Il Segreto/ Anticipazioni puntate del 29 e 28 dicembre: aprite le porte ad un nuovo parroco!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE: Nel corso dei prossimi episodi de Il Segreto vedremo l'arrivo di un nuovo parroco in paese, don Berengario, che di fatto prenderà il posto del decano don Anselmo, il quale dopo essersi sentito male decadrà da figura principale religiosa all'interno del contesto di Puente Viejo. Nel corso dei prossimi episodi scoppierà anche la passione tra Cesar, nuovo arrivato, ed Emilia, che nel frattempo ha lasciato da parecchie settimane il marito Alfonso dopo il tradimento di quest'ultimo. Martedì 27 dicembre è andata in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5, il cui appuntamento domenicale in prima serata è stato annullato nel corso di queste festività natalizie che ci accompagneranno fino al termine della settimana della Befana. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto Sol chiudere definitivamente i rapporti con il povero Lucas, che dopo aver perso Aurora sembra abbia definitivamente perduto anche Sol, dopo aver saputo che la donna in realtà è sposata con Eliseo. L'uomo ha cercato di parlare con Severo, per capire se ci fossero degli spiragli per riuscire a tornare insieme a Sol e liberarsi definitivamente di Eliseo, ma anche il Santacruz non sa cosa fare. Sempre durante gli ultimi episodi la frattura insanabile tra Alfonso ed Emilia non si è ricomposta. Perlomeno Emilia è tornata a parlare con Rosario, con cui ha fatto pace, ma ciò non è bastato per aiutare Alfonso a tornare insieme alla moglie, tradita con Hortensia qualche settimana fa durante un periodo di assoluta follia da parte del Castaneda.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: LA GIOIA DI MAURICIO BASTERA'? - Con un po' di tristezza i telespettatori de Il Segreto avevano salutato Fé, che aveva dovuto lasciare la villa qualche mese fa alla ricerca di uno stipendio sicuro. A nulla era servito l'accorato appello di Mauricio che si era detto pronto persino a pagare il salario della domestica, almeno fino a quando gli fosse possibile con il denaro da lui messo da parte. Rivedere il simpatico personaggio interpretato da Marta Tomasa Worner (la moglie di Jordi Coll alias Gonzalo) tra le mura della casona sarà motivo di grande gioia per Mauricio che faticherà a nascondere quello che sentirà nella sua mente e nel suo cuore. Il suoi sentimenti per Fè non sono mai stati un mistero, e neppure il fatto che la domestica ricambiasse un certo interesse per il capomastro. Ma se Mauricio sarà molto felice di questo ritorno, non si potrà certo dire la stessa cosa di Francisca che avrà solo un pensiero: cacciare la domestica fortemente voluta da zia Eulalia. Ci riuscirà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: DONNA FRANCISCA COLPISCE ANCORA? - Donna Francisca non riesce proprio a stare lontana dai problemi, continuando ad intromettersi nella vita delle altre persone. Nelle ultime puntate de Il Segreto l'abbiamo vista usare ogni metodo lecito ed illecito per convincere Bosco a trasferirsi alla villa (e le conseguenze non tarderanno ad arrivare, purtroppo!) ma la sua crudeltà si spingerà oltre, arrivando anche alla famiglia Santacruz. La Montenegro ha promesso che si vendicherà di colui che l'ha costretta a perdere tutti i suoi averi, anche se per breve tempo. E questa sua promessa si trasformerà oggi in realtà, quando la nonna di Bosco e Aurora arriverà a confessare un particolare non irrilevante al perfido Eliseo: dopo avergli riferito che Sol possiede il 25% delle azioni delle imprese Santacruz, la Montenegro andrà oltre consigliando anche un modo per fare del male a Severo, mettendo la sua ultima parola nelle decisioni delle sue aziende. Finirà per ottenere ciò che desidera ovvero la gran parte del denaro dei Santacruz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: LUCAS HA DECISO... - Lucas lascerà Puente Viejo, dopo che Sol ha deciso di porre fine alla loro relazione? Se ne parla ormai da