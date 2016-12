FORSE UN ANGELO/ Il film di Ted Kotcheff con Roma Downey su Canale 5. Le curiosità sulla pellicola

FORSE UN ANGELO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LE CURIOSITÀ (OGGI, 28 DICEMBRE) - Il regista del film Forse un angelo, in onda oggi su Canale 5, è Ted Kotcheff, la cui pellicola più famosa è sicuramente Rambo (First Blood, 1982), che, insieme a Rocky (1976), contribuì a dare la notorietà a Sylvester Stallone. Un altro dei suoi film è Weekend con il morto (Weekend at Bernie's, 1989). L'attrice che interpreta Kathleen, Roma Downey, è un volto molto noto del piccolo schermo anche in Italia. Infatti dal 1994 al 2003 è stata la protagonista della serie tv Il tocco di un angelo (Touched by an Angel), molto seguita anche nel nostro Paese. La Downey è anche una produttrice cinematografica: infatti è stata lei stessa a produrre Fors un angelo, e in tempi più recenti il remake del kolossal Ben-Hur. Eric McCormack, che interpreta Sam, è a sua volta un volto molto noto del piccolo schermo. Oltre ad alcuni ruoli per il grande schermo ha infatti lavorato soprattutto per il piccolo schermo, recitando in vari telefilm tra cui Will & Grace, Highlander, Un detective in corsia. Forse un angelo non fu molto apprezzato dalla critica televisiva e cinematografica, ma rimane uno dei film più visti di tutti i tempi tra quelli prodotti dal network televisivo CBS. Per i detrattori, invece, si tratta solo di una versione scialba del Canto di Natale di Charles Dickens. La sceneggiatura è stata scritta da Pamela Wallace, che ha scritto anche la sceneggiatura di Witness - Il testimone (1985), film vincitore di due premi Oscar di cui era protagonista Harrison Ford.

FORSE UN ANGELO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 28 DICEMBRE) - Oggi, mercoledì 28 dicembre, alle ore 16:45, su Canale 5 va in onda in fascia pomeridiana il film Forse un angelo (Borrowed Hearts: A holiday romance, 1997), un film tv coprodotto tra Canada e America. Il cast del film è composto da Roma Downey (Kathleen Russell), Eric McCormack (Sam Field), Shawn Thompson (Dave Hebert), Janet Bailey (Carly), Kevin Hicks (Jerry Russell), Barbara Gordon (Bridget), Sarah Rosen Fruitman (Zoey Russell). Il film ha una durata di un'ora e 31 minuti ed è interamente stato girato in Canada, a Toronto. Le riprese si sono svolte durante l'estate del 1997.

FORSE UN ANGELO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 28 DICEMBRE) - Kathleen è un'energica madre single che cerca di garantire la vita migliore possibile a se stessa ma soprattutto alla sua adorata figlioletta Zoey. Il suo desiderio più grande è di riuscire a racimolare una somma di denaro sufficiente per comprare una casa tutta per loro due. A questo scopo accetta un lavoro un po' particolare. Il proprietario della compagnia in cui lei lavora, Sam, è uno scapolo convinto ma ha bisogno di una famiglia da affittare per fare colpo su un potenziale cliente. Così ingaggia Kathleen e Zoey per fingere di essere rispettivamente sua moglie e sua figlia. Ad un certo punto però accade l'imprevedibile, e la finzione inizia a sconfinare nella realtà.

