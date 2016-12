FRANCESCO BOVE / Chi è il capo di Queen's Chips: il manager delle patatine olandesi (Boss in Incognito 4, oggi 28 dicembre 2016)

FRANCESCO BOVE, ECCO IL LEADER DI QUEEN'S CHIPS: IL "MUST" DELL'IMPRENDITORE DELLE PATATINE OLANDESI (BOSS IN INCOGNITO 4, PUNTATA 28 DICEMBRE 2016) - Francesco Bove sarà il primo Boss in Incognito della 4a stagione del programma in onda oggi, 28 dicembre 2016, su Rai Due. Ma quali sono le caratteristiche che hanno consentito al manager di Queen's Chips di ottenere successo? Innanzitutto un metodo di lavoro ben organizzato dall'inizio alla fine del processo che predilige la qualità del prodotto. Non è un caso che la coltivazione della patata avvenga tassativamente in Olanda e che il confezionamento e la distribuzione finale abbiano luogo direttamente nei punti vendita dove le patatine vengono cucinate. Quel che non deve mancare, e ce ne accorgeremo durante la puntata di Boss in Incognito 4, sul posto di lavoro è l'impegno: per questo motivo Francesco Bove è un manager presente, sempre attento a seguire tutte le fasi di lavorazione delle patatine fritte olandesi per scovare eventuali anelli deboli nel processo di produzione e provvedere subito al miglioramento.

FRANCESCO BOVE, ECCO IL LEADER DI QUEEN'S CHIPS: IL MANAGER DELLE PATATINE OLANDESI (BOSS IN INCOGNITO 4, PUNTATA 28 DICEMBRE 2016) - Protagonista della prima puntata di Boss in Incognito 4, il programma che quest'anno sarà condotto da Nicola Savino su Rai Due, è Francesco Bove, il manager di Queen's Chips che ha costruito le proprie fortune grazie alle patatine olandesi. Il brand di cui Bove è titolare, nasce nel 2014 grazie ad una grande intuizione imprenditoriale: le patatine fritte olandesi, emblema dello street food internazionale, non sono passate di moda. Convinto com'è di questo dato di fatto, Bove parte alla volta dell'Olanda e, dopo aver stretto diversi accordi con partner del posto, torna in Italia e apre a Salerno il primo punto vendita insieme al cugino Renato. La storia di Francesco Bove è la dimostrazione che anche con un capitale di partenza esiguo, con impegno e con le idee giuste, si può riuscire a costruire una realtà importante. Non è un caso, infatti, che la Queen's Chips vanti adesso 40 punti vendita dislocati in tutto il mondo e possa contare su un team di 300 dipendenti.

