LA MIA VENDETTA/ Replica e riassunto prima puntata 27 dicembre 2016: video streaming, ecco come rivedere l’episodio su Video Mediaset

LA MIA VENDETTA, RIASSUNTO E REPLICA PRIMA PUNTATA 27 DICEMBRE 2016 - Martedì 27 dicembre 2016 è andata in scena la prima puntata della miniserie francese proposta da Canale 5 e intitolata La mia vendetta. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e come è possibile rivedere (o vedere) l’appuntamento grazie al servizio di video streaming offerto da Video Mediaset. La mia vendetta racconta la storia di Emma Fortuny, una 20enne sopravvissuta ad un incidente d'auto avuto con sua madre e suo fratello. In realtà non è stato un vero incidente, ma è stato tutto provocato dalla famiglia Chevalier, come anche la morte del padre poco tempo prima. Dieci anni dopo, Emma decide di tornare in città per realizzare la sua vendetta e prevalere su tutti i colpevoli diretti ed indiretti dello sterminio della sua famiglia. Durante questi 10 anni, Emma fingendosi morta si è creata una nuova identità, un nuovo viso ed una nuova vita. È diventata Olivia Alessandri, un brillante avvocato ed ha indagato a distanza su tutte le persone coinvolte nel suo incidente. Appena arrivata presenta il suo curriculum allo studio legale Laffont, l'avvocato dei Chevalier, per studiare il nemico da vicino. Riesce ad inserirsi nel lavoro da subito e per prima cosa fa scarcerare la sua amica Maya che la aiuterà nelle indagini. Per guadagnarsi la fiducia di Etienne Chevalier, Laffont le sottopone un rapporto da elaborare con cui si guadagna un invito alla festa di fidanzamento di Joris, figlio di Etienne. Qui conosce Rose che le dà informazioni su l'altro figlio Alexandre, il suo ex fidanzato dal quale ha avuto una figlia di 9 anni, Lou. Con la complicità di Maya fa arrestare Milacci, autista dei Chevalier per offrirgli prima la sua difesa e poi farlo uccidere. Il tenente Legoffe riconosce Emma perchè ne era innamorato e iniziano a collaborare. Una volta eliminato Milacci, si concentra sul giudice Delattre, il quale ha una figlia avuta con una prostituta. Lei è Rose, che vive in casa degli Chevalier, motivo per cui il giudice si fa corrompere dalla famiglia. Allo studio indagano su Emma sotto ordine di Etienne ma lei si accorge di essere sorvegliata, anche grazie alla sua amica Maya. Quando va a parlare con Etienne gli rivela delle informazioni utili e gioca le carte a suo favore conquistandosi un invito a cena che le darà modo di sapere delle novità. Emma va da Alexandre e scopre che ha costruito una barca a suo nome, ed entrambi hanno un momento di imbarazzo. Laffont affida a Olivia il caso di Lartigue e le fa credere di essere l'autore del furto, non cade nella trappola e lo avverte di andare via al più presto. Lo stesso Lartigue dice a Emma che Legoff era innamorato di lei, così dopo aver avvertito il giudice decide di andare da lui, trovandolo impiccato.

