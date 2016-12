Amici 2016/ Ed.16, news: sfida, sudore e tanto da studiare nelle aule della scuola ma sui social... (oggi, 28 dicembre)

AMICI 16, ED.2016 NEWS: ALESSIO MININNI TRA SFIDE E NUOVI HASHTAG (OGGI, 28 DICEMBRE) - Le vacanze stanno per terminare. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, le lezioni nella scuola di Amici 2016 dovrebbero ricominciare ufficialmente lunedì 2 gennaio. Con il ritorno tra i banchi di scuola, gli allievi cominceranno la corsa verso il serale. Per i cantante e i ballerini di Amici 2016 non sarà affatto facile conquistare una maglia del serale ma tra i più desiderosi di dimostrare il proprio valore è Alessio Mininni. Il cantante, nell’ultima puntata del daytime di Amici 2016 in onda su Real Time, dopo aver criticato lo sfidante de Lo Strego, è finito in sfida per volere della produzione che ha deciso di punirlo per il suo atteggiamento poco corretto nei confronti di un altro cantante. Proprio Alessio, nelle scorse ore, su Instagram, ha annunciato il ritorno a Roma nonostante manchino ancora diversi giorni prima della ripresa delle lezioni. Il cantante, tuttavia, non vuole perdere tempo e, in vista della sfida che lo attende, ha deciso di tuffarsi subito nuovamente nelle lezioni per non perdere la concentrazione. Alessio riuscirà a superare la sfida? Anche in questi giorni di festa i ragazzi di Amici 2016 non hanno lasciato soli neanche un momento i loro fans, continuando a tenere un filo diretto con loro attraverso i social. Il cantante Alessio Mininni, che su Instagram vanta oltre 54mila followers, nelle ultime ore ha deciso di chiamarli a raccolta lanciando l’hashtag “#quandosorridiestaiconme”, dal titolo della sua canzone: “Lancio ufficialmente l'hashtag #quandosorridiestaiconme . Vediamo quanti siamo!!”. Operazione decisamente riuscita per Alessio, che in mezza giornata ha visto il suo post collezionare oltre 8mila like. Nei commenti il grande protagonista è il suo hashtag, che è subito diventato virale tra i suoi fans. Clicca qui per vedere il post.

AMICI 16, ED.2016 NEWS: ANDREAS MULLER E LA SUA LUCE COMMUOVONO TUTTI (OGGI, 28 DICEMBRE) - Andreas Muller è dolce e sensibile e questo lo sappiamo bene sin dalla sua partecipazione alla scorsa edizione di Amici quando, nel bel mezzo delle prove, ha pianto a dirotto per il suo amato fratello Daniel e la sua malattia. In queste ore, il ballerino di Amici 16 ha dovuto lasciare la sua città e la sua famiglia per tornare a Roma dove la scuola e la fase centrale del talent show di Maria De Filippi lo attendono ma questa volta ha deciso di portare con sé anche il suo amato fratello anche se solo simbolicamente. Proprio Andreas ha postato questa foto che mostra il suo nuovo tatuaggio "luce" dedicato proprio a lui e in nome della coreografia che lo scorso anno ha ballato come dedica speciale a Daniel. Ma questa non è l'unica cosa che il ballerino di origine tedesca ha fatto visto che insieme alla foto ha scritto una dolce dedica: "Non riesco a dire tanto...ma ora più che mai questo sei tu più di tutto insieme ad altre mille cose. Per me LUCE significa tanto, ma tu sei la principale! Oggi non sarei voluto partire e mentre sono in viaggio, tra voglia di voler piangere, magoni e nostalgia, penso a te più che mai! Sei la mia forza! Niente è mai stato facile per noi, ma a maggior ragione per te! Ci siamo sempre fatti vedere forti ma sappiamo benissimo quanti momenti difficili ci sono! Ci siamo sempre fatti vedere sorridenti ma sappiamo quante cicatrici e incubi abbiamo alle spalle! Lotta, io lotto con te a distanza! Vorrei solo stare con te... Domani é un altro giorno e spero quanto per me che sia migliore, per te che sia LUCE.. Ti voglio bene! Torno presto...ricordati che sono qui per NOI...per TE! E quello che sto facendo lo sto facendo grazie a TE...".

AMICI 16, ED.2016 NEWS: SHADY PRESENTA SUA MADRE E SVELA IL SIGNIFICATO DEL SUO NOME, FOTO (OGGI, 28 DICEMBRE) - Gli allievi di Amici 16 sono quasi pronti per riprendere le lezioni all'interno della scuola del talent show, e a quel punto la corsa per il serale avrà ufficialmente inizio. Tutti dovranno essere in grado di tirare fuori la carica giusta per dimostrare a coach e professori che hanno il talento necessario per arrivare sul podio. Sono dunque le ultime ore che i concorrenti del talent di Maria De Filippi, cantanti e ballerini, hanno da trascorrere al fianco della famiglia e degli amici, durante queste festività natalizie, e Shady ha voluto approfittare per presentare - anche se solo virtualmente - sua madre a tutti i followers. Dopo aver pubblicato su Instagram un selfie in compagnia di sua mamma, infatti, la cantante ha aggiunto: "La mamma è sempre la mamma Questa donna di fianco a me è mia madre ed è stata lei a chiamarmi 'cantante' (Shady in arabo vuol dire questo) ci ha preso secondo voi? #mommy #amici #amici16 #family #amici #shady". Le risposte dei fans sono state positive: ora non resta che scoprire se la giovane riuscirà a conquistarsi un posto al serale di Amici 16. Il tifo, di certo, non manca: clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

AMICI 2016, ED. 2016 NEWS: VERSO IL SERALE, CHI SARANNO I GIUDICI E I COACH? - In attesa che riprendano le lezioni, continuano a circolare rumors sui nomi dei coach e dei giudici di Amici 2016. Al momento, gli unici che si sarebbero detti disposti a rivivere l’avventura sarebbero Elisa come coach, Sabrina Ferilli e Morgan come giudici. La presenza di Morgan è già stata ufficializzata da Maria De Filippi mentre sugli altri nomi resta un punto interrogativo. Dopo la decisione di Emma Marrone di lasciare il ruolo di coach dopo anni, è partita la caccia al sostituto. I nomi caldi sono quelli di Gianna Nannini e Giorgia anche se i fans di Amici 2016 preferirebbero vedere alla guida delle due squadre artisti più giovani come Alessandra Amoroso e Fedez. Quest’ultimi sono dei veri e propri beniamini dei fans più giovani, gli stessi che seguono con passione il talent di Maria De Filippi. Nek, da parte sua, ha confermato che tornerebbe volentieri ad Amici come coach mentre resta un mistero la volontà di J-Ax. Anche sul resto della giuria resta un grande punto interrogativo. Maria De Filippi, dunque, sta cercando di calare il colpaccio per il serale di Amici 2016?

© Riproduzione Riservata.