NATALE A CASTLEBURY HALL/ Su La5 il film con Katie McGrath e Roger Moore

Il film è in onda su La5 in prima serata

NALATE A CASTLEBURY HALL, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Natale a Castlebury Hall è il film in onda su La5 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 21.10. Una pellicola che è stata prodotta nel 2011 negli Stati Uniti D’America dalla Mediapro Studios unitamente alla Motion Picture Corporation of America e diretta dal bravo Michael Damian, professionista che cura altresì anche l’imponente sceneggiatura del lavoro cinematografico. Il film che è da ascrivere alle commedie sentimentali a sfondo natalizio, è già stato riproposto sui palinsesti televisivi italiani soprattutto nei periodi festaioli. Il cast abbastanza variegato vede tra i protagonisti impegnati Katie McGrath e Roger Moore, il grande attore inglese interpreta Edward, duca di Castlebury. Il film si basa sul soggetto scritto da Janeen Damian, fratello del regista. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

NALATE A CASTLEBURY HALL, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Dopo la morte della sorella e del cognato a causa di un incidente stradale, Julie perde finanche il lavoro e decide cosi di occuparsi dei nipotini rimasti soli, Maddie e Milo. La donna nell’imminenza delle feste natalizie riceve un invito dal duca Edward di Castlebury Hall (interpretato ottimamente da Roger Moore), nonno dei piccoli Maddie e Milo, un nobile inglese che aveva interrotto i rapporti con il figlio a causa dei dissapori legati al matrimonio del congiunto, con la sorella di Julie. La ragazza alla fine accetta l’invito e parte con i ragazzini che sono desiderosi di sapere perché il nonno non li avesse mai cercati dopo la morte dei genitori. L’arrivo della bella donna americana, una donna affascinante e disinibita per i canoni del territorio di sua maestà britannica, scuote il castello dalle fondamenta: la donna cerca infatti di addobbare il castello in tema natalizio, scontrandosi non solo con l’anziano duca ma anche con la ragazza del figlio di Edward. Quest’ultimo, Ashton, è attratto da Julie, che a sua volta preoccupata dell’infatuazione che ne potrebbe derivare decide di tornare negli Stati Uniti, prima della festa organizzata dal proprietario del castello nell’imminenza del Santo Natale. I maggiordomi assegnati ai nipoti e a Julie scoprono però tutto, e la fanno desistere dal suo proposito andandola a riprendere all'aeroporto un attimo prima della partenza. Il suo ritorno al castello avviene mentre Ashton e la sua fidanzata stanno litigando furiosamente, con l’uomo che alla fine lascia la fidanzata, rendendosi conto che la donna mira solamente al titolo nobiliare. Durante il ballo avviene il prevedibile rendez vous tra i due giovani, l’incontro sarà il culmine del ballo d’onore nel salone del castello addobbato a festa, un ballo che di fatto instrada i due ragazzi verso un matrimonio insperato, e che si preannuncia bellissimo.

