Dance Dance Dance / Anticipazioni ed eliminati seconda puntata: Diego Passoni dice la sua su... Chi è nella danger-zone? (oggi, 28 dicembre 2016)

DANCE DANCE DANCE, SECONDA PUNTATA: CONCORRENTI, CHI SARÀ ELIMINATO? PARLA DIEGO PASSONI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Diego Passoni torna in scena stasera, mercoledì 28 dicembre 2016, alla guida del secondo appuntamento con Dance Dance Dance, il talent show dedicato alla danza che vede in gara sei coppie di concorrenti vip. Passoni, speaker radiofonico a Radio Deejay ed ex concorrente di Pechino Express, si è raccontato in un'intervista esclusiva rilasciata a Gay.it, e ha spiegato in che cosa consiste, appunto, l'avventura di Dance Dance Dance: "Questo talent fa rivivere le coreografie più iconiche di video, concerti e film, per cui è impossibile non sentire un fremito appena parte l'intro di Dirty Dancing, o ancor più quello di Vogue. Se lo guardassi da casa, sarei sempre in piedi a rifare i passi anche io. Lo studio beneficia di una tecnologia nuova" ha aggiunto ancora Passoni "con una cosa che si chiama realtà aumentata, e di un corpo di ballo pazzesco. La grossa differenza rispetto ad altri talent, comunque, è che in questo non ci sono conduttrici bionde. Il resto, invece, giudicatelo voi guardandolo". Chi non ignorerà il consiglio del presentatore? Due coppie sono finite nella danger-zone e sono quindi a rischio eliminazione, a chi toccherà dunque andarsene?

DANCE DANCE DANCE, SECONDA PUNTATA: CONCORRENTI, CHI SARÀ ELIMINATO? PARLA LUCA TOMMASSINI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Luca Tommassini, noto ballerino, coreografo e direttore artistico, è uno dei giudici di Dance Dance Dance, il talent show targato FoxLife partito la settimana scorsa è pronto ad andare in scena più tardi con il secondo appuntamento. Sono stati i suoi i voti più bassi per i concorrenti durante la serata del debutto, e raccontandosi in esclusiva sulle pagine di LetteraDonna ha ammesso che non sarà affatto 'troppo buono', come alcune volte i giudici appaiono: "... forse perchè commettono l'errore di voler promuovere e proteggere loro stessi" spiega, aggiungendo "Io vorrei evitare questo atteggiamento. Ho la mia carriera e non ho bisogno di questi comportamenti. Posso concedermi di essere brutalmente onesto". Per quanto riguardi invece i suoi colleghi di giuria, Timor Steffens e Vanessa Incontrada, Tommassini ha confessato: "Non conoscevo Timor. Vanessa sì, invece, anche se non ci avevo mai lavorato insieme. Mi ha premiato all'Arena di Verona per il Tour con Elisa come miglior spettacolo dell'anno, uno dei riconoscimenti più importanti della mia carriera". Pronti a ritrovarlo in scena in prima time a Dance Dance Dance?

DANCE DANCE DANCE, SECONDA PUNTATA: I CONCORRENTI PRONTI A TORNARE IN SCENA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Dance Dance Dance, il talent scommessa che ha debuttato su FoxLife la settimana scorsa, è pronto a tornare in scena oggi - mercoledì 28 dicembre 2016 - con il secondo appuntamento in programma, che vede in gara ancora tutte le sei coppie che il pubblico ha iniziato a conoscere. Ritroveremo dunque Claudia Gerini e il collega Max Vado - dopo la loro eccellente performance su “Candyman” di Christina Aguilera - Clara Alonso e Diego Dominguez - noti volti di Violetta, che hanno catturato gli sguardi dei telespettatori interpretando Beyoncè e Bruno Mars (con la coreografia dell’ultimo Super Bowl) - e anche Raniero Monaco di Lapio con la moglie Beatrice Olla. Non mancheranno sul rugbista Mirco Bergamasco e la moglie Ati Safavi, la giovanissima fashion blogger Chiara Nasti e il collega Marco De Rosa e per concludere la nota tuffatrice olimpica Tania Cagnotto con l’atleta Giovanni Tocci. Sono stati proprio questi ultimi a dare il via a questa prima edizione, esibendosi sulle note di “Everybody”, noto pezzo dei Backstreet’s Boys. Quali famose videoclip e quali musical verranno ricreati, con tanto di ambientazione e scenografia spettacolare, più tardi?

DANCE DANCE DANCE, SECONDA PUNTATA: LA GIURIA E I CONDUTTORI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - L’emozione era grande, ma Andrea Delogu e Diego Passoni sono stati immediatamente in grado - con la loro professionalità e con un pizzico di brio - di conquistare il pubblico di Dance Dance Dance: lei volto di punta della rete e lui speaker radiofonico ed ex concorrente di Pechino Express, sono entrambi pronti a tornare in scena anche stasera, mercoledì 28 dicembre 2016, con il secondo appuntamento insieme al talent show dedicato alla danza. La settimana scorsa li abbiamo visti alternarsi, ognuno ha guidato una manche mentre l’altro restava dietro le quinte a raccogliere i commenti a caldo degli sfidanti: le coppie in gara a Dance Dance Dance sono ancora sei, ed è probabile dunque che più tardi verrà ripetuto lo stesso schema. La parola finale, invece, toccherà sempre ai giudici: Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens spediranno nuovamente sulle poltrone destinate alla giuria, mettendo a disposizione l’esperienza e le conoscenze acquisite durante la loro carriera professionale. Qualcuno sarà in grado di strappargli un dieci pieno?

DANCE DANCE DANCE, SECONDA PUNTATA: CHI SI TROVA NELLA DANGER ZONE? (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Si va in scena con la seconda puntata a Dance Dance Dance, il talent show dedicato al ballo che ha preso il via su FoxLife la settimana scorsa: dopo un allenamento intenso di tre mesi, le sei coppie si sono esibite con la prima coreografia della loro scaletta, e le due che hanno ottenuto il punteggio più basso hanno occupato la cosiddetta Danger-Zone, che pone i concorrenti a rischio eliminazione. Sono, in particolare, Chiara Nasti e Roberto De Rosa insieme a Mirco Bergamasco e la moglie Ati Safavi a doversela giocare per poter continuare il loro percorso all’interno della trasmissione. Durante la settimana si sono allenati duramente, e più tardi - con una nuova performance - dovranno essere in grado di convincere i tre giudici che meritano di rimanere in gioco: chi sarà, dunque, il primo eliminato a Dance Dance Dance?

