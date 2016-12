FIREWALL-ACCESSO NEGATO/ Su Rete 4 il film con Harrison Ford, Paul Bettany, alla regia Richard Loncraine (oggi, 28 dicenbre 2016)

FIREWALL - ACCESSO NEGATO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Firewall - Accesso negato, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola thriller caratterizzata da tanta tensione e scene mozzafiato. Nel cast troviamo attori di spessore tra cui Harrison Ford, Paul Bettany e Virginia Madsen. Durante la messa in onda del film, si può apprezzare la bravura dei nostri attori, il più interessante è sicuramente Harrison Ford, capace di dare vita a performances di primissimo piano. Ad un passo dal premio Oscar nel 1986 grazie a Witness - Il testimone, ha recitato anche nelle pellicole American Graffiti, Guerre stellari, Apocalypse Now, Indiana Jones (e seguiti), Blade Runner, Una donna in carriera, A proposito di Henry, Air Force One, Le verità nascoste, 42 - La vera storia di una leggenda americana e I mercenari 3. Con lui ha lavorato il britannico Paul Bettany, apparso anche in A Beautiful Mind, Dogville, Wimbledon, Il codice da Vinci, The Young Victoria, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War. Nel cast anche Virginia Madsen, anche lei candidata al premio Oscar nel 2005 come miglior attrice non protagonista in Sideways - In viaggio con Jack e apprezzata interprete in diversi titoli. Ci sono anche Carly Schroeder, Jimmy Bennett e Mary Lynn Rajskub. Ma vediamo in breve la trama del film.

FIREWALL - ACCESSO NEGATO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra le vicende di Jack, un responsabile della sicurezza informatica la cui famiglia viene rapinata e sequestrata da alcuni pericolosi criminali guidati da Bill Cox. L'uomo è sotto ricatto e deve derubare la sua banca. Jack si rende conto che il vero obiettivo di Bill è quello di ottenere ben 100 milioni di dollari. Cerca di ribellarsi ai soprusi con diversi metodi e intende salvare la sua famiglia in qualsiasi modo. A poco a poco, i superiori di Jack iniziano a sospettare di lui. Non contento, Bill vuole far credere a tutti che Jack abbia una relazione con sua moglie e dargli la colpa dell'omicidio dell'amico Harry, in realtà ucciso da lui stesso. Alla fine Bill e la sua banda saranno distrutti e Jack e la sua famiglia potranno a vivere un'esistenza normale.

© Riproduzione Riservata.