diverse puntate de Il Segreto, durante le quali il dottore non ha mai nascosto il suo desiderio di andarsene dal paese che è diventato per lui luogo di sofferenza. Severo, Candela e Carmelo hanno tentato il tutto e per tutto per convincerlo a restare ma dopo l'ennesima lite con Eliseo tale decisione sembra essere definitiva. Lucas riterrà che non ci sia via d'uscita a questa vicenda che, giorno dopo giorno, si è complicata, e oggi anche Sol verrà informata di questa novità: lei e il suo ex fidanzato si incontreranno per caso per le vie di Puente Viejo e Lucas le rivelerà di essere in partenza, avendo capito che non potrà continuare a vivere a pochi passi da lei. Riuscirà a convincerlo a cambiare idea? O sarà questa la fine di un amore che fin dall'inizio è apparso complicato?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: IL RITORNO DI FE ALLA VILLA - Sarà una puntata davvero molto ricca di spunti quella che attenderà i telespettatori de Il Segreto oggi pomeriggio a partire dalle ore 15:45. In essa, infatti, farà il graditissimo ritorno a Puente Viejo un personaggio che in passato è riuscito a farsi amare, grazie alla sua simpatia e alla sua schiettezza. Si tratterà dell'insostituibile Fè, che aveva lasciato la villa quando Donna Francisca era caduta in disgrazia. Ricorderete, infatti, che aveva spiegato a Mauricio di doversi occupare dei costi per le cure di un parente malato e di non potere attendere che la Montenegro risolvesse i suoi problemi finanziari. L'arrivo di Fè sarà voluto da Eulalia che, durante la sua prima visita a Puente Viejo si era trovata a suo agio con la domestica. E' inutile aggiungere che Mauricio sarà entusiasta di questa graditissima presenza, anche se qualcuno sarà di diverso avviso. Proprio Donna Francisca affermerà di non volere Fé nella sua casa, verrà cacciata dalla villa? O sarà Eulalia ad averla vinta sulla nipote?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: ELISEO SCOPRE LA VERITA' SU SOL - L'amicizia tra Sol e Donna Francisca darà i suoi frutti nella puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi su Canale 5. In essa, il subdolo individuo verrà a sapere dalla Montenegro la verità sulla ricchezza della moglie che detiene il 25% delle imprese Santacruz. Tali quote gli permetteranno quindi di partecipare in prima persona al controllo di tutte le fabbriche di proprietà della moglie, con tutte le conseguenze che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Questa notizia darà inizio ad una serie di problemi che non tarderanno ad arrivare: cosa si inventerà questa volta Eliseo per ottenere il maggiore vantaggio possibile dalle proprietà della moglie? Mostrerà il suo vero volto dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere solo interessato a trarre maggiore profitto da questo matrimonio? Sol, Severo, Carmelo e Lucas hanno avuto ragione fin dall'inizio a pensare che fosse questo l'obiettivo di Eliseo?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: La festa per Bosco organizzata da donna Francisca all'interno della Casona nelle ultime puntate de Il Segreto è stata un successo. Peccato però che in realtà è la Montenegro a cogliere i frutti più importanti, dal momento che con tale festa riesce a recuperare quell'immagine di forza e superiorità agli occhi degli altri cittadini di Puente Viejo attraverso cui, nel prossimo futuro, potrà nuovamente esercitare quella forza disarmante che solo lei riusciva ad avere sull'intera comunità. Bosco non voleva andare alla cerimonia senza Berta, la sua nuova compagna, e non fa nulla per nasconderlo, o meglio, è evidente il suo imbarazzo ed il suo quasi fastidio nel partecipare ad una festa in suo onore senza la persona che ama. Sempre nell'episodio odierno abbiamo visto Sol raccontare tutta la verità circa la sua situazione coniugale a don Anselmo, che così viene a sapere che la sorella di Severo Santacruz in realtà è ancora regolarmente sposata con Eliseo, l'uomo che è tornato dal passato più cupo di Sol per riprendersela.

