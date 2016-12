MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 NEWS: BASTIANICH SI SCUSA CON UNA CANZONE, DOVRÀ FARSI PERDONARE COL PUBBLICO? VIDEO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Domani ritroveremo su Sky Uno i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich per due nuovi episodi del di Masterchef Italia 6, il talent show culinario più famoso della tv. Il ristoratore italo-americano è famoso per essere tra i più severi nel giudicare i piatti e sono molti gli aspiranti chef che si presentano alle selezioni temendo il suo giudizio. Proprio come nella sua parodia portata in scena da Crozza, Bastianich non si fa infatti problemi a lanciare piatti e a “smontare” l’autostima dei concorrenti. Lo vedremo sfoggiare tutta la sua “cattiveria” negli episodi in onda domani? L’imprenditore del food sembra avere voglia di farsi perdonare e in un video pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram lo vediamo infatti mentre canta il suo “mi dispiace” accompagnandosi con la chitarra. Vuole farsi perdonare dal pubblico per qualche eccesso di severità che vedremo in onda domani? Clicca qui per vedere il video.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 NEWS: BRUNO BARBIERI, LE NOVITÀ DELL'EDIZIONE E LA SINTONIA CON GLI ALTRI GIUDICI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - La sesta stagione di MasterChef Italia sta per tornare sul piccolo schermo di Sky Uno con il secondo appuntamento in programma, durante il quale ritroveremo i quattro giudici - Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich - nuovamente impegnati a scegliere chi tra gli aspiranti concorrenti merita il grembiule del talent, e chi invece no. In un'intervista esclusiva rilasciata a LetteraDonna, Barbieri ha rivelato quali saranno le novità in programma per questa edizione: "Chiaramente il format è quello, le prove sono le stesse in tutte le edizioni MasterChef del mondo. Le novità di quest'anno sono una doppia trasferta estera, in Spagna e in Grecia, e meno pianti. C'è più divertimento: alla fine ai fornelli non bisogna mai prendersi troppo sul serio". In merito invece al rapporto instaurato con gli altri tre giudici, Barbieri ha ammesso di essere in sintonia sia con Cracco, che con Bastianich che con Cannavacciuolo: "...sono una persona che si sa adattare, che capisce gli altri e so stare abbastanza al mio posto. Mi piace lavorare con loro, c'è sempre qualcosa da imparare...anche caratterialmente". Pronti a rivederli in scena e scoprire chi comporrà la MasterClass?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 NEWS: I CONSIGLI DI BRUNO BARBIERI PER IL LIVE COOKING (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Mancano ancora pochi giorni alla nuova puntata di Masterchef Italia 6, che tornerà su Sky Uno giovedì a partire dalle 21.15. L’appuntamento regalerà un sogno agli spiranti chef, giunti da tutta Italia per realizzare il loro sogno direttamente nella cucina più spiatati della tv, ma solo pochi di loro riusciranno a conquistare i palati dei giudici fino a giungere di diritto nel pieno dello scontro. Il prossimo appuntamento sarà dedicato in parte al Live cooking, una prova molto difficile che ha già messo in difficoltà molti aspiranti concorrenti. Ma quali sono gli errori più comuni degli aspiranti Chef in questa importantissima sfida? Lo ha svelato Bruno Barbieri in una video intervista rilasciata dietro le quinte dello show: “Gli errori che i concorrenti fanno sono intanto la scelta delle materie prime, si gioca molto sulle spezie, però le spezie sono un coprente e bisogna saperle usare”. Lo chef ha poi spiegato come un semplice nome può diventare un problema per gli aspiranti chef: “Tanti concorrenti arrivano e poi nome del piatto ‘ricordi di un giorno che pioveva’, poi vai a scoprire che è una roba in brodo”. Se volete rivedere l’intervista integrale rilasciata da Bruno Barbieri e Joe Bastianich, potete cliccare qui.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 NEWS: ANTONELLA CONQUISTA I GIUDICI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - La nuova puntata di Masterchef andrà in onda giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Sky Uno. Alla guida dello show, giunto al suo secondo appuntamento della stagione, ritroveremo Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Canavacciuolo pronti a giudicare le diverse abilità dei concorrenti attraverso il loro pungente giudizio, alla ricerca dei primi talenti che si sfideranno nella gara culinaria più divertente della tv. Gli aspiranti cuochi che hanno conquistato i palati dei giudici sono già tantissimi e provengono da tutta Italia. Fra questi c’è anche la giovanissima Antonella, per la prima volta nella cucina di Masterchef per realizzare un suo sogno: acquistare un mulino abbandonato per produrre farina e, successivamente, aprire un ristorante in Campania. Per convincere i giudici ha preparato un piatto dal titolo “Primavera a Cusano”, una portata vivace e realizzata con prodotti tipici che ha conquistato i palati sofisticati degli chef. Se vi siete persi la puntata, potete rivedere l’esperienza di Antonella cliccando qui.

