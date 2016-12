ISABELLA BIAGINI / Investita da un’auto alla vigilia di Natale: "Andrò a vivere alla Caritas" (oggi, 28 dicembre 2016)

ISABELLA BIAGINI INVESTITA DA UN’AUTO LA VIGILIA DI NATALE: "ANDRÒ A VIVERE ALLA CARITAS" - Non c'è fine al dramma di Isabella Biagini, ex icona degli anni settanta caduta in disgrazia ormai da molti anni (soprattutto dopo la morte di sua figlia Monica, avvenuta nel 1999). Raggiunta al telefono da Marco Liorni, che conduce La vita in diretta, ha annunciato di essere stata investita da una macchina nel giorno della Vigilia di Natale. Dopo ha aggiunto anche che sarebbe andata a vivere alla Caritas - dato che dopo l'incendio che ha distrutto la sua abitazione non ha più un posto dove andare - e che non era contenta della presenza in studio del suo amico Stefano, che stava raccontando particolari della sua vita privata. "È un amico mio ma penso che in questo periodo stia andando troppo in tv solo per la popolarità e sta raccontando anche cose non vere. Lo invito a raccontare solo cose di cui è a conoscenza", ha detto Isabella Biagini, evidentemente disturbata dall'accaduto. Ci sarà mai fine alle sue disgrazie?

