nel 1991 per Misery. Nel suo palmares può annoverare anche due Golden Globe, tre Emmy Awards e uno Screen Actors Guild Award, oltre a svariate nominations. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AIUTO! SONO ARRIVATI I MIEI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia di questa pellicola si focalizza sullo psicologo Richard Clayton, scrittore di ottimo livello che sta per sposarsi con la bella Hellen. Poco prima delle nozze, per lui arriva una notizia davvero poco felice. Scopre infatti che i suoi genitori lo hanno in realtà adottato. Di conseguenza, Richard parte alla ricerca dei veri mamma e papà e li rintraccia con grande facilità. Suo padre Frank Porcheria si occupa di insetticidi e sua madre Agnese è casalinga. Sono persone rozze e poco raffinate, ma tutto sommato tranquille ed affettuose. I genitori si recano presso la casa di Richard e rimangono lì per un arco di tempo più ampio rispetto al previsto, mettendo a soqquadro la sua vita e provocando una crisi tra lui ed Hellen. Dopo aver compreso le difficoltà causate al figlio, Frank e Agnese scelgono di tornare a casa. Richard si rende però conto di provare molto affetto nei confronti di genitori nuovi di zecca e ne sente la mancanza.

