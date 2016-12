PETROLIO, L’ITALIA SOTTO IL CIELO/ Anticipazioni puntata 28 dicembre 2016: video promo, un nuovo punto d’osservazione per “ammirare” l’Italia odierna

PETROLIO, L’ITALIA SOTTO IL CIELO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE 2016: UN NUOVO PUNTO D’OSSERVAZIONE PER “AMMIRARE” L’ITALIA ODIERNA, VIDEO PROMO - La prima serata di Rai Uno di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, è dedicata al documentario di Duilio Giammaria “Il cielo sopra l’Italia”: questo interessante viaggio attraverso il nostro Paese per osservarlo dall’alto andrà in onda dalle 21.25 e sulla pagina Twitter della prima rete del servizio pubblico troviamo un promemoria per non dimenticare l’appuntamento: “L'Italia odierna da un punto d'osservazione inedito: il cielo Ce la racconta #PetrolioRai alle 21.25 su #Rai1 @PetrolioRai”. Un altro tweet riguardante la trasmissione ci mostra il video promo: “Pronti a volare con noi? Sulle note dei #TheBeatles, #PetrolioRai "L'ITALIA SOTTO IL CIELO". Domani con @duiliogiammaria h21.25 su @RaiUno”. Clicca qui per vedere il video promo di Petrolio.

PETROLIO, L’ITALIA SOTTO IL CIELO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE 2016 - Sarà una prospettiva completamente nuova quella che proporrà Petrolio, L’Italia sotto il cielo, il programma in onda oggi - mercoledì 28 dicembre 2016 - sul piccolo schermo di Rai 1 in prime time. Con la guida di Duilio Giammaria si potrà andare alla scoperta della nostra Penisola guardandola direttamente dal cielo: si osserveranno siti archeologici carichi di meraviglie, città laboriose e paesi che sembrano invece immobili, schiacciati da mille difficoltà. Uno spaccato che andrà dalle Alpi a Lampedusa, che ha l’obiettivo di mettere in risalto tutta la splendida complessità del nostro territorio, le risorse, le debolezze e le contraddizioni, insieme anche alla sua bellezza e ai suoi tratti completamente disarmonici. Siamo consapevoli delle ricchezze italiane? Diverse le tecnologie utilizzate per realizzare Petrolio, L’Italia sotto il cielo: non sono mancati infatti un velivolo da turismo, un elicottero con una telecamera ad alta definizione, remotata e stabilizzata, e anche diversi droni che sono riusciti a raggiungere luoghi altrimenti difficilmente accessibili. L’attenzione si concentrerà sulle colline del Prosecco, passando anche per i terreni toscani che regalano prodotti in cui convivono innovazione e tradizione, ma anche su Milano, sulla nostra Sardegna e sulla Capitale, Roma, la città con il più alto tasso di abitanti in Italia. Non mancherà un focus approfondito sulla magia che Venezia è in grado di regalare ogni giorni dell’anno e tappe in Campania, Puglia, Sicilia: il tutto condito da racconto dell’Italia del cibo, del divertimento, della solidarietà. L’appuntamento è sul piccolo schermo di Rai 1 per le 21.25.

PETROLIO, L’ITALIA SOTTO IL CIELO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE 2016: GLI OSPITI - Non mancheranno gli ospiti a Petrolio, L’Italia sotto il cielo, il programma guidato da Duilio Giammaria: in studio insieme a lui ci saranno infatti Renzo Arbore, il direttore d’orchestra Antonio Pappano, Lorella Cuccarini, Mario Biondi, Gian Antonio Stella, il vincitore del Word Press Foto 2015 Massimo Sestini, il sovrintendente di Pompei Massimo Osanna e l’Art director di grandi eventi internazionali Marco Balich.

