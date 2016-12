CHI L’HA VISTO?/ Oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, non va in onda: ecco perchè

CHI L’HA VISTO?, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 28 dicembre 2016) - Piccola pausa anche per Chi l’ha visto?, il programma trasmesso in prima serata su Rai 3 che oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, non andrà in onda con una nuova puntata guidata da Federica Sciarelli. La trasmissione sta attraversando il consueto stop dovuto alle festività natalizie, come molte altre in questo momento: sarà pronta a tornare in scena il prossimo gennaio 2017, e in particolare - salvo eventuali cambi di palinsesto - da mercoledì 11. Per il momento è sospesa anche la fascia quotidiana che andava in scena dal lunedì al venerdì durante l’ora di pranzo, con tutti gli aggiornamenti più recenti e le segnalazioni raccolte e riconsegnate al pubblico di Chi l’ha visto?. L’ultimo appuntamento, di mercoledì 21 dicembre 2016, ha portato a casa uno share pari all’11.59% con due milioni e mezzo di telespettatori al seguito: durante il momento di pausa, il sito rimane attivo, così come la redazione. “Chi l’ha visto torna in diretta su Rai Tre il 9 gennaio. La redazione e il sito restano operativi” si legge infatti sulla loro pagina ufficiale.

