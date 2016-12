Mika Love Paris / Concerto di Parigi, Raidue fa flop puntando tutto sulla star libanese

MIKA LOVE PARIS, IL CONCERTO DI PARIGI HA FATTO SEGNARE UN FLOP A RAIDUE - A quanto pare Mika Love Paris non ha ottenuto lo stesso effetto che nelle scorse settimane ha portato a casa Casa Mika. Lo show diventato un vero e proprio esempio anche per altre reti (vedi House Party di Canale 5) è partito con il botto per poi scendere nelle puntate successive ma nemmeno lontanamente ha mai raggiunto l'esigua somma registrata ieri da Raidue. Mika Love Paris, l'evento parigino a cui il cantante libanese era molto legato per una serie di motivi, è andato in scena in una serata in cui c'era davvero poco in onda ma anche in questo modo non è riuscito nemmeno a portare a casa la soglia minima del 4% di share. In particolare, Mika Love Paris ha interessato 843.000 spettatori pari al 3.4% di share. La rete al momento non ha commentato il risultato ottenuto da Mika ma siamo sicuri che è molto lontano da quello che si aspettavano anche se in questi giorni, per via delle vacanze natalizie, lo share totale della tv è calato di molto. Riuscirà Mika a rifarsi prossimamente con il suo speciale Casa Mika in onda a gennaio?

MIKA LOVE PARIS, IL CONCERTO A PARIGI SU RAI 2: IL CANTANTE SUBITO PRONTO A TORNARE SUL PICCOLO SCHERMO - Mika Loves Paris ha stregato il pubblico di Rai 2: il concerto che l'artista anglo-libanese ha tenuto nella capitale francese ha ripercorso alcuni dei suoi più grandi successi, regalando ai telespettatori della seconda rete emozioni fresche e una gioia genuina, derivante anche dalle splendide scenografie che hanno accompagnato, passo dopo passo, lo spettacolo. Mika, dunque, torna a colpire dopo il successo di Stasera casa Mika, il varietà in quattro puntate che si è concluso ormai qualche settimana fa: ma, come si legge sulla sua pagina Facebook ufficiale, non passerà molto prima che faccia nuovamente capolino sul piccolo schermo televisivo. Sette giorni esatti, per la precisione, e salvo cambi di palinsesto. "Perchè il meglio deve ancora venire" si legge infatti sull'account social "Ed è proprio vero: #CasaMika torna in TV con un inedito 'best of' il 3 gennaio, alle 21.20, su Rai 2. Chi è già pronto per l'afterparty più bello di sempre?". Il tempo dei saluti, dunque, è nuovamente rimandato: clicca qui per vedere il post di Mika Italia direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del cantante.

MIKA LOVE PARIS, IL CONCERTO DI PARIGI SU RAI 2: TRA UN SUCCESSO E L’ALTRO, IL CANTANTE LASCIA IL SEGNO - “In alto le bandiere!!! Questa sera su Rai 2 c'è il concerto di MIKA registrato a Parigi" annunciava la pagina Facebook ufficiale del cantante libanese, a poche ora dallo spettacolo in TV. Un concerto che ha dato grande soddisfazione ai fan di Mika, i quali hanno potuto gustarsi nuovamente tutti i suoi grandi successi. Da Rain a Grace Kelly, con l'apertura di Big Girls e la chiusura energica con Love Today. Il Mika Love Paris è stato un vero e proprio atto d'amore nei confronti di Parigi, una città che sta molto a cuore al cantante. Si è potuto percepire l'impegno genuino di Mika, che prova sentimenti sinceri nei confronti della città che a suo dire lo ha adottato. Sui social network i commenti positivi si susseguono e tra un complimento e l'altro c'è chi - da vero fan - garantisce la propria presenza nelle prossime tappe del tour del cantante. L'esibizione di Mika nel concerto di Rai 2, secondo alcuni, è stato un segnale di luce in un anno nero per la musica, con la perdita di tanti personaggi amati. "Sei un grande esempio di artista e un uomo positivo" si complimenta una telespettatrice di nome Cristina a fine concerto. Mika, ancora una volta, è riuscito a lasciare il segno.

MIKA LOVE PARIS TOP E FLOP DEL CONCERTO SU RAI 2: SERATA SPETTACOLARE, MIKA IN GRAN FORMA - Tanti top e pochissimi flop nel Mika Love Paris. L'unico neo del grande concerto di Mika può essere rappresentato dalla durata dello spettacolo: troppo corto, saremmo andati avanti ad ascoltarlo per ore. L'entusiasmo dell'Arena a Parigi era tangibile, si percepiva attraverso gli schermi. Mika è stato come sempre energico, trasmettendo tutte le sue emozioni pezzo dopo pezzo. Dall'introduzione con Big Girls, fino a Love Today, passando per altri grandi successi come Relax Take It Easy, Grace Kelly e Rain. Tante le emozioni provate dal pubblico, un pubblico molto eterogeneo. Ad assistere allo show della popstar libanese c'erano infatti persone di ogni nazione, più di ventimila in totale secondo quanto dichiarato da Mika prima di salire sul palco: "Questo posto equivale al vostro Forum di Milano, con la differenza che ci sono più spettatori di quelli che può realmente contenere. Ho il batticuore". Salito sul palco dell'Arena, Mika ha regalato una delle sue migliori performances.

