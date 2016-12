Alessia Macari/ Dal Gf allo show con Simona Ventura: la Ciociara avrà superato la fobia delle Barbie? (Selfie - Le cose cambiano, 28 dicembre 2016)

ALESSIA MACARI, PARTECIPA ALLO SHOW DI CANALE 5 (SELFIE – LE COSE CAMBIANO, 28 DICEMBRE 2016) – Questa sera, alle 21.25 su canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano. Tra gli ospiti più attesi della serata c’è Alessia Macari che ha affrontato un percorso per superare la fobia delle Barbie che la tormenta sin da quando era una bambina. Con l’aiuto di persone esperte, Alessia Macari ha affrontato una serie di step per vincere la sua paura. Ci sarà riuscita? In attesa di scoprirlo come finirà, Alessia Macari si sta rilassando a Dublino in compagnia della sua famiglia. In occasione del Natale, Alessia Macari ha raggiunto sua madre e sua sorella in Irlanda dove ha festeggiato anche con amici e parenti. Nessun riferimento, però, alle Barbie. Durante la sua partecipazione a Selfie – La cose cambiano, infatti, Alessia Macari aveva parlato della sua fobia per le Barbie rivelando come la sorella fosse costretta a far sparire tutte le Barbie dalla circolazione. Sarà accaduta la stessa cosa anche stavolta o Selfie avrà aiutato Alessia a far pace con le bambole più amate dalle bambine?

Questa sera, mercoledì 28 dicembre 2016 andrà in onda l'ultima puntata del reality show condotto da Simona Ventura, Selfie-Le cose cambiano. Tra i tanti ospiti della serata tornerà anche la ciociara di Avanti Un altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, Alessia Macari. Gli ultimi gossip che la riguardano la vedono ancora single dopo la discussa fine della storia con il suo presunto ex fidanzato Ciaran Clark. La Macari ha più volte smentito in pubblico un qualsiasi coinvolgimento sentimentale con il calciatore irlandese del New Castle, definito dalla ciociara come un semplice amico. Il giornalista Alfonso Signorini ha più volte insistito sulla questione ma al momento attorno alla vita sentimentale di Alessia Macari vige un alone di riserbo.

La Macari è stata già ospite della trasmissione di Simone Ventura durante il corso di quest'edizione in qualità di partecipante al meccanismo stesso del programma: durante la seconda puntata di Selfie-Le cose cambiano ha infatti chiesto aiuto ai mentori per risolvere la sua ormai famosa fobia delle barbie. Il quell'occasione è stata duramente attaccata dalla sua ex collega e amica Paolo Caruso, secondo cui la Macari non avrebbe dovuto partecipare al programma. A lite innescata la Caruso ha abbandonato lo studio in preda ad uno scatto d'ira. Nel frattempo i mentori hanno acconsentito ad aiutare la Macari a sconfiggere la sua fastidiosa fobia verso le barbie che la ragazza ha dalla tenera età di tre anni quando una baby sitter le tagliò alcune barbie d'avanti agli occhi, procurando in lei danni psicologici definiti seri dallo psicoterapeuta della trasmissione ma facilmente risolvibili.

Alessia Macari è nata a Dublino nel 1993. Le sue origini italiane hanno fortemente segnato tutta la sua vita fin dall'infanzia. Fin da piccoli si appassione alla musica iniziando a scrivere e cantare canzoni italiane ed inglesi. A sette anni partecipa al programma All Ireland Hip hop divenendo la miglior ballerino d'Irlanda e riuscendo a mantenere l'ambito titolo fino ai 14 anni. Nel 2012 ha iniziato la sua carriera televisiva in Italia, In quell'anno partecipa come concorrente alla trasmissione condotta da Paolo Bonolin, Avanti un altro, e viene notata dalla produzione per la sua simpatia e l'accento molto particolare. Diviene di lì a poco la ciociara del programma d'intrattenimento condotto da Bonolis in qualità di Ciociara.

