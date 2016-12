DREAMGIRLS/ Su Tv8 il film con Jeniffer Hudson e Eddie Murphy, alla regia Bill Condon (oggi, 28 dicembre 2016)

DREAMGIRLS, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Dreamgirls, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 23.30. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Bill Condon. La trama è tratta dalla vera storia delle Supremes, famoso gruppo musicale femminile degli anni 60, capitanato da Diana Ross e capostipite della diffusione della Black Music negli Stati Uniti. E' inoltre ispirato ad un musical che racconta la scalata al successo delle Dreamettes, alter ego delle Supremes. Il film come anticipato racconta la storia vera, romanzata ed infarcita con personaggi fittizi, dell'ascesa al successo delle Supremes. La pellicola riuscì ad ottenere numerosi riconoscimenti come 2 Oscar, uno per la miglior attrice non protagonista a Jeniffer Hudson ed uno come miglior sonoro ed il Golden Globe come miglior come miglior commedia musicale. Un Golden Globe è stato vinto anche da Eddie Murphy che in Dreamgirls ha interpretato il suo unico ruolo drammatico in carriera. Altri premi arrivarono dallo Screen Actors Guild Award, dal Satellite Award e dal Braodcast Film Critics Association Award. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DREAMGIRLS, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Curtis, un brillante venditore di auto ed il suo amico Marty, agente di alcuni cantanti di colore, decidono di scritturare e promuovere il trio formato dalle talentuose Effie, Deena e Lorell, giovani ragazze che sognano di divenire cantanti di successo. Marty e Curtis riescono in breve tempo ad inserirle nel celebre club Jimmy di cui diventeranno le coriste. Ma Curtis, al contrario di Marty, ha grandi sogni per le ragazze e mira al grande successo internazionale. Le Dreamettes diventano sempre più famose ed approdano in uno dei più famosi locali di Las Vegas. Di lì a poco pubblicano un album destinato a riscuotere grande successo. Ma il loro lavoro verrà immediatamente plagiato da un gruppo di cantanti bianchi e così nelle maggiori emittenti radiofoniche, i loro brani verranno scartati. Curtis è così costretto a pagare profumatamente gli speaker delle radio per far sì che le emittenti mandino in onda i brani delle Dreamettes. Il grande successo del trio cresce sempre più così come l'influenza della casa discografica Renbow fondata da Curtis. Alcuni disguidi interni al gruppo spingono Effie ad abbandonare le Dreamettes. Circa dieci anni dopo il trio cambia nome in Deena e le Dreams e raggiunge l'apice del successo.

