Beautiful / Anticipazioni puntate americane: Quinn cadrà nella trappola di Ridge? Eric potrebbe soffrire e non poco...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE: BRUTTA FINE PER QUINN? - Mentre in Italia è in pausa, la programmazione di Beautiful prosegue regolarmente negli Stati Uniti dove lo strano rapporto tra Quinn e Ridge si trova più che mai al centro delle trame. Nell'appuntamento di questo pomeriggio, matrigna e figliastro continueranno a lanciarsi frecciatine nelle quali dimostreranno come la visione avvenuta qualche giorno prima nel giardino della villa non sia rimasta priva di conseguenze. La Fuller non smetterà di chiedere allo stilista cosa pensi del suo corpo, mentre Ridge faticherà a nascondere i suoi bollenti spiriti. In attesa di scoprire se questa sarà solo una farsa per mettersi reciprocamente alla prova, sarà Liam a notare questa sorprendente attrazione e a restare sconvolto di fronte all'evidenza. Riuscirà a smascherare le intenzioni del futuro suocero? E se alla fine tra loro nascesse davvero l'amore? Nessuno come Quinn Fuller in passato ci ha insegnato come il confine tra l'odio e l'amore sia labile e proprio Liam dovrebbe saperlo molto bene!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE: GLI SPENCER SUPER IMPEGNATI! - Dopo alcune settimane nelle quali Nicole è rimasta ai margini delle scene, nelle puntate americane di Beautiful la rivedremo tornare ad essere protagonista con diverse novità dal punto di vista professionale. Fin dal suo arrivo alla Forrester Creations, la sorella di Maya si era fermata ad una posizione di semplice stagista che, come sicuramente ricorderete, le aveva permesso di conoscere subito Zende, non sapendo che lui fosse un membro della famiglia Forrester. Con l'avvento dei Fuller nelle posizioni di comando della casa di moda, Nicole avrà la possibilità di cambiare mansione, diventando l'assistente e il braccio destro di Wyatt. Il tutto avverrà mentre Zende (con il quale la relazione continuerà ad essere in crisi) si troverà lontano da Los Angeles, con la possibilità che questo allontanamento duri più del previsto a causa di nuovi impegni professionali dell'attore Rome Flynn. E' lecito quindi chiedersi se Nicole diventerà la nuova fiamma di Wyatt: riuscirà a fargli dimenticare Steffy, lasciando campo libero alla felicità degli Steam?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 28 DICEMBRE: LIAM E RIDGE FANNO SQUADRA CONTRO QUINN? - Nelle puntate italiane e americane di Beautiful Quinn Fuller è la nemica giurata di Liam, fin dal giorno in cui ha deciso di portarlo nello chalet di Topanga, separandolo dalla sua Steffy. Per questo la decisione di chiedere proprio a Steffy di diventare il nuovo Amministratore Delegato della Forrester Creations non è andata giù allo Spencer, convinto che la fidanzata sarebbe stata vittima nuovamente delle angherie della gioielliera. Ma a questa diatriba potrebbe aggiungersi presto un altro tassello: già sappiamo che Ridge cercherà di sedurre la 'matrigna' per fare capire a Eric come lei sia persona inaffidabile e Liam noterà questo strano comportamento, restando a dir poco sorpreso dalle strane mosse del futuro suocero. Ebbene, da quanto trapela nei vari siti web d'oltreoceano, sembra che molto presto Ridge e Liam faranno squadra per incastrare Quinn e renderla ridicola agli occhi di Eric. Il tutto avverrà mentre Steffy comincerà a fidarsi della perfida donna...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 28 DICEMBRE: LA VERITA' SU DOUGLAS E' VICINA - I telespettatori di Beautiful dovranno pazientare ancora a lungo per rivedere le puntate della loro soap preferita su Canale 5. Le vacanze natalizie quest'anno purtroppo dureranno fino al 9 gennaio 2017, quando le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer torneranno regolarmente a partire dalle ore 13:40 sulla rete ammiraglia Mediaset. Solo allora sarà possibile assistere agli importanti sviluppi che riguarderanno il rapporto di Bill e Katie, i nuovi intrighi dell'inimitabile Quinn oltre che le novità relative alla paternità di Douglas. Abbiamo lasciato Ridge finalmente consapevole del fatto che Thomas avrà il diritto di fare da padre al bambino alla luce del sole: quali conseguenze avrà questa dichiarazione? Fin segnaliamo fin d'ora che le novità non mancheranno e che finalmente i desideri di Thomas saranno realizzati anche se ciò comporterà una difficile scelta da parte di Ridge...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 28 DICEMBRE: IL RAPPORTO DI BILL E KATIE E' GIUNTO AL CAPOLINEA? - Le puntate italiane di Beautiful sono in pausa ma è già grande la curiosità di scoprire ciò che accadrà al termine delle vacanze ai protagonisti della soap americana. Abbiamo lasciato Bill e Katie alle prese con i loro problemi, causati soprattutto dall'intromissione di Brooke nel loro rapporto. Sebbene la madre di Hope abbia deciso di non essere d'ostacolo nel matrimonio della sorella, Bill è rimasto fermo nella sua intenzione di essere felice al fianco della donna di cui è innamorato. Con questi presupposti fino a quando l'unione dei coniugi Spencer durerà? Purtroppo questi recenti scontri non sembrano promettere nulla di buono e le ultime dichiarazioni fatte da Katie hanno dato l'impressione di peggiorare una situazione già complicata: si è messa nei guai da sola affermando che in caso di divorzio toglierebbe al marito l'affidamento di Will? E se alla fine fosse lei stessa a subire le conseguenze di questa minaccia?

