Il Segreto / Anticipazioni spagnole: nuovi personaggi destinati ad uscire di scena, nel 2017 solo lutti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Non mancano certo le novità nelle puntate spagnole de Il Segreto le cui trame sono circa un anno in avanti rispetto a quanto sta andando in onda in Italia. In esse infatti diversi personaggi usciranno di scena, mentre altri continueranno ad essere i protagonisti indiscussi rappresentando uno dei punti fermi della telenovela spagnola fin dal suo esordio. A tal proposito non potrà mancare Donna Francisca, la vera protagonista de Il Segreto: sarà lei ad intromettersi in tutte le storie d'amore principali, siano esse collegate o meno alla famiglia Castro. E insieme all'insostituibile Montenegro non potrà mancare il prode Mauricio e la cameriera Fè, che non sempre saranno d'accordo con gli ordini della loro padrona. Non dimentichiamo anche i punti fermi Raimundo, Alfonso ed Emilia che saranno chiamati a nuove difficili prove. Sempre parlando di famiglia Castaneda, ci sarà più di qualche cambiamento: Ramiro lascerà Puente Viejo per riprendere il suo posto nell'esercito, mentre Prado si trasferirà a Madrid per inseguire il suo sogno di cantante e verrà raggiunta da nonna Rosario. Matias invece continuerà a rappresentare la colonna portante dei suoi genitori e sarà protagonista di una nuova bellissima storia d'amore.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BELTRAN SI TROVA A CUBA? - L'arrivo di Maria da Cuba nelle puntate spagnole de Il Segreto ha riaperto una ferita mai completamente rimarginata: dove si trova Beltran dopo che Aurora lo ha portato via da Puente Viejo? Dopo la morte di Bosco, infatti, la figlia di Pepa si rivedrà nel suo paese d'origine per prendere il nipotino e occuparsi di lui in prima persona, come avrebbe voluto il defunto fratello. Nonostante un inizio non troppo promettente, nel quale Donna Francisca aveva proibito alla nipote di prendersi cura del neonato, poi la situazione era andata risolvendosi e Aurora aveva lasciato Puente Viejo con Beltran, ufficialmente diretta a Parigi. Ma siamo davvero sicuri che sarà questa la destinazione del suo viaggio? Donna Francisca cercherà di seguire i movimenti della coppia, ma le sue verifiche si interromperanno nel viaggio che porterà zia e nipote in un porto francese: sarà dunque Cuba la destinazione di Aurora e Beltran? Chi meglio di Gonzalo e Maria potrebbero occuparsi della creatura rimasta senza genitori in così tenera età...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CANDELA MIGLIORA MA... - Le sorti di Candela continueranno ad essere appese ad un filo nelle puntate spagnole de Il Segreto. La pasticcera si trova in coma in una clinica nella quale Severo ha dovuto ricoverarla affinché le vengano date le giuste cure per il suo caso. Le sue condizioni appaiono particolarmente preoccupanti anche se negli ultimi giorni la signora Santacruz ha dato qualche piccolo segno di risveglio, che non ha portato però a nessuna conseguenza degna di nota. Severo ha rifiutato che la moglie venisse sottoposta ad elettroshock, consapevole che tale pratica avrebbe potuto causare gravi conseguenze nella salute del bambino. Ma ha fatto la scelta giusta? Dovremo attendere ancora qualche puntata per scoprire ulteriori dettagli per una vicenda che potrebbe causare l'ennesimo motivo di disperazione in Severo: dopo la morte di Sol, l'imprenditore ha dovuto salutare anche Lucas e il nipotino Marcos che si sono recati dalla madre del dottore per trascorrere le vacanze. Già sappiamo però che non torneranno e il loro, almeno per il momento, dovrebbe essere un addio. La speranza è che almeno Candela e il bambino che porta in grembo possano ridare speranza nel triste Severo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MORTI E NASCITE, QUALE SARA' IL PROSSIMO LUTTO? - Vi abbiamo segnalato i personaggi de Il Segreto che lasceranno la telenovela nel corso delle puntate spagnole. Purtroppo, però, gli addii non avverranno solo in seguito a dei trasferimenti (vedi sotto) ma anche per le immancabili morti violente. Aurora Guerra ci ha insegnato che le tragedie sono all'ordine del giorno a Puente Viejo e non si smentirà anche in futuro sebbene, dopo avere subito numerose critiche da parte dei telespettatori iberici, questo trend andrà leggermente diminuendo. Tra gli addii più clamorosi in seguito a morte violenta segnaliamo quello di Bosco, che molto presto andrà in scena in Italia. Dovremo attendere qualche mese per assistere al decesso di Mariana, anche se nel suo caso il volto non verrà riconosciuto, lasciando campo libero alla speranza di un suo clamoroso ritorno. Di diverso tenore, invece, sarà l'uscita di scena di Sol, avvelenata da Severiano il bello con clamorose conseguenze che non tarderanno ad arrivare. Insieme ai tanti lutti, ci sarà spazio anche per la gradita entrata in scena del figlio adottivo di Sol e Lucas che, dopo la morte della madre, lascerà il paese insieme al dottore. Candela e Camila sono invece in attesa di un bambino: riusciranno a portare a termine le loro difficili gravidanze?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARIA VUOLE SALVARE EMILIA - L'arrivo di Maria a Puente Viejo sarà il grande protagonista della puntata spagnola de Il Segreto di oggi. La moglie di Gonzalo si è precipitata da Cuba dopo essere venuta a sapere che la madre è stata arrestata. Ritenendo che l'accusa fosse ingiusta e che Emilia stesse nascondendo qualcosa, Maria ha deciso di contattare il padre scrivendogli una lettera anonima. Poco dopo lo ha raggiunto nel bosco intorno al paese, lasciandolo di stucco. Questo incontro oggi comincerà a dare i suoi frutti in quando padre e figlia cominceranno ad elaborare un piano che possa porre fine a questa pazzia: entrambi non avranno dubbi riguardo il fatto che ci sia dell'altro sotto questa auto-accusa di Emilia, che sicuramente non la persona che ha fatto del male a Sol, avvelenandola durante una festa a La Quinta Miel. Non potendo fare ritorno a Puente Viejo per la notte (ricordiamo che Donna Francisca non ha mai scoperto che la figlioccia è ancora viva) padre e figlia decideranno di restare a dormire all'aperto, in un luogo impervio. Sarà qui che si sentiranno alcuni rumori, ci sarà qualcuno nascosto tra gli alberi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: RAIMUNDO SCOPRE GLI INTRIGHI DI FRANCISCA? - Nella puntata spagnola de Il Segreto di oggi non mancheranno le novità anche per quanto riguarda Donna Francisca e Raimundo. La Montenegro aveva cercato di incastrare l'ex fidanzato ma era stata sorpresa da Mauricio, che aveva evitato che il suo piano andasse a buon fine. Da quel momento la perfida Francisca vivrà nel timore che Ulloa possa avere scoperto le sue malefatte, avvisato proprio dal capomastro e apparirà particolarmente preoccupata davanti ai suoi occhi. Ma nonostante questi pensieri che frulleranno nella sua mente, per il momento non ci saranno segnali di vendetta da parte di Raimundo, che sembrerà non essere a conoscenza dei rischi corsi fino a qualche ora prima. Ma siamo davvero certi che il padre di Emilia non abbia scoperto che la sua ex intendeva allagare tutte le sue terre, causando la fine del suo raccolto? O questa volta sarà lui ad apparire più furbo della donna che in passato ha amato, subendo ogni genere di ritorsione?

© Riproduzione Riservata.