Gianluca Vacchi/ Video, il suo balletto in versione natalizia per lo spot della Bank of Georgia: i commenti dei fans (oggi, 28 dicembre 2016)

GIANLUCA VACCHI, VIDEO: IL SUO BALLETTO IN VERSIONE NATALIZIA PER LO SPOT DELLA BANK OF GEORGIA - I balletti di Gianluca Vacchi e della fidanzata Giorgia Gabriele sono diventati virali negli ultimi mesi ed è difficile trovare qualcuno che usi i social e che non conosca le divertenti coreografie dell’eccentrico imprenditore. Ora il suo “talento” per la danza lo ha fatto diventare testimonial per la Bank of Georgia. In versione natalizia con tanto di cappellino da Babbo Natale ma con indosso solo un costume da bagno e una vestaglia arancione, Vacchi danza in una splendida villa sl ritmo di una rumba insieme alla sua fidanzata, elegantissima con un’ampia gonna celeste e un top bianco a frange. L’imprenditore ha presentato lo spot sulla sua pagina Instagram, che vanta oltre 7 milioni di followers: “. "Questo è lo spot che abbiamo fatto per la banca di Georgia…Enjoy 2017”. Vacchi in versione Babbo Natale in vestaglia arancione ha subito convinto i fans, che hanno premiato la coreografia con oltre 2 milioni di like in un giorno: clicca qui per vedere il video.

