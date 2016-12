Belen Rodriguez / News: una dedica speciale per nonno Gustavo (oggi, 28 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: NONNO GUSTAVO E LA SUA DEDICA IMPORTANTE, FOTO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - La famiglia Rodriguez è in vacanza e continua a divertirsi in motagna pur senza neveall'orizzonte. Anche oggi tutti si sono svegliati pronti a dedicarsi una giornata di relax e divertimento insieme ma nonno Gustavo non ha trovato solo il tempo per dedicarsi alla sua amata musica e al nipote Santiago ma è riuscito anche a pensare ai suoi fan sui social dove, proprio qualche ora fa, ha pubblicato la foto dei suoi piedi ma per dire qualcosa di più profondo, qualcosa che riguarda quel dualismo dell'animo umano che da sempre lacera cuore e mente. In particolare, Gustavo Rodriguez, papà della bella Belen, ha scritto: "No puedes ser feliz con la cabeza dividida en dos, eso significa que una parte rechaza a la otra, se rechaza a si misma entonces. La plenitud solo puedes ser apreciada por una mente integra, entonces, llega La Paz. Non può essere felice con la testa spaccata in due, questo significa che una parte rifiuta a altro, è rifiuta per sé stesso allora. La pienezza può essere apprezzata solo da una mente integra, allora, arriva la pace.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: VIDEO, SANTIAGO SULLO SLITTINO FA IMPAZZIRE I FANS DELLA SHOWGIRL (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Continuano le vacanze in famiglia di Belen Rodriguez, che sta trascorrendo in montagna queste feste natalizie insieme a genitori, fratelli, fidanzato e naturalmente il piccolo Santiago. nato dal suo matrimonio con Stefano De Martino. Il bimbo di tre anni si gode la neve e i suoi parenti si divertono a giocare con lui. Nonno Gustavo per esempio, lo porta a spasso su uno slittino rosso e lo trascina in giro camminando su un basso strato di neve. Il bimbo se ne sta seduto e si gode il viaggio sulla “motoslitta” che il nonno fa muovere con la sua forza. Il tutto avviene ovviamente sotto l’occhio vigile di nonna Veronica Cozzani. La mamma della showgirl ha infatti ripreso tutto e poi ha postato il video sul suo profilo Instagtam: “Sol y juegos!”. I giochi di Santiago e il nonno sotto il sole invernale hanno subito colpito al cuore i fans di Belen e della sua famiglia, conquistando quasi 4mila like in mezz’ora: clicca qui per vedere il video.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA TUTINA DA SCI DI SANTIAGO CONQUISTA TUTTI, FOTO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez e la sua famiglia stanno trascorrendo le feste natalizie in montagna e per la showgirl e i suoi parenti è uno spettacolo vedere il piccolo Santiago alle prese con la neve. Il piccolo ha ormai tre anni e questo sarà probabilmente il primo Natale di cui avrà memoria. Per i Rodriguez sono sicuramente delle vacanze speciali e nonna Veronica Cozzani non manca di immortalare i momenti salienti sul suo profilo Instagram con foto e video. Uno degli ultimi scatti è dedicato proprio al suo dolce nipotino, immortalato di spalle durante un momento di ristoro in un bar. Santiago indossa una simpatica tutina con disegnate tante macchinine colorate e l’orgogliosa nonna ha voluto mostrare a tutti quanto sia “bonito” vestito così. Anche i followers di Veronica sono d’accordo e in poco più di mezza giornata lo scatto ha fatto il giro del web grazie oltre 4mila like: clicca qui per vederlo.