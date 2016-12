Oroscopo Paolo Fox 2017 / Anticipazioni e previsioni di oggi 28 dicembre ai Fatti Vostri: Ariete, Leone e Sagittario e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI OGGI 28 DICEMBRE A I FATTI VOSTRI: DOPO UN ANNO PIENO DI TENSIONE, PER I SEGNI DI FUOCO ARRIVANO GRANDI NOVITÀ - Ha parlato anche dei segni di fuoco Paolo Fox nel suo intervento di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, a “I fatti vostri”. Nello spazio del programma dedicato all’oroscopo l’astrologo ha spiegato che Ariete, Leone e Sagittario hanno passato momenti difficili in quest’ultimo anno. Ci sono stati parecchi dubbi e preoccupazioni, ed è il momento giusto per operare una scelta in campo sentimentale. Nemmeno l'Ariete ha avuto un anno tranquillo, tuttavia il 2017 riserva delle belle novità, che purtroppo si incontreranno a lungo termine; bisognerà combattere. Il Sagittario, invece, vede luce nel 2017: è necessario che coloro sotto il segno del Sagittario siano artefici della propria vita, perché solo chi avrà la voglia di darsi da fare otterrà ciò che desidera. MOMENTO POSITIVO PER I SEGNI DI TERRA, OTTIMISMO E GRANDI ASPETTATIVE PER L’ANNO IN ARRIVO - Come ogni giorno, Paolo Fox è stato protagonista oggi nello spazio dedicato all’oroscopo de “I fatti vostri”, il programma in onda su Rai Due. Parlando dei segni di terra, l’astrologo ha spiegato che nella giornata di oggi, 28 dicembre 2016, e in quella di domani la loro situazione sembra essere piuttosto positiva. Per quanto riguarda i segni di Terra, nella giornata di oggi e domani, la situazione sembra essere abbastanza positiva. Il Toro ha la possibilità di chiudere l'anno risolvendo malintesi e vecchi rancori, e di guardare con ottimismo l'anno che sta per arrivare. Il fatto di non essere riuscito a soddisfare i propri desideri, può essere un grande stimolo per raggiungere la serenità con una buona dose di ottimismo nel 2017. Il Capricorno, dal canto suo, ha buone motivazioni per terminare il 2016 con successo. Ci sono grandi aspettative nel 2017, ma spesso evitare di essere troppo assolutista nelle proprie cose e ascoltando gli altri , potrebbe essere la chiave del successo. Per il segno della Vergine, è arrivato il momento perfetto per mettere in moto cambiamenti che si trascinano da tempo.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI OGGI 28 DICEMBRE: GRANDI PASSIONI A FEBBRAIO PER L'ARIETE - Oggi e domani l’Ariete deve mettere a posto qualche contenzioso secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Tutta colpa dell’opposizione di Giove, anche se ormai i nati sotto questo segno sanno bene di dover fare i conti con questa situazione astrale. Chi ha un’attività, chi deve mettere a posto i conti o ha tante cose da sbrigare per ora va avanti ma vuole cambiare certe cose. Nel suo intervento di oggi sulle frequenze di LatteMiele, l’astrologo ha raccomandato prudenza in amore: “Se hai voglia di vivere una grande passione, da febbraio ci saranno stelle importanti. Bisogna iniziare a frequentare le persone giuste e non per forza chi dice no”. Gli Ariete dovranno cercare di essere meno “testoni” del solito e provare invece a mettere a frutto la propria saggezza.