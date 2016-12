Ludovica Valli/ Nuovo amore per l'ex tronista di Uomini e Donne: è Antonio Mirante portiere del Bologna. Il bacio rubato, foto(Oggi, 28 dicembre 2016)

LUDOVICA VALLI, L'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE E IL SUO NUOVO AMORE ANTONIO MIRANTE: IL BACIO RUBATO, FOTO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Mentre sul web si vocifera del flirt tra Ludovica Valli e Antonio Mirante, l’ex tronista di Uomini e Donne pubblica un “bacio rubato” anche se il protagonista del furto in questione non è il portiere del Bologna. Ludovica in queste ore è concentrata sulla sorellina Eleonora, che ha da poco compiuto gli anni. Sulla sua pagina Instagram l’ex tronista pubblica una foto (clicca qui per veederla) in cui la vediamo baciare la sorella davanti alla torta mentre questa ride: “Te l'ho rubato eh! #happybirthdaysister #loveu #lamiabucaneve”. Già ieri invece di parlare del suo nuovo amore con il portiere Ludovica aveva condiviso sul social dedicato alle foto una dedica alla sorella minore: “Anche se ad oggi bacioni così non me ne dai più e per averlo devo rincorrerti per tutta casa, sappi che sei la mia più grande certezza della vita! TANTI AUGURI SISTER DEL MIO CUORE”.

LUDOVICA VALLI, L'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE E IL SUO NUOVO AMORE ANTONIO MIRANTE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Ludovica Valli non sta ormai da tempo con Fabio Ferrara, il loro amore era scoppiato nella scorsa edizione della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. La ragazza era tronista e aveva scelto il ragazzo tra i corteggiatori. Ora si torna a parlare di Ludovica Valli per l'inizio di una nuova storia amore con il portiere del Bologna Antonio Mirante. La ragazza era stata già vista diverso tempo fa insieme al ragazzo, ma aveva smentito prontamente, lasciando aperte le speranze dei suo fan di vederla ancora con Fabio Ferrara. Le ultime notizie però parlano di una rottura totale e dell'inizio della storia con l'ex calciatore di Parma e Juventus. Antonio Mirante aveva fatto parlare molto di lui all'inizio della stagione per dei problemi cardiaci che avevano fatto temere al regolare proseguimento della sua carriera, problemi poi per fortuna archiviati definitivamente col ritorno in campo.

LUDOVICA VALLI, L'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE E IL SUO NUOVO AMORE ANTONIO MIRANTE: LE CARRIERE DEI DUE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Chi è il nuovo amore di Ludovica Valli? Si tratta di Antonio Mirante portiere del Bologna. Nato a Castellammare di Stabia nel 1983 era stato pescato dalla Juventus che l'aveva acquistato dal Sorrento quando questi aveva appena diciassette anni. Dopo due anni di prestito a Crotone e Siena Mirante era tornato a Torino per fare il vice di Gianluigi Buffon in Serie B. L'estremo difensore poi ha vissuto anni importanti tra Sampdoria e Parma prima di passare al Bologna nell'estate del 2015. Ludovica Valli invece ha partecipato alla scorsa stagione di Uomini e Donne di Maria De Filippi nei panni della tronista. Dopo un percorso lungo e fatto di tanti alti e pochi bassi la ragazza aveva scelto tra i suoi corteggiatori Fabio Ferrara con il quale aveva vissuto una storia d'amore.

