Riccardo e Camilla si sposano? / Uomini e donne, l’ex tronista pronto per l'altare ma il matrimonio non è imminente (News, oggi 28 Dicembre 2016)

RICCARDO E CAMILLA SI SPOSANO? UOMINI E DONNE, L’EX TRONISTA È PRONTO PER IL GRANDE PASSO MA IL MATRIMONIO NON È IMMINENTE. LA RETTIFICA - Le voci sull’imminente matrimonio tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno iniziato a circolare sui social a causa di un’intervista rilasciata da Riccardo in cui l’ex tronista di Uomini e Donne parlava della sua voglia di sposare la fidanzata nonostante il loro amore sia sbocciato da poco. Tali parole hanno subito fatto il giro del web e piano piano si sono trasformate in qualcosa di diverso: la voglia di portare all’altare Camilla espressa da Riccardo è diventata la certezza di un matrimonio imminente. A fare chiarezza sulle questione è arrivato un post di Riccardo pubblicato qualche ora fa sulla sua pagina Facebook: “Ragazzi, l’intervista è stata travisata! Non si è mai parlato di un matrimonio imminente! Buone feste a tutti”. Il post dal titolo “Niente matrimonio tranquilli” ha quindi messo fine alle speculazioni sulle nozze imminenti ma la voglia di fare il grande passo che Riccardo nutre dentro di sè non sembra destinata a svanire nel tempo. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

RICCARDO E CAMILLA SI SPOSANO? UOMINI E DONNE, L’EX TRONISTA PRONTO PER IL GRANDE PASSO MA LEI NON VUOLE? IN UN VIDEO SPIEGA COME STANNO LE COSE - La storia d’amore tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo va a gonfie vele e l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non vedere l’ora di sposare la fidanzata trovata in poche settimane negli studi del programma condotto da Maria De Filippi. A quanto pare però lei non sarebbe altrettanto convinta. In un video pubblicato qualche ora fa sulla pagina Facebookj di Riccardo Gismondi vediamo infatti i due durante una diretta su Snapchat o su Instagram stories mentre scherzano. Il tronista esordisce però con una frase che avrà sicuramente colpito i loro fans: “Il punto è che è lei che non mi vuole sposare, capito?”. Chiamata in causa, Camilla giustifica così la sua posizione a riguardo: “Perché sei uno str***o”. I due piccioncini fanno anche la lotta e Riccardo mostra a tutti come ha immobilizzato la fidanzata, che ride e non tenta troppo di ribellarsi. È tutto un gioco o nelle loro parole c’è anche un principio di verità? Clicca qui per vedere il video.

RICCARDO E CAMILLA SI SPOSANO? UOMINI E DONNE, L’EX TRONISTA PRONTO PER IL GRANDE PASSO: LE SUE PAROLE (NEWS, OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Non è passato molto tempo da quando Riccardo Gismondi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne Trono Classico, decidendo di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme alla corteggiatrice Camilla Mangiapelo, da lui preferita all’altra “finalista”, Martina Luchena. L’ex tronista pare aver davvero perso la testa per la sua Camilla e dopo essere andati a vivere sotto lo stesso tempo pensano già al matrimonio. Come riportato da Ilgiornale.it, Riccardo spiega così le sue intenzioni: “Dietro le quinte, a telecamere spente, abbiamo subito parlato di matrimonio, di figli, di avere una casa tutta nostra. Ci sposiamo ho detto a Camilla. Io un amore così forte non l'ho mai provato e nemmeno pensavo potesse esistere la possibilità di trovare una ragazza che mi completasse in tutto, che desse un senso alle mie giornate così come ha fatto Camilla durante Uomini e Donne. Ora conviviamo in una casa che, a Roma, i genitori di Camilla ci hanno messo a disposizione. Però presto contiamo di trovarne una nostra: il nido d'amore che abbiamo sempre sognato". Riccardo si è anche preso una pausa da quello che è il suo lavoro, il basket, ma ora che Camilla fa parte della sua vita non vede l’ora di tornare in campo: “Io per mantenermi gioco a basket ma quest'anno, per trovare l'amore, ho deciso di prendermi una pausa. Riprenderò l'estate prossima e sarò più forte di prima perché, a tifare per me sugli spalti, avrò Camilla".