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI: I SEGNI FLOP IN VISTA DEL 2017 - Purtroppo non tutti i segni sono fortunati come la maggior parte di quelli dell'oroscopo di Paolo Fox: ci sono anche alcuni che, purtroppo, rientrano nei flop in vista del 2017. Non disperate però, a tutto c'è una soluzione, e non è detto che una cattiva stella non possa essere cancellata da un colpo di fortuna improvviso. Purtroppo per il Leone, questi giorni sono pensierosi a causa di problemi famigliari e d'amore: chiudete le porte al passato e andate avanti con la vostra vita. Problemi e preoccupazioni anche per il segno della Bilancia, che nel pomeriggio del 27 dicembre potrebbe arrivare addirittura a litigare furiosamente con una persona cara: attenzione però, perché potrete superare i problemi d'amore che avete avuto a settembre. Giornata noiosa per l'Acquario, che però è pronto ad acquisire nuova saggezza per l'anno che viene. A metà tra il top e il flop si colloca il segno del Capricorno, che sta andando incontro a cambiamenti sul piano lavorativo e amoroso. Purtroppo sono in arrivo oggi notizie che non vi faranno piacere, ma che vi faranno affrontare l'anno con più grinta.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI: I SEGNI TOP IN VISTA DEL 2017 (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Chi è pronto a chiudere in bellezza questo 2016? Secondo l'immancabile oroscopo di Paolo Fox - predetto a I fatti vostri - sono molti i segni top che in questi ultimi giorni avranno molte opportunità di successo. Innanzitutto i Pesci: non solo per loro è previsto un 2017 ottimo, ma l'astrologo suggerisce di fare un bilancio di questi mesi passati per iniziare l'anno nuovo con una marcia in più. Momenti top anche per l'Ariete, che l'ultimo dell'anno forse si imbatterà in un vecchio amore mai dimenticato, così come il Gemelli che, dopo aver avuto Saturno contro per molto tempo, a Capodanno potrà divertirsi molto. Anche il Cancro inizia gennaio con grinta, con miglioramenti sia in amore sia sul lavoro, così come lo Scorpione. Cambiamenti positivi anche per la Vergine, soprattutto sul fronte dell'amore, mentre il Sagittario, giramondo come al solito, si dedicherà a conquiste ed esplorazioni, e potrà dire addio alle complicazioni e ai problemi. UItimi giorni del 2017 top anche per il Toro che, a meno che non abbia 25 anni, passerà un Capodanno "casalingo": il consiglio che dà Paolo Fox ai nati sotto questa costellazione è di usare un po' di cautela in famiglia e di mettere a posto alcune questioni di lavoro.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: ARIETE, LEONE E SAGITTARIO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno e gli appassionati di astrologia sono sempre più curiosi di conoscere tutte le previsioni sulle stelle del prossimo anno. Paolo Fox come sempre ci accompagnerà in questo viaggio, alla scoperta di ciò che le stelle prevedono per ogni segno. In attesa, scopriamo tutte le novità per i segni di Fuoco che il celebre astrologo ci ha rivelato su Latte e Miele. ARIETE - Alcuni nati del segno stanno predendo tempo in attesa di avere la possibilità di cambiare qualcosa nella loro vita. Buone opportunità in amore a partire dal mese di febbraio, ma fin da ora bisogna darsi da fare e frequentare le persone giuste. Oggi e domani è probabile qualche contenzioso a causa dell'opposizione di Giove. LEONE - Queste giornate infrasettimanali sembrano particolarmente favorevoli all'azione. Qualcuno potrebbe aver deciso di prendersi una pausa da qualche rapporto amoroso: fino alla fine di Gennaio continuerà questo periodo di conflittualità e verifiche, poi ci sarà un miglioramento. SAGITTARIO - Il 2017 comincia a farsi sentire, portando energia ed entusiasmo. Questo è il momento giusto per fare un'analisi e scegliere quali rapporti coltivare nell'anno che sta arrivando e quali recidere. Si consiglia di non rifiutare gli inviti che si riceveranno a Capodanno.