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA GUERRA TRA FRATELLI CONTINUA, LA VITTIMA QUESTA VOLTA E' CECILIA! FOTO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - La guerra dei fratelli Rodriguez è solo agli inizi. La showgirl e la sua famiglia sono in vacanza a Cortina per questi giorni di Natale e a quanto pare non si stanno dedicando solo al relax, allo shopping e ai giochi, ma anche ad una vera e propria lotta all'ultimo scatto. Solo ieri la bella Cecilia aveva postato un video che mostrava il fratello Jeremias immerso in un profondo sonno con tanto di rumore e un russare degno di un usignolo. Il video è finito su Instagram dando il via ad una vera e propria battaglia che ha avuto seguito nelle ore successive quando è toccato proprio a Jeremias la nuova mossa mostrando la sorella prima a letto con tanto di acqua e fanta accanto, e poi anche in versione bella addormentata con l'unica differenza che in questo caso Cecilia aveva la bocca ben aperta. Un nuovo modo di posare per i selfie? Può darsi ma per il momento è solo la vendetta di Jeremias che prende forma, ecco qui la foto incriminata.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO E ZIA CECILIA SI DIVERTONO SUI TAPPETI ELASTICI, VIDEO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Tempo di vacanze per Belen Rodriguez e per tutta la famiglia dell'argentina: come è facile intuire dalle fotografie condivise sui social network dai fratelli Jeremias e Cecilia - e anche dal fidanzato Andrea Iannone - la bellissima showgirl ha raggiunto località di montagna per godersi l'atmosfera magica che le feste natalizie sono in grado di regalare. Con loro c'è anche il piccolo Santiago, che - testimone una clip postata su Instagram da nonna Veronica - sembra sia stia divertendo moltissimo, mettendosi alla prova con nuove sfide: nel video pubblicato dalla mamma di Belen, infatti, il piccolo è ben ancorato ad un'imbracatura di sicurezza mentre prova a saltare sui tappeti elastici, proprio come fa zia Cecilia al suo fianco. Sebbene non sembri esserci molta neve, che rende tutto sempre più gioioso - specie agli occhi dei bambini - il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si tira indietro di fronte a nuovi giochi e tante risate: clicca qui per vedere il video di Veronica Cozzani direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SELFIE CON SORPRESA NEL NEGOZIO. FOTO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez ama scattarsi molte foto e mostrarsi ai suoi fan in tutto il suo splendore. La showgirl non ha resistito alla tentazione di mandare un selfie ai suoi ammiratori dall'interno di un negozio: outfit impeccabile e sguardo rivolto verso il basso (solo come le modelle sanno fare), Belen ha scattato la foto allo specchio accompagnandola con una didascalia con scritto "Brrrrrrrr". Peccato che a rovinarle la fotografia dietro c'è una ragazza che fissa Belen con uno sguardo un po' confuso e interrogatorio, cosa che non è sfuggita ai fan di Belen che hanno commentato divertiti l'inatteso photobombing. "Si nota quasi di più la signora dietro con la sua aria di sconforto". "Lo sguardo amorevole della ragazza seduta che ti guarda". "L'espressione della signora dietro è da Oscar", sono solo alcuni dei commenti che impazzano sul profilo Instagram di Belen Rodriguez. La domanda è: la showgirl se ne sarà accorta che non era da sola nel suo selfie? Clicca qui per vedere la foto di Belen Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ E LE FESTE DI NATALE CON IL FIGLIO SANTIAGO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez ha passato il Natale con la sua famiglia e soprattutto con suo figlio Santiago, col quale cerca di passare quanto più tempo possibile. Visto il suo lavoro, che la porta continuamente in giro per l'Italia, Belen Rodriguez prova in tutti i modi a stare con Santi ogni minuto libero: ed è proprio quello che ha fatto anche durante le vacanze di Natale, dedicando al figlio tutto il suo tempo e i suoi pensieri. "Mentre cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto sulla vita, i nostri figli ci insegnano che la vita è tutto", ha scritto Belen a corredo di una foto che la raffigura insieme al piccolo Santiago mentre giocano con i propri regali. Degli scatti bellissimi, che sembra che abbiano fatto ritrovare il sorriso a Belen Rodriguez, che aveva confessato che questo sarebbe stato un Natale un po' malinconico per via del fatto che la sua famiglia l'anno scorso si era divisa. Meno male che Santi le ha fatto recuperare il sorriso!

