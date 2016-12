DETTO FATTO/ Anticipazioni puntata 28 dicembre 2016: il panettone di Mario e Nicola Fiasconaro

DETTO FATTO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE 2016 - Caterina Balivo torna in scena anche oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, puntualissima dalle 14.00 con un nuovo appuntamento insieme a Detto Fatto: tutorial dedicati alla moda, alla cucina, al make-up e alla bellezza sono pronti ad intrattenere e appassionate il pubblico del piccolo schermo, e le anticipazioni confermano che faranno nuovamente capolino Mario e Nicola Fiasconaro, con la loro super ricetta del panettone, allo zibibbo e marsala, alla pera e al cioccolato e a tantissimi altri gusti differenti, prodotto a Castelbuono. Stefano Bonomi, hair stylist milanese cercherà di replicare il look di Uma Thurman, e non mancheranno le capsule autunno - inverno di Serena di Marino, Tiziano Guardini, Mia Vilardo, Riccardo Polidoto, Valentina Sciumè e Violante Nessi. In attesa di scoprire che cos’altro hanno organizzato, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Detto Fatto, riassunto ultima puntata - Il primo ad entrare in scena è stato Gianni Molaro, il re dei vestiti da sposa: il suo tutorial ha riguardato le spose d'inverno, con velo e senza . I modelli morbidi vengono prediletti comunque con una spallina sottile, ma non mancano modelli con la manica lunga di velo, molto eterea e delicata. Per quanto riguarda la preparazione di dolci ed altre golosità, chi lo ha detto che dopo le abbuffate di Natale e Santo Stefano non si possa continuare a creare meravigliosi dolci? Domenico Spadafora non ha nessuna intenzione di fermarsi, tanto più che ha spiegato come preparare un wedding panettone. Questa creazione è a base di crema al latte e amido di riso, decorata con pezzi di frutta di stagione e con meringata caramellata al fornello, presenta i colori tipicamente invernali e la bellezza di un dolce senza tempo. Non bisogna dimenticare un vino tipicamente natalizio come il prosecco: con esso si bagnano le fette di panettone prima di procedere all'assemblaggio del dolce. I giorni intermedi tra Natale e Capodanno sono anche dedicati alla scelta dell'outfit e agli ultimi preparativi per il cenone di San Silvestro. Cosa mettere per apparire belle e seducenti senza rinunciare alla freschezza della gioventù? Alioscia Mussi spiega come rendere un semplice make up da sera un perfetto trucco per Capodanno. Ad una base viso truccata delicatamente con fondotinta, cipria e terra, infatti, Alioscia Musso abbina un perfetto liner per le sopracciglia, che dona volume e definizione. Il colore da applicare sulla palpebra è rigorosamente il verde, ma non un verde qualunque dalla texture matte: bisogna usare necessariamente i glitter, che donano un aspetto tipicamente natalizio e ricordano le decorazioni della sera di San Silvestro. Altra cosa che non può mancare, secondo Alioscia Mussi, è un uso spregiudicato delle ciglia finte. Unendole alle proprie vere ciglia tramite l'uso del rimmel si ottiene un effetto molto marcato, che esalta lo sguardo e lo rende magnetico e perfetto per una serata mondana. Quello che non può mancare nel trucco di Capodanno è sicuramente il rossetto rosso: dona volume alle labbra e rende unico ogni bacio. Toni Pellegrino, il parrucchiere di Detto Fatto, ha sistemato la capigliatura di una spettatrice dai ricci folti e molto corti, spesso indisciplinati. L'effetto spettinato può essere mantenuto ed accentuato dalla scalatura, ma non bisogna mai perdere di vista il volume, vera essenza del capello riccio. Infine, Giovanni Ciacci ha proposto degli outfit nuovi per Pamela, una donna in cerca di novità dopo due matrimoni...ma con lo stesso marito! Non è ancora tempo di smettere di festeggiare per Pamela, che con l'aiuto di Giovanni Ciacci ritrova la sua giovinezza.

© Riproduzione Riservata.