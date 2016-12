Sanremo 2017/ News: Raige dà ai fans un assaggio della sua “Togliamoci la voglia”, foto (oggi, 28 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: RAIGE DÀ AI FANS UN ASSAGGIO DELLA SUA “TOGLIAMOCI LA VOGLIA” (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Il rapper Raige parteciperà al Festival di Sanremo 2017 in coppia con Giulia Luzi: insieme i due proporranno il brano “Togliamoci la voglia”. Mancano ancora diverse settimane all’inizio della kermesse canora più importante d’Italia ma gli artisti stanno già “scaldando i motori” in vista dell’importante appuntamento che li porterà ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston. Nell’attesa il rapper piemontese che duetterà con la reginetta dei musical ha voluto dare un piccolo assaggio del brano ai suoi fans, pubblicando un paio di strofe come didascalia di una sua foto postata su Instagram: “Cosa te ne fai degli occhi se non hai altri occhi in cui poterli perdere ... #Raige #ALEX #Capolavoro #TogliamociLaVoglia #Sanremo2017 #riccardolamanna”. Un’appetitosa anticipazione a cui i suoi followers hanno risposto con oltre 1300 like in poco più di mezza giornata: clicca qui per vedere il post.

SANREMO 2017, NEWS: NESLI GIÀ ALLE PRESE CON I PREPARATIVI, FOTO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Il Festival di Sanremo 2017 sembra ancora lontano, ma in realtà - una volta festeggiato il Capodanno con amici e parenti - mancherà poco più di un mese: nei giorni scorsi è stato annunciato il nome del primo super ospite che calcherà il palco dell’Ariston durante la kermesse musicale, Tiziano Ferro. La curiosità è invece ancora alle stelle per quanto riguarda le vallette e tutti gli altri volti che affiancheranno il direttore artistico in scena. I cantanti, sia Big che delle Giovani Proposte, sono già confermati, e in molti - nonostante i giorni di festa - sono già completamente proiettati verso la gara sanremese. Proprio qualche ora fa, per esempio, Nesli è tornato sulla sua pagina Instagram pubblicando una fotografia in bianco e nero scattata in quello che sembra un camerino, e ha aggiunto: “Ci prepariamo per #sanremo2017 #nesli”. Nesli parteciperà insieme a Alice Paba, con il pezzo “Do retta a te”. Chi non vede l’ora di ascoltarli? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Nesli.

SANREMO 2017, NEWS: DOPO BIG E NUOVE PROPOSTE, LA CURIOSITÀ È TUTTA PER I NUOVI “VALLETTI”. CHI AFFIANCHERÀ CARLO CONTI? (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - La nuova edizione di Sanremo 2017 prenderà il via a partire dal prossimo febbraio, ma i concorrenti in gara, fra big e nuove proposte, sono stati stabiliti già da qualche settimana. Fra Le nuove proposte ricordiamo Tommaso Pini, Leonardo Lamacchia, Marianne Mirage, Lele, Maldestro, Francesco Guasti, Valeria Farinacci e Braschi, mentre fra i big ritroveremo Al Bano, Giusy Ferreri Elodie, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Samuel, Giulia Luzi e Raige, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Mihele Bravi, Clementino, Alessio Barnabei, Nesli e Alice Paba, Sergio Sylvestre, Lodovica Comello, Ron, Michele Zarillo, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Bianca Atzei, Marco Masini e Chiara Galliazzo. L’attesa è già ai massimi livelli, ma bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di poter assistere alle esibizioni dei protagonisti della kermesse e scoprire quindi chi sarà il vincitore della prossima dizione. Intanto, sul web ma anche nei salotti tv, discute ormai da tempo su quelli che saranno i valletti che avranno l’onore di affiancare Carlo Conti sul palco del teatro dell’Ariston. Sul web, nelle scorse settimane, sono stati diffusi alcuni nomi, successivamente smentiti dagli stessi protagonisti. Non resta quindi che attendere nuove rivelazioni ufficiali, che quasi certamente non tarderanno ad arrivare.

