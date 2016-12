CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO/ Applausi per i due attori, come se la caveranno più tardi con Beyoncé? (Dance Dance Dance, puntata 28 dicembre)

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, PUNTATA 28 DICEMBRE 2016) - Questa sera, mercoledì 28 dicembre 2016, va in onda la seconda puntata del talent di FoxLife Dance dance dance, condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni. Dinanzi ai giurati tra cui Vanessa Incontrada torneranno a sfidarsi le sei coppie in gara. Sono tanti che non vedono l'ora di vedere all'opera la coppia con composta da Claudia Gerini e Massimiliano Vado. I due già nella prima puntata si sono distinti per il loro talento e soprattutto per il legame professionale e personale che li lega. Nella prima puntata - andata in onda mercoledì 21 dicembre - la coppia Gerini - Vado ha dovuto fare i conti con il video Candyman di Cristina Aguilera, questa canzone ha messo in chiara luce le doti teatrali dei due, soddisfacendo Timor che e rimasto positivamente colpito da quanto fatto da Claudia Gerini. Piccola critica per Massimiliano Vado, i giudici infatti gli hanno chiesto di essere il più naturale possibile. La coppia di attori, in ogni caso, ha colpito in modo positivo tutti i giudici, molto entusiasta del risultato finale Luca Tommasini che ha spiegato che forse i due erano favoriti nell'interpretazione di questo video in cui hanno sfruttato le loro doti da attori. La sfida si è chiusa con ben ventitré punti i voti più alti per Claudia Gerini e per Massimiliano Vado sono stati dati da Timor e Vanessa Incontrada, hanno premiato i due gli attori con un otto. La coppia Vado - Gerini ha conquistato così il secondo posto in classifica con ventitré punti.

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: COME È ANDATA NELLA SCORSA PUNTATA (DANCE DANCE DANCE, PUNTATA 28 DICEMBRE 2016) - Nell'esibizione della scorsa settimana Massimiliano Vado e Claudia Gerini sono riusciti alla perfezione ad interpretare Candyman di Cristina Aguilera, lasciando stupito il pubblico di Dance Dance Dance. Spigliata, divertente ed espressiva Claudia Gerini ha tenuto tutti con gli occhi incollati su di lei, un pò meno sciolto il suo compagno di squadra, una piccola pecca che ha saputo compensare con la sua dirompente grinta. Nella prima esibizione la Gerini ha confermato le attese dei suoi fans, mettendo in luce le sue doti d'attrice e il suo fascino. Una coppia che ha tanto da dare al reality che ha in serbo ancora tante sorprese.

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: IN COSA SI ESIBIRANNO QUESTA SERA? (DANCE DANCE DANCE, PUNTATA 28 DICEMBRE 2016) - Nella puntata di questa sera, i giochi sono ancora tutti aperti e l'obbiettivo da raggiungere è molto ambizioso, infatti Claudia Gernini questa sera sarà chiamata a vestire i panni della sexy Beyoncé nel video Run The World. Una puntata che terrà tutti con il fiato sospeso: la coppia Gerini - Vado dovrà difendere il secondo posto in classifica e stare bene attenta alla controffensiva che potrebbe arrivare da Diego Dominguez e Clara Alonso che sono prima posizione della classifica con ventiquattro punti. Per difendere il primato si esibiranno portando sul palco di Dance Dance Dence, Bad di Michael Jackson. Tenterà il tutto per tutto anche Tania Cagnotto che con i suoi ventidue cercherà di scalare la classifica interpretando il video Shake It Off di Taylor Swift.

