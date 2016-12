MIRCO BERGAMASCO E ATI SAFAVI/ La coppia riuscirà ad essere più aggressiva? (Dance Dance Dance, puntata 28 dicembre)

MIRCO BERGAMASCO E ATI SAFAVI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (DANCE DANCE DANCE, PUNTATA 28 DICEMBRE 2016) - Mirco Bergamasco e Ati Safavi non hanno del tutto brillato nel corso della prima puntata del programma televisivo Dance Dance Dance. Il duo non è infatti riuscito a dimostrare tutto il proprio valore durante la performace, lasciando leggermente deluso il pubblico ed i tifosi. Una prestazione semplice che non ha permesso loro di potersi contraddistinguere in maniera troppo positiva, dettaglio fatto notare parecchio dai giudici. Il duo però si è dimostrato abbastanza modesto, al punto tale da apprezzare sportivamente il voto pari a 5 dato da parte del giudice Tommasini. Durante la gara Mirco Bergamasco e Ati Safavi hanno provato ad impressionare la giuria, lasciando però poco spettacolo e dimostrando diverse incertezze. Oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, i due torneranno in scena per il secondo appuntamento con Dance Dance Dance, e dovranno cercherà di scampare all'eliminazione: la settimana scorsa infatti sono finiti nella danger zone insieme a Chiara Nasti e Roberto De Rosa, riusciranno ad uscirne?

MIRCO BERGAMASCO E ATI SAFAVI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, PUNTATA 28 DICEMBRE 2016) - Il modo di fare modesto sarà sicuramente una delle caratteristiche che permetterà al duo di potersi contraddistinguere in maniera positiva nel corso delle prossime puntate di Dance Dance Dance, a partire da questa sera. Manca però quel fattore aggressività che probabilmente avrebbe permesso al duo formato da Mirco Bergamasco e Ati Safavi di riuscire ad ottenere il massimo livello di soddisfazione anche durante la sera del debutto. Riusciranno Mirco Bergamasco e Ati Safavi a tirare fuori la grinta e continuare il loro percorso all'interno del talent show?

© Riproduzione Riservata.