GEMMA GALGANI vs TINA CIPOLLARI / Lite, la dama di Uomini e Donne mostra il nuovo sorriso, è polemica (oggi Selfie le cose cambiano, 28 dicembre)

GEMMA GALGANI VS TINA CIPOLLARI, LITE: LA DAMA DI UOMINI E DONNE MOSTRA IL NUOVO SORRISO, E' POLEMICA! (SELFIE LE COSE CAMBIANO, OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - L'ultima puntata di Selfie, le cose cambiano è iniziata con l'arrivo sul palcoscenico della dama del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani. Questa è stata sottoposta a un intervento di ricostruzione della sua dentatura come era stato proposto da Alessandra Celentano. La donna ha fatto l'ingresso in studio con una maschera rossa sul volto ed è iniziato il solito show con Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne come al solito ha reagito a modo suo a tutte le situazioni legate proprio a Gemma e alla sua bellezza. Nel momento in cui infatti la dona doveva mostrare il suo sorriso allo specchio subito Tina ha voluto sottolineare che questo si sarebbe rotto. Gemma appena si è vista allo specchio si è detta emozionata e come al solito è scoppiata poi Tina Cipollari alzandosi dalla sua sedia.

