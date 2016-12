LA PROVA DEL CUOCO/ Ricette puntata 27 dicembre 2016: biscotti allo zenzero, polpette di bollito e cestini di arancia ripieni di gamberi sgusciati

LA PROVA DEL CUOCO, RICETTE PUNTATA 27 DICEMBRE 2016 - Appena passato il Natale è già tempo di ricominciare a cucinare ai fornelli di Rai 1. Antonella Clerici e La prova del cuoco, infatti, non perdono un momento per tornare a mettere a disposizione dei telespettatori tutte le ricette preparate dai suoi cuochi, da quelle più semplici a quelle più complesse, dalle dolci alle salate, passando per la finale sfida dei cuochi che ogni giorno vede affrontarsi le due squadre del pomodoro rosso e del peperone verde. Prima di scoprire le nuove ricette di oggi mercoledì 28 dicembre 2016, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Per quanto riguarda la velocità e la praticità, in puntata la ricetta sprint è stata proposta per la preparazione dei biscotti allo zenzero, un dolce natalizio tipico dei paesi del Nord Europa, da molto tempo diffuso anche qui. Zucchero a velo e burro vengono mescolati energicamente in una terrina insieme a dello zenzero e dell'aroma di cannella, per poi unire noce moscata, miele e molta farina che dà consistenza all'impasto. Quest'impasto steso con il mattarello servirà a ritagliare le forme di piccoli omini, da infornare e poi decorare con i chiodi di garofano per mostrare i dettagli come il volto o i bottoni della giubba.

Rimanendo in tema di dolci, Anna Serpe ha presentato poi la sua ricetta per la preparazione del suo torrone napoletano, una preparazione che sa di Natale e di anno nuovo. Questo torrone è molto dolce e goloso, realizzato mescolando del cioccolato sia bianco che fondente fusi a della crema di nocciole e nocciole tostate. La frutta secca da stendere nell'impasto prima di farlo freddare è composta anche di mandorle, pistacchi, scorza d'arancia, ciliegie candite e buccia di cedro candita: una prelibatezza agrodolce e morbidissima che non può passare inosservata in queste feste natalizie. Il torrone napoletano ha bisogno di 3 ore nel congelatore per freddarsi al punto da poter essere tagliato e servito con delle fette spesse almeno 1 centimetro. Questi sono anche i giorni dello smaltimento degli avanzi, e lo sa bene Anna Moroni, che propone la realizzazione delle tipiche polpette di bollito. Queste polpette sono fatte con la carne bollita avanzata dalla preparazione del brodo, piatto tipico di Santo Stefano, arricchita con uovo, parmigiano grattugiato, mollica di pane bagnata di latte, aglio e noce moscata, per poi friggere queste palline di carne in olio di oliva o di semi.

Il Natale è una tradizione tipicamente occidentale, ma questo non significa che a La prova del cuoco non si lasci spazio anche a cuochi di altre culture, come Hiro Shoda, che nella puntata di ha proposto una ricetta agrodolce tipica delle sue terre. La preparazione consisteva in cestini di arancia ripieni di gamberi sgusciati e capa santa. I cestini realizzati con la scorza di arancia, ottenuta scavando la polpa con un coltello, vanno a contenere delle cape sante e dei gamberi anch'essi rosolati in padella, conditi con olive taggiasche, finocchi, olio extravergine d'oliva e pepe rosa. Una menzione la meritano le ricette più tipiche di tutti, quelle dei panettoni e dei pandori gastronomici. Questa specialità, ormai affermata tutto l'anno per la costruzione di panettoni salati o dolci, è stata portata nella puntata del programma di Antonella Clerici. Daniele Reponi propone un panettone classico, con canditi e uvetta, farcito con mostarda di mela, formaggio filante, speck e scarola ripassata in padella: questo ripieno va, ovviamente, alternato a delle fette di panettone per creare come dei panini. Anche il pandoro può essere realizzato con questa ricetta: la farcitura di Reponi prevede pancetta e formaggio, mostarda di ananas e pepe rosa come guarnizione. Anche qui le fette di pandoro tagliate a triangoli compongono dei sandwich da mangiare con le mani.

