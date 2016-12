BOSS IN INCOGNITO 4 / Nicola Savino prende le redini del programma: Francesco Bove, il re delle patatine, protagonista? (oggi, 28 dicembre 2016)

BOSS IN INCOGNITO 4, PRIMA PUNTATA: FRANCESCO BOVE PROTAGONISTA, GLI INDIZI SOCIAL (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Quarta edizione di Boss in Incognito in partenza sul piccolo schermo di Rai 2: oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, andrà in scena in realtà una puntata un po’ speciale. Si tratta sì del primo appuntamento in programma (anche la serata del debutto di Nicola Savino alla conduzione), ma in realtà il docu-reality tornerà poi in scena solamente a fine gennaio 2017, prendendosi dunque qualche settimana di stop dopo il primo ‘assaggio’ ai telespettatori. Il protagonista della serata di oggi è Francesco Bove, leader della Queen’s Chips, che produce patatine. Un’attività nata non molto tempo fa che ora po’ vantare più di 40 punti vendita su tutto il territorio e oltre 300 dipendenti. La pagina Facebook ufficiale di Boss in Incognito ha voluto lasciare qualche indizio, scrivendo: “Boss in Incognito stava mangiando patatine. Buongiorno!!! Siete curiosi di conoscere il primo Boss in Incognito? Domani sera non prendete impegni! Rai2”. Chi seguirà il consiglio social e non si perderà la prima puntata, ricchissima di emozioni? Clicca qui per vedere il post direttamente dall’account social ufficiale.

BOSS IN INCOGNITO 4, PRIMA PUNTATA: PROTAGONISTA FRANCESCO BOVE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Francesco Bove è il primo protagonista di Boss In Incognito 4, pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 2 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, con un appuntamento davvero speciale. Bove è a capo di un brand che è nato nel 2014: una storia molto recente, che ha puntato tutto su un prodotto di street food internazionale: le patate fritte olandesi. Dopo essere riuscito a chiudere diverse compartecipazioni in Olanda, Francesco Bove è tornato in Italia e insieme al cugino ha fondato la Queen’s Chips, nota marca di patatine. Dopo pochissimo tempo è riuscito ad ingrandirsi e oggi Bove ha 40 punti vendita sparsi per tutto il territorio italiano e un totale di circa 300 dipendenti. Francesco Bove non tollera la mancanza d’impegno, e forse qualcuno tra i suoi finirà per questo nel mirino: ama moltissimo stare in prima linea, sporcarsi le mani, ed è una dimostrazione lampante che si può arrivare a costruire qualcosa di grande ed importante anche partendo quasi da zero. Pronti a conoscerlo più da vicino durante il primo appuntamento con Boss in Incognito?

