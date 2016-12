BABE VA IN CITTA'/ Su Italia 1 il film con Magda Szubanski e James Cromwell. Alla regia George Miller, le curiosità (oggi, 28 dicembre 2016)

BABE VA IN CITTA', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Babe va in città è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016. Per la pellicola diretta da George Miller furono impiegati tanti effetti speciali. Infatti gran parte degli animali che appaiono nel film non sono reali ma creati a livello digitali, in particolare le pecore. Per gli attori fu dunque molto complesso. In gran parte delle scene si trovarono a dover recitare praticamente da soli. Alcuni animali non vennero creati digitalmente ma costruiti in maniera artificiale. Venne sfruttata questa tecnica, in particolare per cavalli e cani. Inoltre ad interpretare Babe furono diversi maialini. Poiché il film venne girato nel corso di diversi mesi, i cuccioli di maiale crescevano a vista d'occhio e di conseguenza il pubblico si sarebbe accorto della differenza di dimensione tra una scena e l'altra. Le riprese di Babe va in città si sono svolte interamente in Australia. Il film uscì nelle sale cinematografiche australiane nel dicembre del 98 mentre in Italia approdò nel marzo del 1999. Il film incassò circa 69 milioni di dollari in giro per il mondo, secondo le stime del box office.

BABE VA IN CITTA', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Babe va in città, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 14.40. Commedia e avventura sono le caratteristice della pellicola che è stata diretta dal regista George Miller del 1998, e rappresenta il seguito del film Babe - Maialino coraggioso. Il film è stato realizzato in Auastralia e il suo punto di forza è il cast stellare dove si può ammirare la bravura dei personaggi principali, tra cui: Magda Szubanski, James Cromwell, Mary Stein e Mickey Rooney. Tra i doppiatori originali per la voce di Babe troviamo Elizabeth Daily mentre per Ferdinand ha dato voce Danny Mann, mentre il doppiatore italiano del mailino è Lorenzo De Angelis. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BABE VA IN CITTA', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La vicenda riprende gli ultimi avvenimenti con cui si conclude il primo capitolo della storia. Il maialino Babe è ormai divenuto famoso in tutto il paese ed anche la stampa straniera desidera conoscere le abilità ed il talento del piccolo Babe. Ma al padrone della fattoria in cui risiede il maialino, tutto questo clamore non interessa. Un giorno purtroppo quest'ultimo si ferisce gravemente e la moglie, disperata per l'imminente possibilità che la fattoria possa fallire, decide di esporre il maialino Babe in una fiera. Nel corso del viaggio verso la fiera però, Babe e Esme, la moglie del fattore, rimangono bloccate a Metropolis. Decidono così di soggiornare momentaneamente presso l'Hotel Pulcilandia, che in gran segreto ospita tanti e differenti animali. I gestori dell'hotel decidono di rapire Babe e di inserirlo nel loro gruppo di animali ammaestrati, un simpatico trio di scimpanzé. Nel frattempo Esme si fionda alla disperata ricerca del porcellino ma dopo uno sfortunato incontro con una gang del posto finirà in carcere. Babe nel frattempo riuscirà a conquistare il rispetto di un gruppo di cani randagi della zona, in quanto durante una colluttazione con un cane, il maialino salverà quest'ultimo dall'annegamento. Nel frattempo Ferninand, il papero della fattoria, raggiungerà Babe a Metropolis. L'epilogo del film vedrà gli animali dell'hotel Pulcilandia trasferirsi presso la fattoria degli Hoggett, assieme a Babe.

