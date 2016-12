JENNIFER LOPEZ E DRAKE/ Sono fidanzati? La foto su Instagram, Rihanna smette di seguire la cantante sui social (oggi, 28 dicembre 2016)

JENNIFER LOPEZ & DRAKE FIDANZATI? LA FOTO SUI SOCIAL, RIHANNA SMETTE DI SEGUIRE LA CANTANTE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Jennifer Lopez e Drake stanno insieme? Il grande indizio che i due hanno disseminato sui social network (una fotografia molto dolce in cui appaiono abbracciati, comparsa sulla pagina Instagram di entrambi) farebbe pensare che la risposta sia sì (clicca qui per vederla). Nessun annuncio ufficiale e niente parole per i due artisti, anche se i fans hanno comunque iniziato a sognare qualche ora fa, quando lo scatto è comparso online. Chi non sembra avere presa altrettanto bene è proprio Rihanna che - stano a quanto riporta il The Sun - avrebbe smesso di seguire la collega sulle piattaforme social. In molti, infatti, ricorderanno la dichiarazione d’amore che Drake ha fatto per lei sul palco degli MTV Music Awards lo scorso agosto: parole tenere, che sembrano però appartenere ormai al passato. Ora il cuore del rapper di Toronto sembra aver pare abbia preso una strada diversa: riuscirà l’artista a mettersi una pietra sopra?

JENNIFER LOPEZ & DRAKE FIDANZATI? ARRIVA DA INSTAGRAM LA FOTO CHE SPAZZA VIA OGNI DUBBIO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Questo 2016 ci ha portato via tanto in termini di musica e di grandi star ma proprio ad un passo dal suo tramonto potrebbe regalarci una coppia davvero inaspettata e ben assortita. Stiamo parlando di Jennifer Lopez e Drake. A quanto pare i due stanno insieme ormai da un po' ma solo in queste ore è arrivata la conferma ufficiale. Nessun comunicato stampa, nessun portavoce pronto a dire la sua sulla questione, ma come si usa fare adesso: una bella foto e il fidanzamento social è fatto. I due hanno pubblicato la foto di coppia sui rispettivi profili proprio mercoledì mattina mostrando addiritttura un tenero abbraccio che sembra pronto a spazzare via ogni dubbio riguardo alla loro liason. Già nei giorni scorsi i due erano finiti al centro del gossip perchè avvistati molto complici ma solo adesso possiamo ufficialmente dire che questo ultimo scorcio di 2016 ha regalato un nuovo amore a due stelle della musica internazionale? In effetti non abbiamo visto ancora baci travolgenti o altro tanto che qualcuno avanza ancora il dubbio insinuando che i due siano insieme per altri motivi, ma per adesso non ci rimane che affidarci al nostro istinto e fare i complimenti a Drake per la scelta e alla bella Jennifer Lopez di aver trovato anche lei un nuovo toy boy visto che Drake ha 30 anni e lei quasi venti in più.

