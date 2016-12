DRACULA UNTOLD/ Su Italia 1 il film con Luke Evans e Sarah Gadon in prima tv

DRACULA UNTOLD, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 28 DICEMBRE) - Dracula Untold è un film del 2014, prodotto negli Stati Uniti d’America dalla Clear Angle Studios insieme alla Legendary Pictures, e diretto da Gary Shore, professionista che si è basato su un soggetto scritto da Bram Stoker. Nel cast troviamo invece, tra i protagonisti, gli attori Luke Evans e Sarah Gadon. Andiamo a scoprire la trama della pellicola più da vicino.

DRACULA UNTOLD, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 28 DICEMBRE) - Il film ripercorre la vita e la storia di Vlad III di Valacchia, un oscuro personaggio che visse nella metà del 1400. Vlad III proveniva da una stirpe di soldati, addestrato fin da bambino nel corpo dei giannizzeri, era noto durante le sue scorrerie come "l’impalatore", per l’abitudine che aveva di lasciare le sue vittime impalate in acuminati pali, in maniera da far spaventare i suoi nemici. Vald viene fatto principe di Transilvania dal sultano, e dopo aver ottenuto il titolo nobiliare cerca di passare a una vita meno avventurosa, prendendo in moglie la bella Mirena e pentendosi delle atrocità compiute in giovinezza. La sua vita normale viene però interrotta dalla richiesta del sultano Maometto di avere "regalati" mille bambini, da inserire nelle proprie guardie personali, Vlad cerca di convincere il sultano con cui era amico fin dalla giovane età, di evitare il pesante tributo, ma stante il rifiuto dell’imperatore, e allo scopo di salvare il piccolo figlio che era inserito tra i 1000 giovinetti da consegnare, decide di dichiarare guerra a Maometto. La guerra inizia con lo sterminio dei soldati venuti a ritirare il tributo, ma vede le forze di Vlad in forte inferiorità numerica, il principe decide cosi di chiudere un accordo con un "maestro Vampiro", una creatura misteriosa e potente che abita nel "Picco del Dente Rotto". L’accordo prevede che Vlad possa per tre giorni avere i poteri del maestro vampiro, poteri che lo portano a sbaragliare i nemici che combattono sotto le bandiere di Maometto, i poteri comunque non impediscono ai turchi di rapire il figlio di Vlad, rapimento che porta in dote anche la morte dell’amata moglie, deceduta mentre cerca di evitare il ratto del piccino. Il principe cede cosi alla follia e trasforma tutti i suoi sudditi in vampiri, il suo scopo è quello di vendicare la morte dell’amata Mirena, uno scopo che raggiungerà sbaragliando i nemici, grazie al suo esercito di vampiri. Quello che è il nuovo maestro vampiro si rende conto però che anche la vita di suo figlio è in pericolo, e sfruttando il potere che gli permette di governare le condizioni meteorologiche, fa apparire il sole e condanna a morte certa il suo esercito, i vampiri si dissolvono infatti con la luce del sole, e il figlio viene salvato cosi dal fratello di Vlad, con il piccino che diventa il nuovo sovrano della zona. L’epilogo del film nasconde un altro colpo di scena, si scopre infatti che Vlad non è morto, ma è sopravvissuto grazie all’intervento del suo fedele servitore Shkelgim, egli arriva fino ai nostri giorni, quando in una Londra contemporanea rincontra la sua vecchia e amata moglie, con la donna che ha preso le sembianze di Mina, con lei inizierà una nuova vita, osservati dal Maestro vampiro attuale, ancora indeciso se reclamare le loro vite.

© Riproduzione Riservata.