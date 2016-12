DIVORCE / Anticipazioni del 28 dicembre 2016: a chi andrà la custodia dei figli? (finale di stagione)

DIVORCE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 28 dicembre 2016, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di Divorce, in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo "Un'altra festa" e "Estensione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Robert (Thomas Haden Church) rivede Carla (Maddie Corman), la donna con cui ha quasi tradito la moglie l'11 settembre, ma travisa il loro incontro e si comporta come se fra loro ci sia effettivamente stato qualcosa. Intanto, Frances (Sarah Jessica Parker) scopre che il marito non naviga in buone acque economiche, per via di investimenti sbagliati, e che ha anche ipotecato per la seconda volta la villa. Nota inoltre che Max Brodkin (Jeffrey DeMunn), il suo avvocato, non è del tutto lucido e scopre che ha avuto un ictus da poco. Alla nuova udienza, il legale dimentica di presentare alcuni documenti importanti, ma Frances inizia a dubitare che possano andare avanti senza problemi con la causa. Subito dopo, Max le rivela in realtà di aver fatto tutto per tenere la situazione sotto controllo. Più tardi, Robert rivede la madre di un altro bambino e ci va a letto, ma senza entusiasmo. Ne parla subito con Frances, nel tentativo di sapere se la moglie prova ancora qualcosa per lui. La conversazione invece finisce ancora una volta sul suo tradimento. Durante una mostra e grazie ad un'amica, Frances scopre che la sua carriera potrebbe prendere una direzione precisa. Intanto, Nick (Tracy Letts) rivela a Diane (Molly Shannon) di aver iniziato a pensare che l'adozione possa essere una scelta da prendere in forte considerazione, ma la moglie non è d'accordo. Più tardi, mentre si trova in auto , Frances nota Robert uscire dalla Chiesa assieme ai ragazzi e ne rimane sconvolta. Più tardi, ha modo di parlare con il marito, che le rivela di aver ritrovato la serenità grazie al rapporto con la fede. Scopre poi da Dallas (Talia Balsam) che il marito potrebbe trarre vantaggio dal nuovo lavoro che ha ottenuto. Durante una nuova udienza con i legali, ancora una volta sembra che Frances potrebbe non riuscire a superare il divorzio in modo vincente come invece sperava fin dall'inizio, ma il comportamento dell'avvocato continua ad essere sospetto. Dopo aver riflettuto a lungo ed aver fatto una gaffe con i clienti, Frances decide di non accettare il nuovo lavoro e scopre che in realtà avevano già previsto di sostituirla. Robert invece continua a provare un forte rancore per Julian (Jemaine Clement) e decide di incontrarlo durante una lezione, mettendolo in imbarazzo di fronte agli studenti. In privato, gli rivela invece di averlo perdonato. In una delle riunioni precedenti in Chiesa, fa ancora riferimento al tradimento della moglie con il professore, non risparmiando cattivi epiteti per definire le azioni di Frances.

DIVORCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 9 "UN'ALTRA FESTA" - Frances scopre che il marito non vede i figli da due giorni, a causa di un sovradosaggio di un farmaco che lo ha portato a dormire per molte ore. I due discutono ancora sul serpente e la casa in cui dovrebbe trovarsi, che finisce per coinvolgere Robert. La discussione si sposta poi sui bambini ed ancora una volta è Robert ad uscirne vincente. L'avvocato suggerisce infatti a Frances di mostrarsi più coinvolta nella vita dei figli. Incontra anche Janice, la donna con cui il marito ha avuto un'avventura.

DIVORCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 10 "ESTENSIONE" - Robert ricade nella trappola della vendetta quando scopre che Frances potrebbe avvalersi di un nuovo avvocato. Nick ammette invece finalmente che la sua idea di FunSpace sia buona. Un piccolo contrattempo con i figli, porta Elaine Campbell, il nuovo avvocato di Frances, ad umiliare Robert di fronte ai ragazzi. Poco prima che Robert possa firmare per dare il via a FunSpace, George lo interrompe e gli comunica che i suoi fondi sono stati congelati. All'apertura della galleria di Frances, Diane riferisce a Nick che ha capito di non volere avere figli.

