CADUTA LIBERA/ Demetrio vince 73mila euro. Chi giocherà oggi, 28 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 28 dicembre 2016) - Questa sera, mercoledì 28 dicembre 2016, alle ore 18.45, Gerry Scotti presenta una nuova puntata di Caduta Libera, il game show delle botole in onda su Canale 5: prima di scoprire le nuove sfide, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Il campione calabrese Demetrio inizia la sua gara sfidando la numero 3, essa è Silvia, concorrente già presente in altre puntate del programma, studia beni culturali all'università ed ha 25 anni. Bastano poche domande per far sì che la ragazza cada nella botola ed il campione apre il primo piede, iniziando dal colore bianco con dentro mille euro, si passa poi allo sfidante numero 6, si tratta di Sami, 29nne di professione barman. Anche lui purtroppo conosce la sconfitta e così Demetrio può aprire un altro piede indirizzandosi sul nero dove scopre 50 mila euro, si arriva così alla sfida di domande con la concorrente numero 1, Federica, una ragazza di Taranto che vive vicino Roma. Nemmeno lei riesce nell'impresa di battere il campione che scegliendo di nuovo il piede nero trova una vita che ha perso contro Federica. Tocca ora giocare contro un uomo e si tratta stavolta di Simone, il numero 8, viene da Milano ed è uno studente universitario, la sfida di domande dura davvero poco e quindi la botola aspetta lo sfidante.

Demetrio apre il piede nero ed aggiunge al suo montepremi altri mille euro, arrivando a 52 mila euro. La donna che viene chiamata ora è la numero 5, ossia Elena che è la prima volta nel programma, essa è un'impiegata ed è sposata. Un'altra gara che dura poco e che porta all'apertura di un altro piede, stavolta bianco, esso contiene 20 mila euro, si arriva così ad una nuova gara dove di fronte avrà il concorrente numero 2. Si chiama Roberto che è accompagnato da sua madre e sua sorella, è un impiegato del settore energetico, i due uomini si sfidano a suon di domande. Un'altra sconfitta coglie uno sfidante, quindi il campione può andare avanti nella sua scalata al gioco finale, prima però apre il piede nero che incrementa il suo budget di soli 500 euro, per un totale di 72.500 euro.

Si conclude con l'ultima sfida di giornata che è la numero 9, è Teresa, già vecchia conoscenza del programma, essa prova a batterlo ma non riesce in tale conquista e così deve arrendersi. Demetrio apre il suo ultimo piede della puntata, punta sul nero dove trova altri 500 euro, ciò lo porta a giocare agli Ultimi 10 passi per 73 mila euro. In tre minuti dovrà quindi rispondere a 10 quesiti, quando Gerry Scotti le legge tutte il campione ha già dato 8 risposte, alla rilettura poi ha ancora a disposizione un minuto abbondante. A 5 secondi dalla fine riesce nell'impresa e porta a casa la cifra sopra citata, il pubblico è in delirio così come Demetrio che non può credere ai suoi occhi.

