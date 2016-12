ALPS/ Da oggi al cinema il film diretto da Yorgos Lanthimos (28 dicembre 2016)

ALPS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (28 dicembre 2016) - Alps è un film drammatico scritto, diretto e prodotto da Yorgos Lanthimos (The lobster, Kynodontas) ed interprerato da Ariane Labed (The lobster, Fidelio, Attenberg), Angeliki Papoulia (Kynodontas, The lobster, A blast) ed Efthymis Filippou (Chevalier, Kynodontas). Il film è stato presentato in concorso nella 68esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2011, dove ha vinto il Premio Osella per la migliore sceneggiatura, ma solo oggi viene distribuito nelle sale italiane. Alps uscirà il 28 dicembre 2016.

ALPS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (28 dicembre 2016) - Alps è un gruppo di quattro individui, un paramedico, un'infermiera, una ginnasta e il suo allenatore, che sotto compenso si sostituiscono a persone morte di recente e le impersonano per 4 ore a settimana nella vita familiare. Il loro impegno serve a far superare il lutto perpetuando il ricordo degli scomparsi e permettendo ai clienti di abituarsi gradualmente alla loro assenza. Il loro impegno di attori è totale, e in quelle ore arrivano ad impersonare completamente il soggetto che è stato loro assegnato. Ogni componente ha il nome di una vetta delle Alpi. Monte Rosa, l'infermiera, sta assistendo in ospedale una giovane giocatrice di tennis che ha subito un incidente e sta per morire. Senza coinvolgere gli altri membri del gruppo, comincia gradualmente a sostituire la ragazza e ad assumere la sua identità. Per l'infrazione delle rigide regole del gruppo, Monte Rosa rischia di essere allontanata dalle Alps, ma la recita sta ormai prendendo il sopravvento sulla vita vera.

ALPS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (28 dicembre 2016) - Yorgos Lanthimos è un autore completo, che in molti casi, come in questo Alps, scrive, produce e dirige i suoi film. Per le sue pellicole ha vinto numerosi riconoscimenti, in contesti molto prestigiosi. Il suo film The Lobster ha vinto il Premio della giuria al Festival di Cannes 2015. Con il precedente Kynodontas ha invece vinto il premio Un Certain Regard del Festival di Cannes 2009 ed è stato candidato come miglior film straniero ai Premi Oscar 2011. Lanthimos ha fatto parte del team creativo che ha realizzato le cerimonie di apertura e chiusura delle olimpiadi di Atene del 2004. In Alps come negli altri suoi film Lanthimos esplora i rapporti umani e il funzionamento della società, fatta di prigioni e di finzioni, dove i sentimenti sono recitati invece che sinceramente vissuti. Lo stesso cast di Alps ritornerà nel 2015 per The Lobster, nuovo film di Lanthimos. Nel quartetto di vette montante, che non hanno un nome, nel film, se non quello che si danno come membri del gruppo Alps, spiccano l'infermiera Angeliki Papoulia e l'attrice francese Ariane Labed, che interpreta la ginnasta ed è la moglie del regista Lanthimos. Classe 1984, la Labed ha iniziato a recitare solo nel 2010. Alps è il suo secondo film. Nel 2016 ha avuto però la possibilità di recitare con un cast internazionale nel blockbuster Assassin's Creed, diretto da Justin Kurzel ed ispirato all'omonimo e popolarissimo videogioco. Alps uscirà in tutte le sale italiane il 28 dicembre.

br/>© Riproduzione Riservata.