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: TORO, VERGINE E CAPRICORNO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Le previsioni di Paolo Fox su Latte e Miele ci terranno compagnia fino alla fine dell'anno, alla scoperta di tutte le novità sui segni dello Zodiaco. I pianeti stanno per cambiare i loro transiti e sono molte le novità che vivranno moltissimi segni fin dai primi dell'anno. Nel frattempo, l'astrologo ci ha rivelato qualche dettaglio sulle stelle dei segni di Terra. TORO - Giornata all'insegna della preoccupazione, anche se in forma leggera. Nonostante il periodo particolarmente stressante e il bisogno di stabilità e attenzioni affettuose, è consigliabile cercare di passare un buon Capodanno. Chi ha più di 40 anni potrebbe ormai aver messo da parte il desiderio di vivere una storia d'amore. VERGINE - Buone soddisfazioni dal punto di vista lavorativo che presagiscono dei cambiamenti futuri in positivo. Qualche calo sul piano amoroso: qualcuno potrebbe trovarsi ad aver a che fare con un partner difficilmente addomesticabile. Chi ha appena vissuto una storia d'amore, preferirà lanciarsi verso relazioni di testa, l'ideale per mantenere il controllo del partner. CAPRICORNO - Periodo di grande responsabilizzazione, anche se è probabile qualche seccatura, specialmente se qualcuno limiterà con troppe chiacchiere la vostra voglia di agire. La Luna nel segno fino a venerdì offre un cielo piuttosto protetto e favorevole. Importanti le relazioni che nascono con Pesci e Scorpione.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: ACQUA, CANCRO, SCORPIONE E PESCI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Le stelle stanno per regalare gli ultimi donni a tutti i segni dello Zodiaco, mentre ci avviciniamo al Capodanno 2017. Paolo Fox ci ha rivelato alcuni dettagli nella puntata di ieri di Latte e Miele, che come ha sempre ha riservato un nutrito spazio all'astrologia. Scopriamo quindi le novità sui segni di Acqua: CANCRO - Nonostante gli ultimi mesi non abbiano portato grandi soddisfazioni, Gennaio sembra poter riuscire a migliorare qualche rapporto amoroso: qualcuno potrebbe riscoprire le gioie familiari. In ambito lavorativo ancora qualche insoddisfazione e un forte desiderio di cambiamenti che non sembrano potersi concretizzare prima di primavera. SCORPIONE - Giornata di Capodanno un po' a rischio per i rapporti. Qualcuno potrebbe desiderare un po' di solitudine in più, anche per riposarsi dallo stress dell'ultimo periodo: si consiglia di non escludersi eccessivamente. Forte la possibilità di un innamoramento, anche aleatorio. PESCI - Dopo due giorni pesanti, la giornata di oggi sembra essere decisamente migliore, soprattutto per tutti quelli che desiderano vivere nuove sensazioni. Gennaio e Febbraio molto positivi in tutti gli ambiti, previsti grandi e piccoli successi in questi prossimi due mesi.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: GEMELLI, BILANCIA E ACQUARIO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - I segni d'Aria subiranno numerosi cambiamenti nei prossimi giorni, grazie all'arrivo del nuovo anno. Paolo Fox ci ha infatti rivelato da tempo che molti segni dello Zodiaco vivranno un cambio di rotta, durante le sue numerose puntate in onda su Latte e Miele. Scopriamo quindi insieme cosa accadrà ai segni d'Aria in questi giorni: GEMELLI - Si preannuncia un Capodanno in grande stile, nonostante qualche problema da fronteggiare per chi ha una attività in proprio: potrebbe essere necessario ridimensionare qualche spesa e rinunciare a qualcosa. L'amore richiede qualche attenzione in più. BILANCIA - Giornata in calo, tra oggi e venerdì qualche calo di forma e qualche probabile discussione. Il 2017 sarà un anno positivo e ricco di conquiste, merita di essere accolto al meglio. Un consiglio? Organizzare bene il Capodanno per non doversene pentire in seguito. Giove nel segno aiuterà particolarmente chi dovrà superare un esame. ACQUARIO - Periodo abbastanza stabile e chiusura dell'anno in grande stile con Luna, Giove, Saturno e Venere in aspetto interessante. Stelle protette per le amicizie e buone possibilità per nuove iniziative sentimentali e non. Un particolare che i nati del segno dovrebbero vedere fin dai primi mesi del nuovo anno, con una nuova evoluzione per tutte le relazioni.

